Le Suisse Nemo a volé sur cette 68e édition de l'Eurovision. getty/watson

Le Suisse Nemo a terrassé ses concurrents à l'Eurovision

Au-delà des drames géopolitiques et de l'ambiance à couteaux tirés, que valait ce 68e show de l'Eurovision en termes de glitters, rayons lasers et grandes envolées lyriques? Un résumé de cette édition 2024 à Malmö, comme si vous y étiez.

20h59. Fesses calées dans le canapé, langue de vipère affûtée, doigts de pieds en éventail et réserves de sucre à portée de main. Tout est prêt pour affronter les 4 longues heures de show de l'Eurovision, qui, espérons-le, aboutiront à une victoire éclatante de la Suisse. Une première depuis Céline Dion en 1988. L'infatigable Jean-Marc Richard, lui, est fin prêt. Déjà au bord de l'apoplexie, il déclare cette 68e édition ouverte.

Après les bienvenues, les formalités d'usage et le rappel des règles, les 25 concurrents défilent, toutes dents, drapeaux, justaucorps moulants, robes à froufrous et combinaisons à strass dehors. Ce cru s'annonce prometteur. Nemo, le Suisse, sautille tel un cabri multicolore sur la scène. T'as plutôt pas intérêt à nous décevoir, p'tit gars.

Et c'est parti mon kiki

Les jumeaux Marcus & Martinus ouvrent le bal pour la Suède. Une bonne tête de boysband des années 90, des costumes en latex empruntés aux Tortues ninja et des jets de lumière qui nous rappellent notre chance de ne pas être épileptique. Pas de doute, nous sommes bien à l'Eurovision.

Pour le plaisir des yeux.

Vient le tour de l'Ukraine, avec Alyona Alyona et Jerry Heil. Un duo improbable entre une déesse guerrière aux faux airs d'Athena et une Ninja rappeuse de l'espace. Pas mal du tout. Jean-Marc, lui, se fend d'un enthousiaste: «Sympathique!».

Qualificatif qu'il a usé pour décrire le morceau précédent et qu'il utilisera pour le suivant - l'Allemand Isaak et sa voix cristalline. Rien de plus original du côté du Luxembourg, avec une chanson qui parle «des humains qui souffrent et de la persévérance». Des tigres violets volent sur la scène, ça baragouine douze langues différentes, on ne pige déjà plus rien.

Vient le tour aussi attendu que redouté de la chanteuse Eden Golan, la candidate israélienne. Acclamations et applaudissements nourris dans le public. «Des huées et des sifflets», selon Jean-Marc, qui précise que les sifflements du public seraient «atténués» pour la télévision. On craint le drame. Un jet de soupe à la tomate ou de peinture? Greta Thunberg se jetant sur la scène? Rien de tout ça. Le show est rodé. Morceau, costume, mise en scène: rien à dire, Eden Golan livre une performance impeccable.

Eden Golan n'a pas démérité.

Vient l'Espagne et sa chanson tout aussi débattue, Zorra - «ce qui veut dire pute ou traînée, excusez-moi», glousse Jean-Marc Richard. Une performance nettement moins marquante que les controverses qui ont tourbillonné autour de la candidate dans son pays.

Au tour de l'Estonie, avec l'alliance des groupes 5miinust et Puuluup, qui donne envie de taper du pied en criant des insanités. Un peu de punch bienvenu, après la succession de longues jérémiades lyriques. Avant que l'Irlande, Bambie Thug, une sorte de créature sinistre, efficace et non-binaire, tout droit sortie d'un film de Tim Burton, achève de nous donner des frissons.

On vous avait prévenu.

Zzz....

Heureusement, un «garçon très philosophique», au crâne aussi lisse que celui de Jean-Marc, Silvester Belt, vient adoucir l'ambiance avec une autre ballade bien sirupeuse. Ça commençait presque à nous manquer.

Nous sommes alors extirpés de notre torpeur par une sorte de Rosalia 2.0 à la sauce grecque, qui vient se déhancher sur scène dans un tutu en aluminium rose et une mise en scène TikTok. Bof. Convenu. Sans doute pas autant qu'Olly Alexander, une «icône électro-pop queer» et version britannique de Mika, qui se dandine entouré d'une armée de toyboys en mini-shorts. Heureusement qu'ils sont mignons, sinon ce serait chiant comme la pluie.

Alors que Gåte, de Norvège, rajoute une couche sur ce pâté lyrique indigeste, on se surprend à lâcher notre premier bâillement. Il n'est pas 22h30, il nous reste minimum deux heures à tirer. La performance un peu plate de l'Italienne Angelina Mango (c'était pas faute de porter la très attendue combi' à paillettes), puis la «ballade poétique et patriotique» de la Serbie achèvent de nous mettre le moral à zéro.



On en vient presque à espérer un jet de tomates sur la scène pour venir secouer tout ça.

L'intervention divine viendra de la Finlande, avec une sorte d’Helmut Fritz, sexe à l'air, sorti d'un oeuf (vous avez bien lu). Ah ben voilà, ça, c'est l'Eurovision qu'on aime! Merci au duo frappadingue Windows95man de venir glisser un peu d'absurde au milieu de toute cette bien-pensance chiante à tuer.

Voilà la scène.

Portugal? Blanc, calme, propre. Rien de transcendant. Arménie? Bof. Chypre? Mouais, un mélange entre le déhanché de Shakira et une brassière à strass de Lorie.

Enfin, la Suisse

On a bien failli croire qu'il n'allait pas pointer le bout de son nez. Mais le voilà, notre Suisse, notre Nemo. Jean-Marc bondit de sa sieste pour pousser des glapissements ravis. On se redresse dans notre canapé. Veste doudou, strass, plateforme, mise en scène, et cette voix qui jaillit comme des flashs lasers. Aucun doute, la prestation du Biennois est à la hauteur des attentes. Il y a tout ce qu'il faut. Le public est conquis.

Nemo a assuré une remarquable performance.

Après la Slovénie et sa candidate «mystérieuse et tragique», Raiven, un autre favori du concours, Baby Lasagna, venu de Croatie. Un pur produit d'Eurovision. Rock industriel qui décoiffe, costumes improbables et manches à froufrous, maquillage à la truelle, lance-flammes, nonnes à moitié nues.

Vient le tour de la Géorgie, puis de la France, avec son candidat Slimane et ses «Je t'aimeeeeeeeeeuuuuuuu» larmoyants. Notre taux de glycémie prend l'ascenseur. Du caramel nous coule des oreilles.

L'heure de vérité

23h50. Les candidats ont défilé, le paquet de biscuits est terminé, le décompte des points du jury peut commencer. Nemo se place d'emblée en bonne posture. Excellente, même. On y croit. «C'est l'évanouissement!» jubile Jean-Marc. Les points pour notre candidat s'enchaînent, mais la prudence est de mise. Le vote du public sera implacable.

00h32. Les yeux piquent mais Nemo traîne au sommet du classement, avec 365 points du jury - à deux doigts de piquer le record du Portugal, en 2017. L'excitation est à son comble.

00h46, le vote du public tombe. Nemo remporte l'Eurovision. Et fait entrer la Suisse dans l'Histoire.