«Un flop»: Le show «le plus glamour de l'année» a été pénible à regarder

Le célèbre et glamourissime défilé de lingerie Victoria's Secret s'est déroulé ce mercredi 15 octobre, sur le coup d'1 heure du matin. On est venu (devant la télé), on a vu (le live), et on a regrettu.

Chaque année, c'est la même chose. On sait qu'on sera déçu, mais on se traîne bon an mal an devant le téléviseur pour regarder le show «le plus glamour de l'année» (dixit les organisateurs), muni d'une couette sur la tronche, les yeux mal écarquillés de fatigue, pour regarder cette défilade de paillettes et de froufrous écoeurants de bienveillance et de joie poussive.

Il faut dire que la production avait (judicieusement) laissé tomber ses plumes et annulé son show dès 2019, notamment en raison d'une baisse drastique des audiences et de critiques croissantes sur le manque de diversité ou d'inclusivité corporelle. L'époque où l'on se ruait sur ce tas de bretelles et autres push-up vendus 70 dollars la pièce, convaincues qu'on se transformerait en Gisele Bündchen, était bien révolue.

La grosse machine à cash est tout de même repartie en 2023, et force est de constater que la marque n'a toujours pas retrouvé sa formule magique, tant sa réputation ne tient qu'à un fil; elle minimise les prises de risques, celles susceptibles de donner une profondeur «mode» à la maison, pour la catapulter parmi les grands de l'industrie.

La plus grosse prise de risque en matière de mode cette année: Gigi Hadid qui s'est barrée avec la déco des fiançailles de Taylor Swift. Getty Images North America

Ce mercredi soir, le show Victoria's Secret a largement dépassé mes attentes les plus audacieuses; je pensais mourir d'ennui, alors que j'ai tout bonnement été poussée dans les bras de Morphée sitôt que les premières fausses notes du groupe TWICE ont retenti. Je n'ai rien contre ce groupe de K-pop - qui est très apprécié au demeurant - mais on sait désormais que ses membres ne brillent pas de justesse dans l'exercice du live devant un public de fashionistas en furie. Et c'est ok. On écoute, mais on ne juge pas (trop).

C'est en tout cas l'impression qui en ressort si l'on en croit mes tympans qui saignent toujours, ainsi que les commentaires des internautes. L'on peut notamment lire sous les publications de TWICE:

«Elles chantent tellement mal... mais elles sont bien habillées au moins» vu sur x

«Ces filles ont interprété une seule chanson alors que la moitié du groupe était absente, sans chorégraphie appropriée, sans ailes, sans introduction... il était très clair qu'elles étaient une décision de dernière minute» x

«J'ai dû baisser le volume» x

«C'est difficile à supporter» instagram

En dehors de cela, les spectateurs ont apprécié mollement la prestation des autres artistes. Karol G a offert une performance solo irréprochable dans un set up cramoisi et très soigné, et Missy Elliott, qui a été sortie de sa pré-retraite, a pu compter sur les sauts périlleux de ses danseurs pour revigorer des refrains trop de fois rabâchés dans les années 2000. Victoria's Secret a également convoqué la très douce Madison Beer, qui collait un peu trop parfaitement à la vibe gentillette et soporifique du défilé.

C'est peut-être là que ça pêche; il aurait fallu un sursaut de WTF pour faire exploser la baraque, loin de ce décorum sirupeux. On se rappelle avec nostalgie du duo pétaradant entre le groupe de rock Fall Out Boy et Taylor Swift. Victoria's Secret aurait mieux fait de convier de jeunes pousses du rock très tendance, comme Yungblud, ou encore une performeuse hors pair, comme Tate McRae, histoire d'amener un minimum de contraste.

Des tenues sexy-fades

Impossible de faire une critique objective des tenues sur le runway, tant il n'y a pas grand-chose à en dire. Toutes ces bretelles bien emballées dans un concept sexy-fade surfaient sur une petite vibe catalogue La Redoute, en version grande dame qui se dirige en soirée libertine.

