Meghan Markle épinglée pour son mépris face à un assistant royal

Alors que William, Kate, Harry et Meghan étaient de sortie samedi à Windsor pour saluer la foule, un échange en direct entre l'Américaine et un assistant royal a mis les internautes dans tous leurs états.

William, Kate, Harry, Meghan. Les deux couples ont profité ensemble d'un petit bain de foule, samedi, le temps de saluer les nombreuses personnes venues rendre hommage à la reine Elizabeth près du château de Windsor. Une jolie surprise pour le public, les échanges entre les deux frères étant tendus et rares depuis quelques années.

Mais alors qu'Harry serre les mains de ceux qui sont venus rendre hommage à la défunte reine, un homme, qui semble être un assistant royal, propose à Meghan de la débarrasser des fleurs qu'elle tient à la main. Une proposition refusée par l'Américaine, qui garde le bouquet. Sur Twitter, la séquence de sept secondes a largement fait réagir les internautes, qui lynchent l'ex-actrice pour son attitude jugée passive-agressive.

Selon les observateurs qui ont réussi à tendre l'oreille, Meghan aurait dit à l'homme en s'agaçant: «Je vous ai dit que je les poserais là-bas, alors c'est bon! Merci, je vous en suis reconnaissante».

La séquence avec le son (au début de la vidéo) 👇🏽

Pour la team anti-Meghan, c'est une énième preuve qu'elle n'a rien à faire auprès de la famille royale. Le hashtag #GoHomeMeghanMarkle (Meghan Markle, rentre chez toi) est d'ailleurs par moments en top tendances sur Twitter dans certains pays, dont le Canada et l'Australie, tous deux membres du Commonwealth.

Les internautes n'ont pas manqué de railler la présence de l'Américaine, laissant entendre qu'elle n'était là que pour enregistrer un podcast ou un documentaire pour Netflix...

... Et que même ce toutou n'avait aucune intention de se laisser berner.

Les internets étant toujours friandes de comparaisons, elles n'ont pas hésité non plus à mettre d'un côté William et Kate et de l'autre Harry et Meghan en compétition pour savoir qui étaient les plus classes.

Pour rappel, l'interview chez Oprah Winfrey donnée par le couple exilé aux Etats-Unis avait fait l'effet d'une bombe au sein de la famille royale, et un livre plein de «révélations chocs» du prince Harry est attendu pour les mois à venir. L'ouvrage était initialement annoncé pour novembre, mais sa publication a été repoussée sans date fixée pour le moment.

