On l'oublie souvent, mais il est possible, sans quitter la Suisse romande, de se lancer dans des expéditions extraordinaires. Image: Imago / Keystone / AFP, montage watson

Vous ne savez pas comment finir votre été en Suisse? Suivez le guide

La période estivale touche déjà à sa fin, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'on n'a plus le droit de partir à la découverte de nouvelles sensations. Voici huit activités originales et palpitantes à faire en Suisse romande.

Yoann Schott Suivez-moi

Plus de «Société»

Les vacances sont bientôt terminées pour nombre d'entre nous, mais cela ne signifie pas nécessairement que la période des beaux jours est arrivée à son terme. Pour profiter au maximum de cette seconde moitié d'août, voici une liste d'idées d'excursions à faire seul ou à plusieurs.

Au ras du sol ou perché dans les cieux, au contact des animaux ou des nuages, dans un décor montagneux ou de plaine; il y en a pour tous les goûts. Sensations garanties!

Un vol en parapente

🪂 Troinex, Genève

On commence fort avec un voyage céleste depuis la montagne française avoisinante du Salève, qui surplombe Genève et offre un cadre de rêve pour faire sa première expérience de vol en parapente.

Une école dédiée à cette pratique propose des vols au départ de Troinex, à Genève, avec une montée en bus jusqu'à la zone de décollage. Par temps clair et avec peu de particules dans l'air, le sommet montagneux offre une vue lointaine sur le Léman, le Jura et les régions alentour.

La vue de Genève depuis la Salève est simplement à couper le souffle. Image: Imago

Le Papiliorama

🦋 Chiètres, Fribourg

Pour vivre une expérience au contact exotique de la nature et des animaux, il n'y a rien de mieux que le Papiliorama. Sous un premier dôme se trouvent les milliers de papillons et leur forêt luxuriante, également peuplée de poissons et d'oiseaux. Pour les amateurs de botanique, on y trouve des essences splendides et tropicales, avec des fleurs multicolores parfumées.

Sous le second dôme, le nocturama et ses créatures nocturnes vous attendent; paresseux, ratons laveurs, anacondas, singes ou encore porcs-épics accompagneront votre parcours, parfois très proches de vous (juste au-dessus de vos têtes!) Le tout au son des chauves-souris qui ne manqueront pas de voltiger en tous sens non loin de vos oreilles.

Pour compléter le tout, une grande zone extérieure a été aménagée avec notamment une place de jeux, une zone dédiée aux animaux de la ferme, un espace indigène et des enclos à tortues. Objectif: sensibiliser à la biodiversité et à la protection de la faune comme de la flore.

Prêts à arpenter les chemins de ces jungles diurnes et nocturnes sous dômes? Image: Imago, montage watson

Le pont suspendu Charles Kuonen

🛤️ Randa, Valais

Passez votre chemin si vous avez le vertige! Cette passerelle est la plus longue des Alpes (494m) et elle s'étend au-dessus de 85m de vide à son point le plus éloigné du sol. En revanche, le panorama vaut le détour. Les montagnes environnantes de la vallée de Zermatt sont magnifiques à toute heure de la journée. Le pont, fait de câbles et de grilles, se fond quant à lui bien dans le décor. Ne regardez pas en bas si vous êtes craintif des hauteurs, car on voit le sol au travers du treillis métallique sur lequel on marche.

La structure est réellement impressionnante. Image: Keystone

Le pont est en outre situé au milieu de nombreux sentiers de randonnée reliant ou sillonnant les régions de Grächen et Zermatt.

Le Préhisto-Parc

🦖 Réclère, Jura

Que diriez-vous d'un voyage dans le temps dans le Jura, au contact des dinosaures? Le parcours du Préhisto-parc, long de deux kilomètres et pourvu de 45 reproductions retraçant l'histoire de la vie sur Terre, aura de quoi enchanter petits et grands, le tout dans un formidable cadre forestier, avec notamment une passerelle suspendue au-dessus d'un étang peuplé de reptiles marins.

Si vous en redemandez, sachez que la célèbre grotte de la Réclère se situe au même endroit, avec ses 1500m de galeries et de curiosités géologiques. La plus grande stalagmite découverte en Suisse s'y trouve également!

Attention, ça mord. Image: Keystone

La tyrolienne Mont 4 Zipline

🏞️ Mont Fort, Valais

Les amateurs de sensations fortes seront ravis, ceux atteints de vertige, une fois encore, un peu moins. Pour les plus téméraires d'entre vous, cette tyrolienne vous permettra de jeter un regard émerveillé sur la station des quatre vallées, depuis le Mont Fort, le long des quelque 1400m de longueur de câble que comporte l'attraction.

Le Mont 4 Zipline, c'est aussi des pointes à plus de 100km/h et près de 400m de dénivelé. Ce voyage suspendu vous mènera du glacier de Tortin jusqu'au col des Gentianes. S'il vous reste du temps dans la journée, le barrage de Cleuson n'est pas très loin et vaut le détour.

Y a-t-il seulement un meilleur moyen d'admirer les sommets enneigés? Image: Keystone

La route de l'absinthe

🍾 Val-de-Travers, Neuchâtel

Il existe de nombreux chemins traversant monts, vallées et forêts tout en étant parsemés de fontaines à absinthe, ces petits nichoirs où se trouve un peu de cette iconique liqueur goût anis et de quoi se servir. Pour en faire l'expérience complète et emboîter le pas de la fée verte, il n'y a pas mieux que le tracé reliant Noiraigue à Pontarlier, en France.

Le parcours total faisant un peu plus de 50 kilomètres, il est bien entendu possible de sélectionner une randonnée ne suivant qu'un fragment de la distance. Si vous aimez les rivières, les Gorges de la Poëta-Raisse sont très proches, de même que la cascade de Môtiers. La fameuse Maison de l'absinthe se trouve dans cette même localité.

Ceux qui n'aiment pas l'alcool ou qui sont trop jeunes pourront s'enchanter sur les sentiers qui sinuent dans les sublimes forêts de la région. Image: Keystone

L'Antenne de Sottens

📡 Sottens, Vaud

On garde les pieds loin du sol pour cette nouvelle entrée; il s'agira en revanche cette fois de se hisser en haut d'une tour radio jusqu'à atteindre les 125m au moyen d'une corde (ou 40 pour ceux qui désirent y trouver un peu moins de challenge), d'y déguster -pourquoi pas- une fondue et des produits du terroir et finalement de rejoindre le plancher des vaches en rappel.

D'en haut, on profite certes d'un en-cas ou d'un repas complet selon la formule choisie, mais aussi et surtout d'une vue à 360° sur tous les territoires champêtres et boisés de Jorat-Menthue, de Montanaire et du Gros-de-Vaud. L'antenne est ouverte de mai à octobre.

Oui, c'est haut! Une fois l'ascension terminée, on peut voir du Jura jusqu'aux Alpes. Image: Keystone

La descente de l'Aar

🛶 De Thoune à Berne

L'Aar est sans le moindre doute l'un des fleuves les plus célèbres du pays, et les images des locaux s'en servant comme moyen de transport après le travail ont à plus d'une occasion fasciné nos voisins et fait le tour de la Toile. Si vous n'en avez pas encore fait l'expérience, sachez que de nombreux tours peuvent être réservés pour relier les villes de Thoune à Berne, au moyen d'embarcations diverses, allant de la simple bouée au petit bateau pneumatique.

Vous verrez alors défiler des décors enchanteurs vous donnant les sensations que procure un voyage à l'étranger, ponctués de nombreuses aires de pique-nique et de gracieux rivages. La nature y est éclatante de beauté.