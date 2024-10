Voici les meilleurs restos suisses 2024, selon le Michelin

Les chefs Gilad Peled du restaurant Colonnade à Lucerne (gauche) et Mitja Birlo du restaurant The Counter a Zurich (droite), tous deux ayant reçu la distinction de deux étoiles.

La nouvelle pub de Heidi Klum indigne

Elles recommencent: Heidi Klum et sa fille Leni, 20 ans, s'affichent ensemble en sous-vêtements. Cette fois-ci, c'est une vidéo en particulier qui ne suscite pas l'enthousiasme.

À 51 ans et avec plus de 30 ans d'expérience dans le mannequinat, Heidi Klum a déjà vécu bien des choses: l'âge d'or en tant que mannequin Victoria Secret, les disputes et les chagrins en tant que directrice de Germanys Next Topmodel, et les critiques parce qu'elle a travaillé comme ambassadrice de marque pour des entreprises comme McDonald's ou fait la promotion d'une collection de mode discount pour Lidl. Des hauts et des bas qui n'ont jamais impressionné le top model. Mais qu'en sera-t-il des critiques qu'elle se ramasse pour sa dernière campagne avec sa fille?