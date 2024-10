Leo est le candidat qu'on adore détester dans la saison 7 de Love is Blind. netflix

«Je suis très riche» Ce candidat de Love is Blind est la risée d'internet

Dans la saison 7 de Love is Blind sur Netflix, un certain Leo fait parler de lui. Non pas pour ses qualités de charmeur, mais parce qu'il n'arrête pas de parler d'argent. Pourtant, il répète qu'il ne veut pas que sa fortune le définisse.

Dans la dernière saison de Love is Blind sur Netflix, un prétendant se démarque des autres célibataires. Il s'appelle Leo Braudy, il a 31 ans et il est très riche. Enfin, ça, c'est lui qui le dit. Et c'est justement parce qu'il n'arrête pas de le répéter tout en affirmant qu'il ne veut pas parler de son argent, qu'il est devenu en quelques jours la risée d'internet.

Leo est comme tous les autres hommes de cette émission: il est à la recherche de l'amour, le vrai, l'éternel, celui où c'est d'abord la personnalité qui prime sur le physique. Car c'est bien ça le principe de Love is Blind: faire des rencards sans se voir, en étant séparé par un mur, pour trouver la femme ou l'homme de sa vie et se marier.

Leo a aussi un gros problème: il utilise beaucoup trop le mot «like». instagram dietprada

Mais là où Leo n'est pas comme les autres prétendants, c'est que pour séduire, il n'utilise pas la carte de l'humour ou de la sensibilité ou de: «J'ai vécu des drames dans ma famille, ça m'a rendu plus fort.» Lui, il sort la carte de: «Je suis pété de thune.»

«J'ai un travail intéressant et lucratif. Je suis marchand d'art. C'est une entreprise familiale. En fait, elle m'appartient maintenant» Leo s'adressant à la caméra.

Mais ce que Leo ne veut surtout pas, c'est d'une femme avide. Alors pour être sûr de ne pas tomber sur une «Gold Diggeuse», il bourre le crâne de ses prétendantes qu'il est blindé. Mais s'il vous plaît, mesdames, ne prenez pas ce point en considération! Choisissez-moi pour ma personnalité!

«Je suis vraiment fortuné. C'est un peu gênant d'en parler, mais j'ai grandi dans un environnement très aisé» Leo s'adressant à une prétendante.

En fait, il joue au faux modeste et c'est à la fois gênant et divertissant. Quand il parle, on a envie de quitter la pièce tout en ne pouvant pas nous empêcher de regarder.

Et quand il ne se vante pas de sa fortune auprès des filles, il ne peut s'empêcher de le faire auprès des hommes, tout en secouant son poignet auquel est accrochée une Rolex en or jaune:

«J'ai grandi dans une grande aisance financière. Je n'essaie pas de construire une carrière d'influenceur. Je suis un putain de marchand d'art riche. J'ai grandi dans un country club, dans une école privée. Mon université était payée.» Leo s'adressant modestement aux autres hommes célibataires.

Leo qui réalise que sa future prétendante n'a probablement pas de Patek. Image: netflix

«Ce qui m'inquiète quand je sors avec une fille, c'est est-ce qu'elle me veut pour mon job et mon argent?» Leo s'adressant à une célibataire.

Sur les réseaux sociaux, il n'a pas fallu longtemps pour que le marchand d'art se fasse épingler. Le célèbre compte Instagram Diet Prada, plus connu pour ses posts sur la mode que la télé-réalité, avait visiblement envie d'en parler, provoquant une vague de commentaires plus sarcastiques les uns que les autres.

«Je ne veux pas d'une femme qui me veut pour mon argent mais je lui dirai tout de suite que j'ai de l'argent 😂»

Pour ceux qui ont la référence, bravo. Pour les autres, il s'agit d'une séquence dans The Real Housewives of Beverly Hills. source: instagram

«Goodbye brat summer, hello artdealer autumn»

«Et ça, c'est juste le premier épisode»

Certains internautes sont allés fouiller sur son site internet, et à première vue, même si on sait que grâce à Love is Blind il ne faut pas juger à la première impression (merci Love is Blind), le design est complètement claqué. On dirait qu'il a été fait sur un PC de 1995. Et puis le nom du domaine se termine par «.Net», ce qui est terriblement louche.

Voici une capture d'écran du site professionnel de Leo. Un business familial de plus de 50 ans, mais aussi un web design de plus de 50 ans.

On ne va pas vous spoiler, mais sachez qu'il y a quelques rebondissements dans le show concernant Leo. En effet, monsieur «j'ai plein d'argent mais je ne veux pas parler de mon argent» est le principal personnage de cette saison 7. C'est lui qui rend l'émission juteuse. Quand on regarde cette émission, on ne veut pas que des couples heureux qui matchent parfaitement. On veut du cringe, des duos qui ne s'entendent pas, du drama. Il faut toujours un ou deux éléments perturbateurs, pas plus. Et Leo a ce petit goût de reviens-y qui nous donne envie de binge watcher la suite.

Love is Blind, saison 7 est disponible sur Netflix. L'épisode final de la réunion sera mis en ligne le 31 octobre.

