La scène de fellation de Meghan Markle refait surface

La duchesse de Sussex a tourné une scène de sexe en 2008. Les internautes l'ont ressortie en la traitant d'hypocrite après ses propos dans son podcast.

Meghan Markle n'a pas que des amis sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré dans un épisode de son podcast, Archetypes, avec Paris Hilton, avoir quitté le jeu télévisé américain Deal or no deal en 2006 à cause de l'étiquette de bimbo que l'émission donnait aux femmes. «J'ai fini par démissionner parce que j'étais tellement plus que cette image "d'objet" qu'on me donnait sur le plateau.»

«Je n'aimais pas me sentir obligée d'être juste belle. Et peu de substance» Meghan Markle dans son podcast

Sauf que les internautes ont jugé les propos de l'ex-actrice hypocrites, et l'ont démontré en déterrant une séquence où Meghan Markle offre une fellation à un camarade dans la série Beverly hills 90210.

Une série dans laquelle elle a joué... en 2008, après avoir quitté son rôle de «bimbo» dans l'émission Deal or no deal.

La duchesse de Sussex aurait été hésitante à jouer la scène de fellation, préférant se concentrer sur une carrière qui n'objectivait pas les femmes.

«Personne n'a été traité comme une bimbo»

Le point de vue de Meghan Markle sur son rôle de bimbo dans Deal or no deal n'est pas partagé par son ancienne collègue Claudia Jordan. Cette dernière a affirmé que les producteurs avaient tenu à mettre en valeur les mannequins ayant «les personnalités les plus extraverties et les plus amusantes» et que personne n'a été traité comme une bimbo.