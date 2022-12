Naama Studios, à Londres, efface gratuitement les tatouages à l'effigie de Kanye West. Image: captures d'écran

Ce studio retire gratuitement les tattoos Kanye West

Vous regrettez un tatouage à l'effigie du rappeur fan d'Hitler? Voici une solution douloureuse, mais gratuite.

Un tatouage, ça peut être beau, symbolique, rigolo, moche... Mais ça peut aussi devenir un fardeau. C'est ce qui est en train d'arriver à de nombreux anciens fans de Kanye West, qui se sont fait tatouer la tête de leur idole ou des paroles de ses chansons, depuis que le rappeur a décidé de tenir des propos antisémites notamment. Et un recouvrement ou un détatouage, ça peut coûter très cher.

Bonne nouvelle pour les personnes qui regrettent un tattoo Kanye West: un studio londonien a décidé de combattre les propos du rappeur, connu sous le nom de Ye ou Yeezy, en proposant de détatouer ses anciens fans gratuitement. Naama Studios, qui a annoncé cette initiative sur Instagram, lui a même donné un nom: «Yeezy come, Yeezy go».

Une initiative saluée par les internautes. Certains ont semble-t-il justement fait appel à l'entreprise londonienne, la remerciant d'avoir effacé un disgracieux tattoo du rappeur. Dans les colonnes du Washington Post, Naama Studios a expliqué sa démarche:

«Nous comprenons que les tatouages peuvent déclencher des réactions chez certaines personnes et que tout le monde n'a pas les moyens de les faire enlever» Naama Studios, dans le Washington Post

Le studio a assuré avoir déjà détatoué trois personnes, tandis qu'une dizaine d'autres ont rendez-vous ces prochaines semaines. Un processus qui s'étale sur plusieurs séances, durant plusieurs mois, et qui peut coûter jusqu'à 2000 livres sterling (environ 2300 francs suisses).

Le détatouage , un marché florissant

L'entreprise britannique a lancé une initiative plus générale, intitulée «Second Chances», pour faire effacer des symboles haineux, liés à des gangs, ou juste de mauvais souvenirs suite à une relation par exemple. N'importe qui peut tenter sa chance en remplissant un formulaire et en expliquant le but de sa démarche.

Toujours selon le Washington Post, aux Etats-Unis, le marché du détatouage a de beaux jours devant lui. Cette industrie pourrait atteindre les 4,8 milliards de dollars d'ici 2023. Le journal souligne encore que selon un porte-parole de l'American Society for Dermatologic Surgery, on estime qu'un quart des adultes veut se faire effacer un tatouage.

