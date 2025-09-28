En 2024, Justine Zamataro crée «visit my place» sur les réseaux sociaux. Image: watson/Justine Zamataro

Elle s'incruste chez les Suisses: «J'ai eu un choc à Fribourg»

Avec «visit my place», Justine se donne pour mission de mettre en lumière les intérieurs des Suisses sur les réseaux sociaux. Le but? Montrer que notre fibre artistique n'a rien à envier à nos grands voisins européens. Présentation et visites guidées.

«Un jour, j'arrive à Estavayer-le-Lac et je tombe sous le charme», se souvient Justine Zamataro, une neuchâteloise de 32 ans qui vit désormais à Fribourg. Ce qui fait chavirer le cœur de cette spécialiste en relations publiques, un soir de novembre 2024? L'appartement d'un ami à la décoration «osée» – un mur orange «style Marrakech» retient particulièrement son attention. Elle a immédiatement envie de tout prendre en photo.

«J'étais dans une période durant laquelle j'avais besoin d'être inspirée, se souvient-elle. Des villes comme Paris ou Londres me nourrissaient plus que mon pays.» Mais la demeure de son ami lui fait changer d'état d'esprit:

«Je me suis rendu compte que mes proches avaient des intérieurs atypiques, différents, inspirants. En Suisse, les gens ont du goût. Il y a un potentiel énorme et beaucoup de créativité. C'est dommage que ces lieux de vie ne soient pas vus.» Justine Zamataro, fondatrice de «visit my place».

C'est le début de son projet «visit my place», dont la mission est de présenter sur Instagram et TikTok les habitations des Suisses et les personnes qui y vivent.

«Les gens m'écrivent pour que je vienne chez eux »

L'idée se concrétise rapidement. La première vidéo est postée dans la foulée sur les réseaux sociaux. Dans les mois qui suivent, d'autres visites virtuelles viennent s'ajouter: le 4 pièces et demi de Marie à La Chaux-de-Fonds, dont le parquet ancien et les moulures aux plafonds n'ont rien à envier aux intérieurs parisiens. L'immense six pièces gorgé de lumière de Diana à Genève. L'ancienne ferme du 19ème siècle en plein cœur du village médiéval d'Estavayer-le-Lac, entièrement rénovée par Catherine et Jo. Ou encore l'appartement aux tons boisés de Raquel à Zurich.

On vous fait visiter: Vidéo: watson

Un coup d'œil chez les Suisses couronné de succès:

«J'ai été surprise de l'intérêt. A la base, c'était un hobby. Aujourd'hui, les gens m'écrivent pour que je vienne chez eux. Ma dernière vidéo a cumulé plus de 300 000 vues sur TikTok» Justine Zamataro

En effet, nombreux sont celles et ceux qui raffolent de ce type de contenu. Les visites réalisées par Architectural Digest ou Vogue sur YouTube, par exemple, dépassent souvent le million de vues. Justine ne souhaite toutefois pas s'inscrire dans la lignée de ces grands magazines, qui se focalisent sur les somptueux logis de stars. Au contraire:

«Je trouvais dommage qu'il n'existe pas d'entre-deux, qu'on ne présente que des logements qui valent des milliers de francs. Mon but est de montrer des endroits auxquels les gens peuvent s'identifier» Justine Zamataro

Outre le côté local, un autre facteur, culturel cette fois-ci, permet d'expliquer pourquoi les vidéos de Justine fonctionnent: la possibilité de guigner dans une intimité helvétique si précieusement gardée.

«En Suisse, nous sommes pudiques. Pour qu'une personne t'ouvre les portes de son intérieur, tout doit être nettoyé, les courses doivent être faites. Et puis, il faut passer des paliers, contrairement à d'autres pays comme la France où les gens t'invitent plus facilement.» Justine Zamataro

Le «choc» fribourgeois

Il faut croire que la mise en lumière de Justine, simple et humble comme elle aime la décrire, lui a permis d'obtenir la confiance de celles et ceux qui l'accueillent dorénavant à bras ouverts.

Une relation donnant-donnant, puisque qu'elle a permis à la Romande de découvrir des lieux qui l'ont laissée sans voix. Lorsqu'on lui demande de citer un coup de cœur, ses yeux s'illuminent et elle décrit avec un enthousiasme contagieux les beautés architecturales de sa ville d'accueil: Fribourg. «J'ai eu un choc lorsque je découvert le patrimoine historique fribourgeois», raconte-t-elle.

«Les appartements sont grandioses. Tu peux avoir des vitraux médiévaux chez toi! Moi, j'ai une tourelle dans mon salon. C'est somptueux. Chapeau, Fribourg»

La tourelle en question: Image: Justine Zamataro

Dans les mois à venir, Justine prévoit de continuer à sillonner le pays à la recherche de nouvelles pépites. Certaines ont d'ailleurs déjà été trouvées, comme cette maison nichée au-dessus d'un château à Vevey. Un bien immobilier qui a de fortes chances de permettre au canton de Vaud de détrôner Fribourg.