Cinéma

La voix de Sean Penn et Brad Pitt est décédée

Décès du comédien Emmanuel Karsen, voix francophone de Sean Penn et personnalité du doublage.
Emmanuel Karsen est mort.Image: Capture Youtube

La voix de Sean Penn et Brad Pitt est décédée

Le comédien Emmanuel Karsen, voix francophone de Sean Penn, Brad Pitt et Norman Reedus, est mort à 62 ans. Il comptait plus de 250 films et séries à son actif.
12.09.2025, 09:0912.09.2025, 09:09
Voix francophone de Sean Penn, Brad Pitt et Norman Reedus, le comédien Emmanuel Karsen, personnalité du doublage, est décédé jeudi de maladie à l'âge de 62 ans, a annoncé à l'AFP son agente Audrey Pécôme.

Également directeur artistique, comptant plus de 250 films et séries à son actif devant et derrière la caméra, Emmanuel Karsen a aussi prêté sa voix à Ian Tracey ou John Leguizamo et à de nombreux personnages de jeux vidéos, dont Call of Duty.

Le jeu vidéo «Call of Duty» va être adapté en film

Musicien et chanteur, Karsen s'est produit plusieurs années avec son groupe Les Heroics. Il a été aussi à l'affiche de pièces de théâtre.

Sean Penn dans Gunman (2015) et Brad Pitt dans L’Armée des douze singes (1995)
Sean Penn dans Gunman (2015) et Brad Pitt dans L’Armée des douze singes (1995)Image: DR

De son vrai nom Emmanuel Bourdeaux, Emmanuel Karsen était le neveu du comédien Dominique Collignon-Maurin, voix de Luke Skywalker dans Star Wars et de Nicolas Cage.

Fils de la comédienne Mado Maurin et demi-frère de Patrick Dewaere, Dominique Collignon-Maurin est décédé début août, également de maladie, à 76 ans. (jzs/afp)

La mythique voix de Nicolas Cage s'est éteinte
