Ces festivaliers se sont réveillés les pieds dans l'eau

Le festival des Ardentes se positionne comme un des événements majeurs en Europe pour les amateurs de hip-hop et de musiques urbaines. Cette année, Nicky Minaj, Booba, Dj Snake, Ninho, Freeze Corleone et le Genevois Slimka faisaient partie de la programmation.

On sait quels véhicules seront les plus flashés par ce nouveau radar en Suisse

Uber teste une nouvelle option en Suisse

Les passagers peuvent évaluer les compétences de conduite et la gentillesse de leurs chauffeurs Uber. Cependant, ce n'est plus possible en Suisse. Parallèlement, le service de taxi américain teste une nouveauté.

Lorsque l'on commande un Uber, une évaluation est demandée au client à la fin de la course. Le trajet était-il agréable et le chauffeur sympathique? Selon plusieurs critères, une à cinq étoiles sont attribuées au service. La moyenne de tous les clients ayant noté le chauffeur est ensuite visible de tous. Si cette option existe toujours ailleurs dans le monde, en Suisse, il n'est désormais plus possible de noter son trajet sur Uber pour des raisons «juridique». C'est ce que confirme la porte-parole d'Uber, Luisa Elster, à CH Media.