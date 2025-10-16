assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Société
Mode

«Un flop»: Le show Victoria's Secret 2025 se fait atomiser

Candice Swanepoel, Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Alex Consani, Gigi Hadid, Yasmin Wijnaldum, Alessandra Ambrosio at the 2025 Victoria&#039;s Secret Fashion Show held at Steiner Studios on ...
Malgré un budget colossal pour réaliser ce show, on s'est endormi au milieu des paillettes. Image: Variety

«Un flop»: Le show «le plus glamour de l'année» a été pénible à regarder

Le célèbre et glamourissime défilé de lingerie Victoria's Secret s'est déroulé ce mercredi 15 octobre, sur le coup d'1 heure du matin. On est venu (devant la télé), on a vu (le live), et on a regrettu.
16.10.2025, 14:5416.10.2025, 15:05
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Chaque année, c'est la même chose. On sait qu'on sera déçu, mais on se traîne bon an mal an devant le téléviseur pour regarder le show «le plus glamour de l'année» (dixit les organisateurs), muni d'une couette sur la tronche, les yeux mal écarquillés de fatigue, pour regarder cette défilade de paillettes et de froufrous écoeurants de bienveillance et de joie poussive.

Il faut dire que la production avait (judicieusement) laissé tomber ses plumes et annulé son show dès 2019, notamment en raison d'une baisse drastique des audiences et de critiques croissantes sur le manque de diversité ou d'inclusivité corporelle. L'époque où l'on se ruait sur ce tas de bretelles et autres push-up vendus 70 dollars la pièce, convaincues qu'on se transformerait en Gisele Bündchen, était bien révolue.

Le défilé Victoria's Secret est de retour, mais tout va changer

La grosse machine à cash est tout de même repartie en 2023, et force est de constater que la marque n'a toujours pas retrouvé sa formule magique, tant sa réputation ne tient qu'à un fil; elle minimise les prises de risques, celles susceptibles de donner une profondeur «mode» à la maison, pour la catapulter parmi les grands de l'industrie.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 15: Gigi Hadid walks the runway for Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2025 on October 15, 2025 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Victoria&#039;s S ...
La plus grosse prise de risque en matière de mode cette année: Gigi Hadid qui s'est barrée avec la déco des fiançailles de Taylor Swift.Getty Images North America

Ce mercredi soir, le show Victoria's Secret a largement dépassé mes attentes les plus audacieuses; je pensais mourir d'ennui, alors que j'ai tout bonnement été poussée dans les bras de Morphée sitôt que les premières fausses notes du groupe TWICE ont retenti. Je n'ai rien contre ce groupe de K-pop - qui est très apprécié au demeurant - mais on sait désormais que ses membres ne brillent pas de justesse dans l'exercice du live devant un public de fashionistas en furie. Et c'est ok. On écoute, mais on ne juge pas (trop).

Si, on juge; ça fait mal aux oreilles.

C'est en tout cas l'impression qui en ressort si l'on en croit mes tympans qui saignent toujours, ainsi que les commentaires des internautes. L'on peut notamment lire sous les publications de TWICE:

«Elles chantent tellement mal... mais elles sont bien habillées au moins»
vu sur x
«Ces filles ont interprété une seule chanson alors que la moitié du groupe était absente, sans chorégraphie appropriée, sans ailes, sans introduction... il était très clair qu'elles étaient une décision de dernière minute»
x
«J'ai dû baisser le volume»
x
«C'est difficile à supporter»
instagram

En dehors de cela, les spectateurs ont apprécié mollement la prestation des autres artistes. Karol G a offert une performance solo irréprochable dans un set up cramoisi et très soigné, et Missy Elliott, qui a été sortie de sa pré-retraite, a pu compter sur les sauts périlleux de ses danseurs pour revigorer des refrains trop de fois rabâchés dans les années 2000. Victoria's Secret a également convoqué la très douce Madison Beer, qui collait un peu trop parfaitement à la vibe gentillette et soporifique du défilé.

C'est peut-être là que ça pêche; il aurait fallu un sursaut de WTF pour faire exploser la baraque, loin de ce décorum sirupeux. On se rappelle avec nostalgie du duo pétaradant entre le groupe de rock Fall Out Boy et Taylor Swift. Victoria's Secret aurait mieux fait de convier de jeunes pousses du rock très tendance, comme Yungblud, ou encore une performeuse hors pair, comme Tate McRae, histoire d'amener un minimum de contraste.

Des tenues sexy-fades

Impossible de faire une critique objective des tenues sur le runway, tant il n'y a pas grand-chose à en dire. Toutes ces bretelles bien emballées dans un concept sexy-fade surfaient sur une petite vibe catalogue La Redoute, en version grande dame qui se dirige en soirée libertine.

Ces mannequins ont souffert

L'ensemble de la collection était lisse, bonne élève, et rien ne dépassait. Pour le côté spectaculaire, tout reposait sur les rares grandes ailes que même Bella Hadid a dû retenir à la force du poignet pour ne pas tomber à la renverse, et sur les structures en fil de fer qui dodelinaient dangereusement sur la tête des mannequins.

