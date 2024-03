La duchesse de Sussex a dévoilé jeudi sa nouvelle entreprise, American Riviera Orchard, et son projet a de quoi surprendre. watson/getty

Meghan Markle lance un nouveau business étonnant

Après nous avoir fait languir des mois durant sur son prochain business, la duchesse de Sussex vient enfin de dévoiler le projet sur lequel elle plancherait depuis plus d'un an. Préparez-vous à une sacrée déconfiture.

Les cancans allaient bon train ce matin, au sein de la rédaction de watson: que Diable Meghan Markle allait-elle pouvoir bien commercialiser sur son nouveau site internet, au nom nébuleux d'«American Riviera Orchard»? Du vin vivant californien? Une crème à base de nectar de rose? Un antiride révolutionnaire? Des fringues de yoga en coton bio?

Voilà des plombes que la duchesse nous faisait trépigner. En 2022 déjà, elle faisait allusion à un mystérieux futur projet à l'occasion d'une interview au magazine The Cut: «Voulez-vous connaître un secret? Je reviens… sur Instagram.»

L'Instagram, parlons-en. De prime abord, mystère et boule de gomme. Le compte, qui cumule déjà plus de 300 000 abonnés depuis son lancement il y a moins de 24 heures, ne nous file pas beaucoup d'indices. A l'exception du nom de sa créatrice et des initiales A et R en lettres dorées, nada. Selon toute vraisemblance, le nom de l'entreprise est une référence au fief des Sussex, Montecito, situé à proximité de Santa Barbara. Une ville également connue sous le nom de «Riviera américaine» en raison de son climat, de sa gastronomie et de sa culture viticole.

La première story publiée n'est guère plus informative. Sur fond de sur I Wish You Love de Nancy Wilson, la duchesse de Sussex arrange des roses, joue du fouet à pâtisserie dans la cuisine du manoir ou erre en robe de bal sur le domaine. C'est doux, c'est beau, c'est poétique. Une vraie princesse de conte de fées.

Du côté de site Web, pas plus de détails. Pour le moment, americanriviera.com nous convie seulement à nous placer sur liste d'attente pour profiter dans un avenir proche des «produits, disponibilité et mises à jour».

Marmelades et confitures

Toutefois, un bref passage en revue de la demande de marque, déposée auprès de l'Office américain des brevets le 2 février dernier, toujours en attente d'approbation, nous donne quelques indications supplémentaires. Selon le document, American Riviera Orchard, en gestation depuis plus d'un an et qui comportera «toutes les choses qui tiennent à cœur» à Meghan, entend fabriquer une large gamme d'articles... domestiques.

Vaisselle, couverts, ronds de serviettes, marques-places et sets de table: tout l'attirail pour dresser la plus jolie table du monde. Last but not least, tout un choix de conserves, gelées, confitures et marmelades, ainsi que diverses pâtes à tartiner à base de fruits, légumes, beurres de noix et de fruits. Youpi!

Autant de délices dont elle avait fait justement profiter la journaliste Allison P. Davis du magazine The Cut, en lui offrant «un panier de récolte» rempli de fruits et légumes de son jardin, ainsi qu'un pot de confiture du «Lili Bunny Garden+Larder» du nom de sa fille, la princesse Lilibet. Quant aux étiquettes, Meghan les aurait fait fabriquer sur Etsy. N'est pas bobo qui veut. Ce n'est pas tout. Selon des initiés, le lancement de cette nouvelle marque lifestyle coïncidera également avec un show de cuisine sur Netflix. On se réjouit déjà de «Meghan Passion Pâtisserie»?

Un timing crucial

Aux yeux des observateurs royaux, le retour de Meghan Markle sur le ring est loin d'être un hasard. Une réapparition d'autant plus suspecte qu'elle intervient au milieu de l'une des pires semaines de mémoire royale et de la disparition de Kate Middleton, de l'autre côté de l'Atlantique.

«A mon avis, les Sussex ne font rien par accident et le timing est souvent absolument crucial» Richard Fitzwilliam, commentateur royal au Daily Mail.

Sans oublier que le site Web et le compte Instagram associés ont été lancés quelques minutes seulement avant le discours du prince William lors d'une cérémonie de remise de prix en l'honneur de sa mère, Lady Diana, les «Diana Legacy Awards» au Science Museum de Londres, jeudi soir. L'occasion d'une rare apparition commune avec son frère, le prince Harry, qui s'est exprimé virtuellement au cours du même évènement. Cela dit, William a quitté la pièce avant son intervention. Sans panier garni, lui.