Cyrila Hanouna ne sera plus à la tête de son émission phare TPMP. Keystone

Cyril Hanouna arrête «Touche pas à mon poste»

Cyril Hanouna a annoncé la fin de son émission, ultra populaire dans l'Hexagone, à la suite de la non-reconduction de la fréquence de C8.

Plus de «Société»

L'Arcom a porté le coup fatal et mis à terre l'empereur du PAF. C'est Le Parisien qui divulgue l'information: Cyril Hanouna a annoncé à ses équipes la fin de «Touche pas à mon poste», le 27 février.

Le transfert de l'émission phare du groupe Canal+ sur CStar n'a pas fonctionné, alors que l'animateur se montrait très positif et encourageant à l'interne, selon les informations du quotidien français.

Hanouna et son talk-show vont bel et bien quitter l'écran et décevoir des hordes de fans en France et ailleurs - plus de 2 millions de téléspectateurs se massent chaque soir devant leur écran.

Un retour serait prévu en septembre 2025

Mais va-t-il revenir? Sûrement, selon les rumeurs. Toujours selon des sources du Parisien, un témoin aurait confié que 2025 pourrait voir le retour de l'animateur star.

«Il nous a affirmé que l’émission reviendrait en septembre 2025, mais sans préciser où» Une source relayée par Le Parisien.

Sans avoir plus d'informations concernant l'avenir de TPMP, il semblerait qu'une émission spéciale ce jeudi soir soit prévue pour évoquer l’avenir du programme. (svp)