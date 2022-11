People

Madonna, la Loana américaine, boit dans une gamelle et crée le malaise

Dans son carnet scolaire, sa maîtresse pourrait écrire «Madonna a touché le fond (de la gamelle), mais creuse encore». La star est en roue libre sur les réseaux sociaux et fait peur aux enfants. Comme Loana ou Afida Turner, quoi.

S'il devait y avoir une cérémonie française de la gênance, du style «le César du malaise», Loana en trusterait la première place, même si Afida Turner ne serait pas loin derrière. Ets'il devait y avoir un titre international, «l'Oscar de la loose», les Françaises risqueraient bien de se voir piquer la statuette par Madonna. Dans le game de «qui postera la vidéo la plus lunaire sur les réseaux sociaux», la star de 64 ans pèse lourd.

Afida Turner s'est pourtant bien défendue:

Dans sa dernière vidéo publiée sur Instagram, la Madone fait mine de s'enfoncer une bouteille de sauce piquante dans le cul (j'en reviens pas d'écrire cette phrase), se roule par terre dans un garage et lape dans une gamelle pour chien. Help.

Vidéo: instagram

La dame qui boit comme un toutou, très premier degré, a accompagné sa vidéo de la chanson I Wanna Be Your Dog de The Stooges, un groupe de rock qui n'en demandait pas tant. Pour rendre tout ça un peu «arty», la Madone a saupoudré sa vidéo de trucs comme «un peu de flou par-ci, un peu de zoom par-là». Finalement, les mises en scène où elle ne fait que sexualiser des objets au hasard - une moto, une porte de garage, des feuilles mortes - ont presque l'air fades.

Afida Turner, détrônée, mais de peu:

Si «l'art est subjectif», comme on dit quand on est face à une croûte dans un vernissage, les internautes, eux, n'ont pas attendu d'être diplômés de l'ECAL pour donner leur avis sur cette *performance* (j'écris performance, faute d'un terme plus approprié). [Le mot] embarrassant ne suffit pas à décrire ça... ugh...», «Elle est devenue folle, une honte, je l'adorais quand elle faisait de la musique», ou encore «Et ils disent que Britney est folle 🤣», peut-on lire. Il y a bien un type ultra fan qui a commenté «Une déesse! Icône! Reine!».

Jusqu'où ira l'icône des années 1980? Who knows... On espère juste qu'en chemin, elle croisera la route d'une bonne âme pour lui tendre la main et lui dire «BON! T'arrêtes tes conneries, oui?! Tu fais peur aux enfants!».

