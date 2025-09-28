Elle s'incruste chez les Suisses: «J'ai eu un choc à Fribourg»
«Un jour, j'arrive à Estavayer-le-Lac et je tombe sous le charme», se souvient Justine Zamataro, une neuchâteloise de 32 ans qui vit désormais à Fribourg. Ce qui fait chavirer le cœur de cette spécialiste en relations publiques, un soir de novembre 2024? L'appartement d'un ami à la décoration «osée» – un mur orange «style Marrakech» retient particulièrement son attention. Elle a immédiatement envie de tout prendre en photo.
«J'étais dans une période durant laquelle j'avais besoin d'être inspirée, se souvient-elle. Des villes comme Paris ou Londres me nourrissaient plus que mon pays.» Mais la demeure de son ami lui fait changer d'état d'esprit:
C'est le début de son projet «visit my place», dont la mission est de présenter sur Instagram et TikTok les habitations des Suisses et les personnes qui y vivent.
«Les gens m'écrivent pour que je vienne chez eux»
L'idée se concrétise rapidement. La première vidéo est postée dans la foulée sur les réseaux sociaux. Dans les mois qui suivent, d'autres visites virtuelles viennent s'ajouter: le 4 pièces et demi de Marie à La Chaux-de-Fonds, dont le parquet ancien et les moulures aux plafonds n'ont rien à envier aux intérieurs parisiens. L'immense six pièces gorgé de lumière de Diana à Genève. L'ancienne ferme du 19ème siècle en plein cœur du village médiéval d'Estavayer-le-Lac, entièrement rénovée par Catherine et Jo. Ou encore l'appartement aux tons boisés de Raquel à Zurich.
On vous fait visiter:
Un coup d'œil chez les Suisses couronné de succès:
En effet, nombreux sont celles et ceux qui raffolent de ce type de contenu. Les visites réalisées par Architectural Digest ou Vogue sur YouTube, par exemple, dépassent souvent le million de vues. Justine ne souhaite toutefois pas s'inscrire dans la lignée de ces grands magazines, qui se focalisent sur les somptueux logis de stars. Au contraire:
Outre le côté local, un autre facteur, culturel cette fois-ci, permet d'expliquer pourquoi les vidéos de Justine fonctionnent: la possibilité de guigner dans une intimité helvétique si précieusement gardée.
Le «choc» fribourgeois
Il faut croire que la mise en lumière de Justine, simple et humble comme elle aime la décrire, lui a permis d'obtenir la confiance de celles et ceux qui l'accueillent dorénavant à bras ouverts.
Une relation donnant-donnant, puisque qu'elle a permis à la Romande de découvrir des lieux qui l'ont laissée sans voix. Lorsqu'on lui demande de citer un coup de cœur, ses yeux s'illuminent et elle décrit avec un enthousiasme contagieux les beautés architecturales de sa ville d'accueil: Fribourg. «J'ai eu un choc lorsque je découvert le patrimoine historique fribourgeois», raconte-t-elle.
La tourelle en question:
L'appartement de Justine à Fribourg:
Dans les mois à venir, Justine prévoit de continuer à sillonner le pays à la recherche de nouvelles pépites. Certaines ont d'ailleurs déjà été trouvées, comme cette maison nichée au-dessus d'un château à Vevey. Un bien immobilier qui a de fortes chances de permettre au canton de Vaud de détrôner Fribourg.