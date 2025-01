Vidéo: twitter

Elle a survécu

Une femme déguisée en sirène a été attaquée par un poisson de 6 mètres alors qu'elle nageait dans l'aquarium du parc forestier primitif de Xishuangbanna, en Chine.

Plus de «Société»

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux montrant un esturgeon géant attaquant une femme déguisée en sirène dans un aquarium. L’incident s’est produit ce mercredi dans le parc forestier primitif de Xishuangbanna, situé dans la province du Yunnan, au sud de la Chine. L’aquarium d’eau douce abrite des espèces indigènes des fleuves Mékong et Yangtze, ainsi que des amphibiens rares.

La «sirène» n’est autre qu’une employée du parc. Alors qu’elle nage et salue les visiteurs de l’autre côté de la vitre, un énorme poisson, qui évolue paisiblement au-dessus d’elle, attaque soudainement à une vitesse fulgurante, tentant d’engloutir sa tête comme s’il voulait la dévorer tout entière. Pendant un bref instant, la tête de la jeune femme est entièrement avalée par l’animal dont la taille est estimée à 6 mètres de long. Parvenant à se dégager, elle remonte rapidement à la surface, laissant derrière elle son pince-nez et ses lunettes de natation, restés coincés dans la gorge du poisson.

La victime est une jeune femme russe de 22 ans. Elle a été blessée principalement au cou et à l'œil. Image: AsiaWire/NX

Selon le média britannique The Sun, la victime est une Russe de 22 ans nommée Masha. Cette mauvaise rencontre avec le poisson lui a laissé des blessures au niveau du cou, de la tête et de l’œil. En dédommagement, le parc lui a offert une centaine de francs, tout en lui demandant de garder le silence sur l’incident et de revenir travailler au plus vite. Mais c’était sans compter sur le fait que la scène ait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.