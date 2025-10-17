Mariah Carey s'est rapprochée d'un ex-candidat de la Star Academy. WireImage

«Elle s'est mise sur moi» Un ex de la Star Ac' balance sur Mariah Carey

La superstar Mariah Carey, invitée sur le Prime de la Star Academy en 2002, avait un peu trop «crushé» sur le candidat Georges-Alain... jusqu'à le «kidnapper» dans sa limousine. On vous explique.

C'était il y a plus de 20 ans et les vrais s'en souviendront à jamais (les plus jeunes verront les extraits tourner sur les réseaux): la Star Academy n'en était qu'à sa deuxième édition, quand un candidat est rentré dans les annales de l'émission, notamment en raison d'une attitude désinvolte ou carrément «je m'en foutiste» qui nous régalait. Il s'agit de Georges-Alain Jones, qui a intégré le célèbre château des apprentis-stars en 2002.

Souvenirs, souvenirs. image: dr

Georges-Alain, si vous n'étiez pas né quand il a défrayé la chronique et scotché Nikos, c'est celui qui nous a offert un live d'anthologie sur le titre Aserejé de Las Ketchup, sur lequel il maugréait des «ashéhéhéhé haha he he ha ge» en tentant de suivre les danseurs comme un pantin désarticulé, avant d'insinuer un magistral «Mother f**cker» dans les paroles.

Juste pour le plaisir, on vous remet cette scène dont on parle encore dans les cours de récré.

Cette séquence est devenue légendaire. Vidéo: YouTube/TopKitsch

Deux décennies plus tard, le chanteur âgé désormais de 50 ans a été invité sur le plateau - enfin, plutôt, dans le jet - de Jordan De Luxe, pour lever les dernières parts d'ombre de son aventure musicale. L'occasion de revenir sur un moment qui a fait couler beaucoup d'encre, son prime avec Mariah Carey.

Invitée pour chanter aux côtés des élèves, la superstar semblait avoir beaucoup (trop) apprécié Georges-Alain, même s'il a chanté le medley des meilleurs hits de la diva comme une casserole.

La casserole est là, mais l'émotion aussi. Vidéo: YouTube/MARCO MAIA

Or, pendant son interview avec Jordan, l'ex-candidat a confirmé nos doutes: il s'est bien passé quelque chose entre Mariah et lui, en coulisses. «Il y a eu un bisou sur la bouche», a-t-il même lâché.

Mariah Carey fait du «rentre-dedans»

Le quinquagénaire est revenu en détail sur le début de cette rencontre complètement folle. «En fait, quand elle arrive au château, moi on me place là où elle s'installe. Et quand elle arrive, elle dégrafe le haut et sa poitrine opulente dégorge. Moi, qui suis un peu introverti et gêné, je tourne la tête», relate Georges-Alain. «Tout de suite, elle me demande "Est ce qu'on peut se parler?". Et là, on monte dans la chambre, il y a Mariah Carey, moi et un traducteur, et on est face à face, posés sur un lit et là, elle me regarde en mode "Je vais te manger".»

«Je me dis c'est quoi ce délire, je touche plus terre, Mariah Carey me fait du rentre-dedans» Georges-Alain

Le chanteur, qui était loin d'être effarouché par cette mise en bouche plutôt franche, dit avoir eu accès à la sphère privée de la star pendant les répétitions du prime. Alors que personne ne pouvait approcher Mariah, et que même ses assistantes la nourrissaient à la paille (une vraie queen), Georges-Alain a pu lui taper des bises au calme.

«Personne ne lui fait la bise, et moi elle me claque la bise joue contre joue, elle me serre contre elle»

Directement, le jeune homme le sent, il peut y avoir «un malaise en direct». Surtout que la diva propose au jeune chanteur de danser autour de lui pendant sa prestation.

Mariah et Georges-Alain sur le prime.

Le visage du «onpeutsavoircequis'passeici» .

Cerise sur le gâteau, à la fin du live, Mariah lui fait un immense sourire, avant de l'embarquer dans sa limousine.

«Elle ne rigole pas du tout, à ce moment, c'est ambiance, on se barre!»

Georges-Alain se rappelle encore avec amusement le «gros fight» qui s'en est suivi entre les équipes de sécurité de Mariah, et celles du prime, qui essayaient de le récupérer. Mais lui avait déjà fort à faire:

«Je suis dans la limousine, elle s'est mise presque sur moi. J'étais dans un délire de ouf»

Georges-Alain finit par revenir sur le plateau, «rouge pivoine».

Geoges-Alain se rappelle de ce prime fou 👇

Vidéo: extern / rest

Une vraie galoche

Le quinquagénaire n'en a pas fini avec les anecdotes sulfureuses: quelques mois plus tard, à la sortie du château, il dit avoir revu la star aux NJR Music Awards. Il s'est fait amener auprès d'elle. C'est alors qu'elle «dégage le mec de la sécurité et la nana de la maison de disque, et elle m'enferme dans sa loge», continue le chanteur.

Jordan De Luxe «Y a pas eu bisou sur la bouche?»

Georges-Alain, blasé: «Ouais, vite fait. Une petite galoche, vite fait»

«Bon, ça a duré 30 secondes, et je suis sorti deux minutes plus tard de sa loge», continue inlassablement le crooner. «Il y aurait pu y avoir plus. Mais il aurait fallu qu'on se trouve dans le truc, comme il faut.»

A savoir, que l'équipe de la Star Academy le laisse partir, le soir du prime. «Moi je lui abandonne tout mon corps, y a pas de problème», conclut très poétiquement Georges-Alain. Qui le promet: il n'y a jamais eu suite. Jusqu'au prochain interview.

