Un jeu pornographique extrême bloqué en Suisse

Le jeu controversé mettant en scène des violences sexuelles incestueuses n’est désormais plus téléchargeable sur Steam.

Jeudi matin, No Mercy faisait encore scandale sur la plateforme Steam. Quelques heures plus tard, le jeu a purement et simplement disparu. Désormais, il est inaccessible dans le monde entier.

Développé par Zerat Games, No Mercy proposait aux joueurs d’incarner un homme qui viole sa propre mère et sa tante. Classé 18+, le jeu n'était pourtant pas protégé par des barrières d’âge suffisantes sur Steam, plateforme ouverte dès 12 ans, ce qui avait soulevé une vague de critiques internationales.



Une mobilisation contre No Mercy qui porte ses fruits

La plateforme militante Collective Shout a rapidement lancé une campagne pour faire interdire le jeu dans tous les pays. Après l’Australie, c’est le Canada et le Royaume-Uni qui ont suivi. Ce vendredi, Steam a retiré le jeu dans le monde entier.

Dans un message publié brièvement sur la page Steam de No Mercy, Zerat Games a déclaré:

«Nous n’avons pas l’intention de nous battre contre le monde entier, et surtout pas de créer des problèmes à Steam ou Valve»

Peu après cette déclaration, la page du jeu a été désactivée. Bien que les personnes l’ayant déjà acheté y aient encore accès, il n’est plus possible de la télécharger.

Le retrait de No Mercy ne doit pas masquer un problème plus large: celui de la manosphère, cet ensemble de communautés en ligne où se propagent des discours antiféministes, haineux et violents. Inspirés par la théorie de la «pilule rouge», de jeunes hommes s’y radicalisent contre les femmes, accusées de manipuler, d’humilier et de dominer les hommes. (jah)