Emmanuel Karsen est mort. Image: Capture Youtube

La voix de Sean Penn et Brad Pitt est décédée

Le comédien Emmanuel Karsen, voix francophone de Sean Penn, Brad Pitt et Norman Reedus, est mort à 62 ans. Il comptait plus de 250 films et séries à son actif.

Voix francophone de Sean Penn, Brad Pitt et Norman Reedus, le comédien Emmanuel Karsen, personnalité du doublage, est décédé jeudi de maladie à l'âge de 62 ans, a annoncé à l'AFP son agente Audrey Pécôme.

Également directeur artistique, comptant plus de 250 films et séries à son actif devant et derrière la caméra, Emmanuel Karsen a aussi prêté sa voix à Ian Tracey ou John Leguizamo et à de nombreux personnages de jeux vidéos, dont Call of Duty.

Musicien et chanteur, Karsen s'est produit plusieurs années avec son groupe Les Heroics. Il a été aussi à l'affiche de pièces de théâtre.

Sean Penn dans Gunman (2015) et Brad Pitt dans L’Armée des douze singes (1995) Image: DR

De son vrai nom Emmanuel Bourdeaux, Emmanuel Karsen était le neveu du comédien Dominique Collignon-Maurin, voix de Luke Skywalker dans Star Wars et de Nicolas Cage.

Fils de la comédienne Mado Maurin et demi-frère de Patrick Dewaere, Dominique Collignon-Maurin est décédé début août, également de maladie, à 76 ans. (jzs/afp)