Les enfants de Diddy Combs, King, au centre, D'Lila et Jessie, quittent le tribunal fédéral de Manhattan, le 22 novembre 2024. Keystone

P. Diddy comparaît une dernière fois avant Noël

Le rappeur et producteur de hip-hop a brièvement comparu mercredi devant un tribunal fédéral à New York, où il est incarcéré dans une vaste affaire de trafic sexuel. Figure majeure de l’industrie musicale, P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, doit être jugé au printemps 2025.

Habillé d’un uniforme de détenu, Diddy, aussi connu sous les noms de Puff Daddy ou simplement Diddy, a adressé des sourires à certains de ses enfants présents dans la salle. Il est accusé de trafic à des fins d’exploitation sexuelle, extorsion et transport de personnes à des fins de prostitution, des charges qu’il nie en bloc. Si reconnu coupable, il risque la prison à vie.

Mercredi, à l'issue d'une brève audience où l'accusation et la défense ont essentiellement discuté de la procédure devant le juge Arun Subramanian, l'inculpé a embrassé un par un ses avocats et leur a souhaité de «bonnes fêtes» avant de repartir en prison.

«Bling-bling» et violence

Selon les autorités, P. Diddy aurait utilisé son «empire» musical, construit grâce à son label Bad Boy Records, pour orchestrer un système de trafic sexuel violent. Connu dans les années 90 et 2000 pour son style «bling-bling» et ses fêtes extravagantes, il est aujourd’hui dépeint par ses victimes présumées comme un prédateur, exploitant alcool et drogues pour asseoir sa domination.

En plus des charges criminelles, Diddy fait face à plus de 120 plaintes civiles. Son procès, prévu pour le 5 mai 2025, pourrait également être marqué par l’affaire rebondissante impliquant Jay-Z. Ce dernier a été récemment accusé d’avoir, avec P. Diddy, agressé une adolescente de 13 ans en 2000. Jay-Z a vigoureusement nié ces accusations, qualifiant les démarches judiciaires de tentative d’extorsion.

Une nouvelle audience procédurale pour Diddy est prévue pour le 17 mars 2025. En attendant, l’ancien roi du hip-hop retourne en détention, emportant avec lui des accusations qui ébranlent l’univers musical qu’il a contribué à façonner.