Le Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2025.
Gigi Hadid et ses ailes sponsorisées par les matelas Emma. On ne dira rien sur la tenue. Image: Variety
2025 Victoria&#039;s Secret Fashion Show
Lily Aldridge et sa couronne Télétubbies.Image: Variety
Joan Smalls at the 2025 Victoria&#039;s Secret Fashion Show held at Steiner Studios on October 15, 2025 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Joan Smalls et sa tête ailée.Image: Variety

Vu que la collection ne nous a pas fait rêver, on a fini par regarder les mannequins, et à nouveau, ni l'originalité ni la diversité n'étaient réellement au rendez-vous. VS a fait appel à celles qui ont fait les grandes heures du show à l'époque où les supermodels avaient encore la cote, comme Irina Shayk ou Adriana Lima, mais ça n'a pas suffi à faire renaitre un soupçon de nostalgie dans nos yeux.

Le Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2025.
Adriana Lima. Image: Variety
Irina Shayk au défilé Victoria&#039;s Secret 2025
Irina Shayk au défilé, dans une tenue boring. WireImage

Tout a pourtant bien commencé quand une Jasmine Tooks enceinte jusqu'aux yeux a ouvert le défilé, mais ensuite, l'excitation est retombée comme un soufflé Lidl. Même la présence de Emily Ratajkowski, du mannequin transgenre Alex Consani ou celle de la basketteuse américaine Angel Reese, paradant de leurs corps qu'on dirait taillés par l'IA, n'a guère réussi à convier son lot d'émotions.

Le Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2025.
Emily Ratajkowski a participé pour la première fois au défilé Victoria's Secret.Image: Variety
Le Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2025.
Jasmine Tooks a ouvert les hostilités. Image: Variety
Le Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2025.
Alex Consani.Image: Variety
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 15: Anok Yai walks the runway for Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2025 on October 15, 2025 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Victoria&#039;s Sec ...
On est fan de Anok Yai, moins du filet de pêche.Getty Images North America

Heureusement, certaines stars venues assister au show ont réussi à nous dérider, avec leurs tenues mi-rideau à l'abandon, mi-tapisserie en souffrance sur le tapis rouge.

Le Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2025.
On a compris que le thème c'était le rose, madame, mais il faut savoir doser. Chloë Sevigny/ image: ap
Ciara Miller at the 2025 Victoria&#039;s Secret Fashion Show held at Steiner Studios on October 15, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/WWD via Getty Images)
Les tenues Kleenex, c'est non. Ciara Miller/ Image: WWD
Amy Sedaris at the 2025 Victoria&#039;s Secret Fashion Show held at Steiner Studios on October 15, 2025 in New York, New York. (Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)
Le baldaquin du VS show 2025. Amy Sedaris/ Image: Variety

Dans les bons points de cette soirée, on salue tout de même le retour d'un podium plus sobre que l'année passée, où l'on avait eu droit à un hangar gigantesque en mode vide-grenier, où tous les mannequins et les artistes marchaient pêle-mêle dans un bordel sans nom.

C'était vraiment zarbi

Si, à l'opposé de ma perception, une rangée d'inconditionnels de Victoria's Secret était aux anges, je n'étais pas la seule aigrie, figurez-vous. De nombreux internautes n'ont pas été convaincus par cette édition:

«Victoria's Secret a détruit sa propre marque»
vu sur x
«Bref, les articles de Victoria's Secret sont bon marché et mal faits. La qualité que portent les mannequins n'est ABSOLUMENT PAS celle que vous achetez en 2025. Ils ne les font plus comme au début des années 2000. Ne gaspillez pas votre argent»
vu sur x

En misant sur «l'iconique», en engageant des mannequins qui font rêver sur papier glacé mais qui ne parlent pas au grand public et, surtout, en continuant de louvoyer pour éviter de se positionner sur une véritable philosophie de fond, Victoria's Secret continue inlassablement de se tirer du plomb dans l'aile, année après année.

Humeur
Merci Victoria's Secret d'avoir ruiné mon adolescence

Ce n'est pas grave. On se rabattra désormais sur le show Etam à Paris et sur le sourire de l'influenceuse Léa Elui, qui ont mieux réussi que le mastodonte du divertissement américain à nous offrir une part de rêve. Rendez-vous l'année prochaine pour un décryptage, même défilé, même couette, et même aigreur.

La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne
5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne
de Marine Brunner
Ces stars étaient habillées en Iqos à ce défilé de mode
Ces stars étaient habillées en Iqos à ce défilé de mode
de Marie-Adèle Copin
Des mega stars et des stars un peu moins stars au défilé Vuitton
Des mega stars et des stars un peu moins stars au défilé Vuitton
de Marie-Adèle Copin
Brad Pitt tente des trucs mode et ça pique les yeux
2
Brad Pitt tente des trucs mode et ça pique les yeux
de Marie-Adèle Copin
Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop
2
Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop
de Marie-Adèle Copin

Parlons vrai, parlons fashion:

Ce défilé n'avait rien de banal

Vidéo: watson

Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Cette nouveauté pourrait transformer Whatsapp
Le service de messagerie expérimente actuellement un nouveau système avec des noms personnels. Comme sur Telegram ou Signal, les utilisateurs pourraient, à terme, se passer d'un numéro de téléphone pour l'utiliser.
Meta travaille sur une fonction qui pourrait transformer en profondeur l’usage de Whatsapp. Dans les récentes versions bêta, il est désormais possible de créer un nom d’utilisateur, et d'enregistrer celui de son choix.
L’article