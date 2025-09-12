La voix de Sean Penn et Brad Pitt est décédée

Voix francophone de Sean Penn, Brad Pitt et Norman Reedus, le comédien Emmanuel Karsen, personnalité du doublage, est décédé jeudi de maladie à l'âge de 62 ans, a annoncé à l'AFP son agente Audrey Pécôme.
Également directeur artistique, comptant plus de 250 films et séries à son actif devant et derrière la caméra, Emmanuel Karsen a aussi prêté sa voix à Ian Tracey ou John Leguizamo et à de nombreux personnages de jeux vidéos, dont Call of Duty.
Musicien et chanteur, Karsen s'est produit plusieurs années avec son groupe Les Heroics. Il a été aussi à l'affiche de pièces de théâtre.
De son vrai nom Emmanuel Bourdeaux, Emmanuel Karsen était le neveu du comédien Dominique Collignon-Maurin, voix de Luke Skywalker dans Star Wars et de Nicolas Cage.
Fils de la comédienne Mado Maurin et demi-frère de Patrick Dewaere, Dominique Collignon-Maurin est décédé début août, également de maladie, à 76 ans. (jzs/afp)