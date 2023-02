Nelson Peltz, alias beau-papa, s'est lancé dans une sanglante croisade judiciaire. image: instagram

People

Le mariage à 3 millions de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz finit au tribunal

Rassurez-vous. Il ne s'agit pas pour autant d'une histoire de divorce.

Plus de «Société»

Au contraire. Brooklyn Beckham, 23 ans, et son épouse, l'actrice et héritière américaine Nicola Peltz, 28 ans, filent le parfait amour. J'en veux pour témoins leurs posts ronronnants et sucrés sur Instagram.

Attention aux pics de glycémie. image: instagram

Non. C'est plus exactement la cérémonie de mariage des jeunes tourtereaux qui se trouve au cœur de houleuses prises de bec judiciaires, nous apprend le Daily Mail cette semaine.

Pour rappel, le rejeton de David et Victoria Beckham et l'héritière du milliardaire Nelson Peltz, s'étaient unis pour le meilleur et pour le pire (mais surtout le meilleur) en avril dernier, au terme de véritables «noces princières» étalées sur trois jours.

Pour accueillir dignement les quelque 500 invités triés sur le volet (parmi les Spice Girls au complet et Justin Bieber) dans le manoir de beau-papa de Palm Beach, Nelson Peltz a dû mettre la main au porte-monnaie: l'homme d'affaires aurait dépensé la bagatelle de 3,6 millions de dollars pour offrir à sa fille adorée des noces dignes de ce nom.

Un «cauchemar»

Si l'heureuse mariée a qualifié ces trois jours de bamboula du «plus beau week-end de sa vie», le paternel conserve sans doute un souvenir plus amer. La preuve: il vient de coller un procès aux organisatrices de la cérémonie, Nicole Braghin et Arianna Grijalba.

Pourtant, les responsables de la société de wedding planner ont transpiré. Engagées six semaines seulement avant la cérémonie suite à un désistement, les deux collègues affirment avoir trimé 17 heures par jour pour répondre aux exigences de leurs fantasques clients milliardaires.

Autant dire que ce n'était pas du gâteau (de mariage). Entre les innombrables erreurs sur la liste des invités qu'il a fallu remanier des «centaines de fois», «les fleurs blanches qui n'étaient pas assez blanches», la création d'un décor gigantesque avec colonnades au cœur de la villa des Peltz, ou encore, le choix des noms des plats servis en hommage aux mariés (le célèbre sandwich de la chaîne Wendy's, par exemple, est devenu le «Nicola and Brooklyn Combo»), les organisatrices ont sué.

En parlant de gâteau de mariage... Oseriez-vous goûter à ce gâteau de mariage royal mis aux enchères? de Marine Brunner

Sans oublier les caprices de la future Madame Beckham, dont le maquillage et la coiffure ont coûté à eux seuls 93 000 dollars - auxquels il faut ajouter la robe Valentino couture, choisie au détriment d'une robe de la marque de Victoria (on murmure que belle-maman ne s'en est toujours pas remise).

Bah, se fritter avec la belle-mère valait bien la peine de choisir Valentino. image: instagram

Ce n'était sans doute pas stipulé dans le contrat, mais les collaboratrices ont dû également déployer des trésors de diplomatie. Selon le dossier du tribunal consulté par le Mail, les Peltz étaient terrifiés à l'idée que les Beckham soient mis au courant de ces problèmes d'organisation.

«Ils avaient tous deux insisté sur le fait que Victoria Beckham ne pouvait être au courant d'aucune erreur interne concernant la planification en cours» Les sources judiciaires.

En parlant de papa Beckham... People Devinez sur quelle montagne romande David Beckham s'est fait une bouffe de Jason Huther, Ana Simoes

La guerre est déclarée contre la «brute milliardaire»

Des efforts qui n'ont visiblement pas trouvé grâce aux yeux du despotique Nelson Peltz. Plutôt que de remercier Nicole Braghin et Arianna Grijalba pour leur dévouement en réglant leurs honoraires, le milliardaire mécontent a choisi une option plus drastique: une action en justice.

Le père de la mariée exige le remboursement de son dépôt de près de 160 000 dollars pour les prétendues «erreurs» de ses wedding planneuses. «Dévastées», celles-ci ont riposté en déposant une demande reconventionnelle devant un tribunal de Miami pour «rupture de contrat» et «ingérence» contre celui qu'elles qualifient de «brute milliardaire».

Les deux organisatrices n'ont évidemment pas oublié la jeune épouse: en guise de cadeau de mariage, Nicole Braghin et Arianna Grijalba ont aussi déposé plainte contre Nicola, pour lui réclamer de copieux dommages-intérêts. (mbr)