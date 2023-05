People

Une partie du journal intime de Amy Winehouse sera publiée dans un livre

Image: getty images

Le bouquin Amy Winehouse: In Her Own Words sortira cet été. On y découvrira des photos de famille inédites ainsi que des notes écrites par la chanteuse.

Si le biopic Back to Black sur Amy Winhouse s'est pris les foudres des internautes avant même sa sortie en salle, qu'en sera-t-il du livre? Prévu pour le mois d'août, Amy Winehouse: In Her Own Words racontera la vie tumultueuse de la vie de la chanteuse, de sa plus tendre enfance à son statut de star de mondiale. Selon le Guardian, des passages du journal intime de la chanteuse, choisi par ses parents, figureront dans l'ouvrage.

«Nous ne pourrions pas être plus fiers de publier ce précieux souvenir», a déclaré Lisa Sharkey de HarperCollins, éditeur du livre. Sur certaines pages, on pourra retrouver ses textes écrits à la main, ainsi que des photos de famille inédites, précise ELLE magazine.

«Cette belle nouvelle collection de notes et de réflexions d'Amy montre une autre facette d'elle - son côté piquant et plein de vie. Nous voulions partager cela avec les fans d'Amy afin qu'ils puissent eux aussi profiter d'Amy, selon ses mots.»

Des bénéfices reversés

Les parents de la chanteuse ont également précisé dans un communiqué que tous les bénéfices des ventes du livre seront reversés à la Amy Winehouse Foundation, qui a également signé la préface de l’ouvrage, ajoute le magazine français.

Créée en 2011, après le décès de Amy Winehouse, l'association caritative a pour but d'accompagner et d'aider les jeunes victimes d'addiction. (sia)

