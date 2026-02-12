James Van Der Beek et son épouse Kimberly, dont le quotidien est aujourd'hui bouleversé par la disparition de l'acteur et les lourdes dettes médicales laissées par son traitement. images: keystone

La famille de la star décédée de «Dawson» appelle à l'aide

James Van Der Beek est décédé mercredi à l'âge de 48 ans. Des proches ont lancé une cagnotte en ligne pour soutenir son épouse et ses six enfants, car les soins de l'acteur ont englouti les économies de toute une vie.

L'annonce est tombée ce mercredi 11 février: l'éternel Dawson Leery s'est éteint paisiblement, entouré des siens. C'est son épouse, Kimberly Van Der Beek, qui a partagé la nouvelle dans un message bouleversant sur Instagram.

«Notre cher James David Van Der Beek s'est éteint ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et sérénité», a-t-elle écrit, tout en demandant le respect de leur intimité pour faire le deuil de cet «époux, père, fils, frère et ami bien-aimé».

Mais derrière l'émotion, la lutte contre le cancer n'a pas seulement coûté à la famille son patriarche; elle a aussi manifestement épuisé toutes les réserves financières. Comme le rapporte BFM, le traitement de l'acteur, atteint d'un cancer colorectal de stade 3, avait fini par «épuiser les ressources du foyer».

L'acteur s'était même résolu à «vendre des souvenirs du tournage de Dawson» pour tenter d'éponger certaines dépenses de santé. La page de recherche de fonds lancée par ses proches expose clairement la situation:

«Après cette perte, Kimberly et ses enfants font face à un avenir incertain. Les frais médicaux de James et le long combat ont épuisé leurs ressources»

Archive: une photo de James Van Der Beek et son épouse Kimberly, à la 64e cérémonie des Primetime Emmy Awards, le 23 septembre 2012. Keystone

Six enfants de 4 à 15 ans

Le succès de cet appel à la solidarité collective est massif: selon BFM, la cagnotte totalise déjà près de 1,2 million de dollars pour plus de 21 000 dons. Parmi les donateurs, l'on trouve l'actrice Zoe Saldana. Comme le précise Closer, Kimberly a relayé cet appel avec «une grande gratitude et le cœur brisé».

Ces fonds sont désormais vitaux pour permettre à la famille de «rester chez eux et de conserver une certaine stabilité», en couvrant les frais de subsistance de base, les factures courantes et l'éducation des six enfants.

James Van Der Beek laisse derrière lui une fratrie de six orphelins: Olivia (15 ans), Joshua (13 ans), Annabel (12 ans), Emilia (9 ans), Gwendolyn (7 ans) et Jeremiah (4 ans).

L'acteur luttait publiquement contre la maladie depuis novembre 2024, un combat mené avec une franchise qui avait touché ses anciens partenaires, comme Mary-Margaret Humes, qui a salué son «courageux guerrier» qui a mené cette bataille «avec une force et une dignité silencieuses».

Pluie d'hommages

Au-delà de la détresse financière, c'est une véritable vague d'amour qui submerge les réseaux sociaux depuis l'annonce du décès de l'acteur. Comme le souligne le Huffington Post, les stars de Dawson ont été les premières à réagir: Chad Michael Murray (qui campait Charlie Todd dans la cinquième saison) a salué un «géant» dont l'humanité était une source d'inspiration, tandis que Busy Philipps a partagé sa profonde tristesse en rappelant la chaleur de son ancien partenaire de jeu.

Le message de Busy Philipps sur Instagram

Sous la cagnotte, les témoignages des donateurs se comptent par milliers. Si beaucoup saluent la mémoire de l'icône qui a marqué toute une génération au tournant des années 2000, d'autres pointent du doigt les failles du système de santé américain.

C'est le cas d'un élu démocrate de Californie, qui a profité de ce drame pour dénoncer les coupes budgétaires de Medicaid: «Malheureusement, même le combat d'un acteur très apprécié a laissé sa jeune famille crouler sous les dettes médicales et lutter pour rester dans sa maison.»

(jod)