L'ensemble de la collection était lisse, bonne élève, et rien ne dépassait. Pour le côté spectaculaire, tout reposait sur les rares grandes ailes que même Bella Hadid a dû retenir à la force du poignet pour ne pas tomber à la renverse, et sur les structures en fil de fer qui dodelinaient dangereusement sur la tête des mannequins.

Gigi Hadid et ses ailes sponsorisées par les matelas Emma. On ne dira rien sur la tenue. Image: Variety

Lily Aldridge et sa couronne Télétubbies. Image: Variety

Joan Smalls et sa tête ailée. Image: Variety

Vu que la collection ne nous a pas fait rêver, on a fini par regarder les mannequins, et à nouveau, ni l'originalité ni la diversité n'étaient réellement au rendez-vous. VS a fait appel à celles qui ont fait les grandes heures du show à l'époque où les supermodels avaient encore la cote, comme Irina Shayk ou Adriana Lima, mais ça n'a pas suffi à faire renaitre un soupçon de nostalgie dans nos yeux.

Adriana Lima. Image: Variety

Irina Shayk au défilé, dans une tenue boring. WireImage

Tout a pourtant bien commencé quand une Jasmine Tooks enceinte jusqu'aux yeux a ouvert le défilé, mais ensuite, l'excitation est retombée comme un soufflé Lidl. Même la présence de Emily Ratajkowski, du mannequin transgenre Alex Consani ou celle de la basketteuse américaine Angel Reese, paradant de leurs corps qu'on dirait taillés par l'IA, n'a guère réussi à convier son lot d'émotions.

Emily Ratajkowski a participé pour la première fois au défilé Victoria's Secret. Image: Variety

Jasmine Tooks a ouvert les hostilités. Image: Variety

Alex Consani. Image: Variety

On est fan de Anok Yai, moins du filet de pêche. Getty Images North America

Heureusement, certaines stars venues assister au show ont réussi à nous dérider, avec leurs tenues mi-rideau à l'abandon, mi-tapisserie en souffrance sur le tapis rouge.

On a compris que le thème c'était le rose, madame, mais il faut savoir doser. Chloë Sevigny/ image: ap

Les tenues Kleenex, c'est non. Ciara Miller/ Image: WWD

Le baldaquin du VS show 2025. Amy Sedaris/ Image: Variety

Dans les bons points de cette soirée, on salue tout de même le retour d'un podium plus sobre que l'année passée, où l'on avait eu droit à un hangar gigantesque en mode vide-grenier, où tous les mannequins et les artistes marchaient pêle-mêle dans un bordel sans nom.

Si, à l'opposé de ma perception, une rangée d'inconditionnels de Victoria's Secret était aux anges, je n'étais pas la seule aigrie, figurez-vous. De nombreux internautes n'ont pas été convaincus par cette édition:

«Victoria's Secret a détruit sa propre marque» vu sur x

«Bref, les articles de Victoria's Secret sont bon marché et mal faits. La qualité que portent les mannequins n'est ABSOLUMENT PAS celle que vous achetez en 2025. Ils ne les font plus comme au début des années 2000. Ne gaspillez pas votre argent» vu sur x

En misant sur «l'iconique», en engageant des mannequins qui font rêver sur papier glacé mais qui ne parlent pas au grand public et, surtout, en continuant de louvoyer pour éviter de se positionner sur une véritable philosophie de fond, Victoria's Secret continue inlassablement de se tirer du plomb dans l'aile, année après année.

Ce n'est pas grave. On se rabattra désormais sur le show Etam à Paris et sur le sourire de l'influenceuse Léa Elui, qui ont mieux réussi que le mastodonte du divertissement américain à nous offrir une part de rêve. Rendez-vous l'année prochaine pour un décryptage, même défilé, même couette, et même aigreur.

