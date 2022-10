Bienvenue au club des éclairés anonymes! image: Shutterstock

Le micro-ondes donne le cancer, Facebook nous épie: 6 mythes sous la loupe

Les rumeurs populaires ont souvent la dent dure. Surtout quand il s'agit de technologies dont on ne comprend pas toujours les subtilités.

«Si on téléphone pendant un orage, le risque d'être frappé par la foudre est plus grand»

L'utilisation du smartphone à l'extérieur pendant un orage n'augmente pas la probabilité d'être frappé par un éclair. Ni le métal de l'appareil ni les ondes radio n'ont une incidence sur le risque de foudroiement. La puissance électromagnétique d'un téléphone portable est bien trop faible pour augmenter la conductivité de l'air.



«Facebook écoute les conversations privées»

Depuis des années, on entend des collègues dire que peu après une conversation sur un thème ou un produit particulier, Facebook a affiché la publicité correspondante. Il n'existe cependant à ce jour aucune preuve que Facebook, Instagram et compagnie nous écoutent 24 heures sur 24 à des fins publicitaires.



La raison: les entreprises de technologie n'en ont pas besoin. L'historique de navigation, les requêtes sur les moteurs de recherche, les données d'utilisation des applications, l'historique de localisation et les achats en ligne trahissent déjà ce qui nous intéresse – même si vous n'êtes pas connectés à Facebook. En revanche, l'écoute de milliards d'utilisateurs à des fins publicitaires serait bien trop coûteuse, lourde de données et donc voyante.

Le portail en ligne Republik explique la légende urbaine dans un article de fond complet et résume:

«Il serait donc économiquement absurde pour Facebook, Google et consorts d'écouter en permanence la quantité absolument énorme de données audio, y compris tous les bruits de fond, à la recherche de certains mots-clés (aspirateur, contraception, chaussures, Espagne, etc.), afin de les analyser en temps réel à des fins publicitaires – alors qu'ils peuvent obtenir quasiment les mêmes informations à bien moindre coût.»

Facebook a d'ailleurs démenti les rumeurs à plusieurs reprises.



«La navigation privée empêche le suivi et la publicité ciblée»

De nombreux utilisateurs comptent sur le mode incognito lorsqu'ils surfent et veulent rester anonymes – une grave erreur.

Le mode privé (ou incognito) a pour seule conséquence que l'historique de navigation et les informations saisies dans les pages web ne sont pas enregistrés localement. Cela permet par exemple d'éviter que les utilisateurs suivants puissent voir immédiatement les sites web que l'on a visités.

Le développeur de Firefox Mozilla l'explique ainsi:



«Lorsque vous naviguez en privé, votre identité ou vos activités de navigation en ligne ne sont pas masquées. Les sites web peuvent continuer à collecter des informations sur les pages que vous visitez, même si vous n'êtes pas connecté. Il en va de même pour votre fournisseur d'accès à Internet. Si vous utilisez votre ordinateur dans votre entreprise ou votre société, votre employeur peut éventuellement surveiller les sites web que vous visitez»

«Les micro-ondes augmentent le risque de cancer»

Les dispositifs de protection des micro-ondes permettent que seule une très petite quantité de rayonnement parvienne à l'extérieur.

Les aliments cuits au micro-ondes ne présentent aucun risque pour la santé – à condition de ne pas se nourrir uniquement de plats préparés. Le fait que le rayonnement des micro-ondes augmente même le risque de cancer «appartient au royaume des mythes et des légendes», a déclaré le professeur Martin Lössner, microbiologiste alimentaire à l'EPF de Zurich, à la SRF. Les substances cancérigènes sont produites par un chauffage excessif, par exemple lors de grillades. Dans le four à micro-ondes, le réchauffement est beaucoup plus régulier.

«Je dirais plutôt que la formation de substances cancérigènes y est minimisée» Martin Lössner, microbiologiste alimentaire à l'EPFZ

Dans les micro-ondes, certaines vitamines sont détruites lors du réchauffement. Mais cela se produit également avec d'autres méthodes de chauffage. La préparation la plus douce est celle «où l'aliment est chauffé le plus rapidement et le moins longtemps possible, et où il entre en contact avec le moins de liquide possible», explique Lössner. Tout cela plaide en faveur du micro-ondes.

Le fait que chauffer au micro-ondes soit sain ou malsain dépend en premier lieu des aliments qui sont préparés. Le choix de la vaisselle est toutefois important. Dans le cas contraire, des substances nocives pourraient être libérées et se retrouver dans les aliments.



«Des recharges fréquentes et brèves endommagent la batterie des téléphones»

Charger légèrement la batterie plusieurs fois par jour ne lui fait pas de mal. image: watson

C'est plutôt le contraire. Les batteries modernes sont le plus sollicitées lorsqu'elles sont complètement chargées ou vides. Les batteries des smartphones aiment être entre 20 et 80 % de leur capacité maximale (ce qui est également le cas des batteries des voitures électriques).



Les batteries de téléphone portable les plus récentes ont parfois largement dépassé les 1000 cycles de charge avant de s'affaiblir considérablement. Bon à savoir: on appelle cycle de charge le processus de rechargement d'une batterie à 100 % exactement. Cinq recharges de 20 % ne représentent donc qu'un seul cycle de charge. Charger la batterie de 30 à 80 % correspond à un demi cycle de charge. Une recharge fréquente, courte ou incomplète n'est donc pas mauvaise.

Le téléphone portable peut également être chargé pendant la nuit sans devoir le débrancher de l'adaptateur secteur une fois la charge terminée. Le chargement automatique des smartphones modernes régule la charge de sorte que la batterie se charge lentement et en douceur la nuit, mais aussi rapidement que possible le jour.

«Les voitures électriques sont chères et à peine plus écologiques que les voitures à combustion»

Les voitures électriques sont plus chères à l'achat, mais dans le calcul des coûts complets sur toute la durée d'utilisation, elles sont généralement plus avantageuses que les voitures à essence comparables. A partir d'un certain nombre de kilomètres, en fonction du véhicule, la voiture électrique devient plus avantageuse, car les coûts d'exploitation sont plus faibles.



A long terme, la voiture électrique est généralement plus avantageuse La Volkswagen ID.3 électrique (en orange) est plus chère à l'achat qu'une Volkswagen Golf (en bleu). Mais sur l'ensemble du cycle de vie, le propriétaire d'une voiture électrique roule pour moins cher. screenshot: tcs

Le site Internet du Touring Club Suisse (TCS) permet de comparer les coûts totaux et les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie de quelque 2000 modèles de voitures. L'outil en ligne montre que les voitures électriques présentent dans un premier temps un bilan climatique moins bon, mais qu'après un certain nombre de kilomètres parcourus, elles émettent globalement moins de gaz à effet de serre que des voitures thermiques comparables.

A moyen terme, la voiture électrique est plus respectueuse du climat Le bilan climatique de la voiture électrique (en orange) est moins bon au niveau de la production. Sur l'ensemble du cycle de vie, la voiture à combustion a toutefois des émissions de gaz à effet de serre massivement plus élevées. screenshot: tcs

Le bilan climatique d'une voiture électrique est d'autant meilleur que l'électricité provient d'énergies renouvelables. «En Suisse, une voiture de tourisme électrique de classe moyenne produit au total près de 30 tonnes de gaz à effet de serre pour un kilométrage à vie supposé de 200'000 kilomètres. Une voiture à essence comparable produit plus du double d'émissions, de la production à l'élimination», écrit le TCS.



Traduit de l'allemand par Tanja Maeder