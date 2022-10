Les pâtisseries de Cédric Grolet vous donneront envie de crever d'amour

Si le nom de Cédric Grolet vous est inconnu, deux possibilités: 1- Vous préférez le salé au sucré. 2- Vous n'avez pas Instagram. Dans tous les cas, une séance de rattrapage d'urgence s'impose. Estomacs vides s'abstenir.

Santé: «Les femmes consultent plus, mais sont peu prises au sérieux»

Plus de «Société»

⚠️ Spoiler alert: si vous n'avez rien avalé depuis midi et que vous rêvez justement de vous jeter sur un pain au choc, cet article va relever de la séance de torture. Il est encore temps de faire demi-tour. Pour les plus téméraires... bonne chance! ⚠️

A moins d'avoir passé les trois dernières années dans une grotte coupée d'Internet, vous avez forcément entendu parler de Cédric Grolet. Ce chef français de génie, considéré comme l'un des plus talentueux du monde, fait saliver ses 4,1 millions d'abonnés (si si) avec ses créations à tomber à la renverse. Des pâtisseries frappadingues capables de faire chavirer les papilles des becs les moins sucrés.

Le pâtissier-créateur-influenceur-instagrammeur a su se rendre désirable au point que les curieux sont prêts à faire la queue trèèèèèèèès longtemps devant ses deux enseignes parisiennes, pour pouvoir planter les crocs dans l'un de ses croissant ou l'une des «fleurs», ses tartelettes signatures.

Cédric Grolet fait un «pain suisse» et retourne le cerveau des Suisses

Cédric Grolet fait un «pain suisse» et retourne le cerveau des Suisses

LE fameux croissant à la courbe voluptueuse. Une bombe atomique composée majoritairement de beurre et d'amour.

LE fameux croissant à la courbe voluptueuse. Une bombe atomique composée majoritairement de beurre et d'amour. image: instagram cédric grolet

La fleur de vanille, composée de pâte sucrée croustillante, praliné vanille, biscuit aux amandes, confiture de lait vanillée et crème montée à la vanille. Mourir? Oui.

La fleur de vanille, composée de pâte sucrée croustillante, praliné vanille, biscuit aux amandes, confiture de lait vanillée et crème montée à la vanille. Mourir? Oui. image: cédric grolet

Mais ce n'est pas tant pour ses «classiques» Paris-Brest ou Saint-Honoré que le chef de 37 ans provoque un tel buzz sur Instagram.

Si le Français suscite un tel engouement, c'est aussi grâce à ses célèbres desserts en trompe-l'oeil. Pomme, pêche, figue, mangue, grenade, coing ou orange: nul fruit ne résiste à la revisite de l'ambitieux pâtissier, qui pousse le vice du détail à l'extrême. Bref, ou comment vendre une oeuvre d'art comestible sous la forme d'un fruit tout con.