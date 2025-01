Le pont le plus haut du monde est en Chine

Vidéo: watson

La Chine a battu un record

Un pont chinois vertigineux, qui fait deux fois la hauteur de la tour Eiffel, est le plus haut du monde. Il sera mis en fonction cette année.

En 2025, la Chine dévoilera le Pont du canyon de Huajiang, soit le plus haut du monde. Cette prouesse d'ingénierie se situe dans le Guizhou, une province montagneuse du sud-ouest. Le 17 janvier, la dernière poutre en acier, pesant environ 215 tonnes, a été installée, ce qui termine la construction de la structure principale. Cette fin de chantier a d'ailleurs été célébrée par des feux d'artifice.

S'élevant à 625 mètres de hauteur et s'étendant sur 2 890 mètres de long, ce pont est une véritable prouesse. Image: XinHua

Il ne reste plus que quelques finitions avant que la circulation puisse traverser la vallée et la rivière qui est située à 625 mètres en contrebas. Pour donner une idée de l’échelle: la Tour Eiffel, avec ses 312 mètres de haut, pourrait être empilée deux fois sous le pont. Avec cette hauteur vertigineuse, l’ouvrage s’impose non seulement comme un exploit d’ingénierie, mais aussi comme une attraction touristique majeure.

En plus de son impressionnante architecture, le Pont du canyon de Huajiang promet de transformer la région en réduisant considérablement les temps de trajet. Il permet de traverser le canyon en seulement quelques minutes, contre près d’une heure auparavant, améliorant ainsi significativement l’accessibilité entre les villes de Guiyang et Anshun.

Le pont des records

Le coût total du projet s’élève à 280 millions de dollars, un investissement qui devrait générer des retours significatifs en termes de développement économique et de flux touristiques.

Cette prouesse illustre la capacité de la Chine à repousser les limites de l’ingénierie contemporaine. Image: XinHua

Le pont, composé de 93 segments de treillis d’acier porteurs, pèse au total 22 000 tonnes, soit l’équivalent de deux fois le poids de la Tour Eiffel. Pour réaliser ce projet titanesque, les ingénieurs ont utilisé le plus grand système de câbles de levage au monde, conçu pour transporter et positionner les segments de pont de manière précise et sécurisée.

Une fois terminé, le pont mesurera 2890 mètres de long avec une portée de 1420 mètres, et sera le plus grand pont à portée construit dans une région montagneuse. Dans les records, il remplacera le pont de Beipanjiang en tant que pont le plus haut du monde. Celui-ci a été achevé en 2016 et se trouve également dans la province du Guizhou, à une hauteur de 565 mètres.