Bigflo et Oli se moquent de la Fnac

Les deux artistes ont raillé la bourde de la Fnac. Image: Corbis Entertainment

La Fnac a oublié de mentionner l'un des artistes sur la couverture d'un pack rassemblant deux de leurs albums. Bigflo et Oli ont saisi leurs réseaux pour partager leur surprise.
18.11.2025, 15:0118.11.2025, 15:12

Bigflo et Oli sont dégoûtés. Le duo de rap français originaire de Toulouse a découvert la cover d'un coffret mis en vente par la Fnac, rassemblant deux de leurs albums. Sur celle-ci, il y a un petit problème: le titre mentionne uniquement, en grosses lettres blanches sur fond noir:

«Bigflo»
«Il a oublié la moitié du groupe!»
«Il a oublié la moitié du groupe!»Catpure: facebook

Les deux compères ont saisi leur compte Facebook pour partager la cocasse situation. «Donc là, les gars, y a un mec à la Fnac, un graphiste, qui a dit "je dois faire une cover vite fait de Bigflo et Oli". Il a mis que Bigflo», se marre Bigflo, Florian Ordonez de son vrai nom.

«T'as oublié la moitié du groupe, c'est fou quand même!»
Bigflo
Il ne fallait pas chercher cette star de la K-pop

«Je veux un commentaire de la Fnac. C'est pas dur, Bigflo et... Oli!», raille de son côté Oli. «On est un peu méchants, mais quand même, les gars, en termes de boulot...», rajoute Bigflo, qui demande l'avis de ses followers.

La réaction de Bigflo et Oli 👇

Vidéo: watson

Ceux-ci n'ont pas manqué de répondant:

«C'est écrit Oli, mais en noir»
facebook
«Bigflo & l'oubli»
facebook
«La compilation Oli est chez Cultura»
facebook
«Vous avez regardé derrière?»
facebook
«C'est qui, Oli? 😏»
facebook
«Il était à la bourre, il finira le boulot demain 😆»
facebook

Contactée, la Fnac dit avoir pris connaissance de l'erreur. «Il y a en effet une erreur d’impression sur le pack promotionnel de Big Flo et Oli», nous informe leur section Médias et Influence. «L'erreur n'est pas le fait de la Fnac, mais de la maison de disque Universal. Nous avons fait une mise à jour de notre site et le visuel ne sera plus visible en ligne dès 13h. Universal fait également le nécessaire de son côté. Nous allons en parallèle répondre à Big Flo et Oli sur les réseaux.»

Chose promise, chose due: le visuel de la discorde a rapidement disparu.
Chose promise, chose due: le visuel de la discorde a rapidement disparu.image

Tout est bien qui finit (graphiquement) bien.

(jod)

