twitter

Les tenues de ces athlètes aux JO sont à couper le souffle

Les uniformes de l'équipe mongole pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris émerveillent la Toile, et il y a de quoi.

Plus de «Société»

Elle a gagné les Jeux. Peut-être pas sportivement, mais stylistiquement. La Mongolie a présenté le 3 juillet les tenues officielles que ses athlètes porteront lors de la cérémonie d'ouverture, qui aura lieu à Paris le 26 juillet. Et depuis, les réseaux sociaux sont en extase devant tant de broderies et de détails.

«La culture est si joliment exprimée» Sur TikTok

«L’uniforme de la Mongolie pour les Jeux olympiques est le plus beau que j’ai jamais vu» Sur TikTok

Une vidéo en particulier a aidé à faire parler de ces tenues, c'est celle du spécialiste mode Ryan Yip sur TikTok dont la publication a été vue plus de 2 millions de fois:

«Ce sont des pièces de défilé» Ryan Yip

Les internautes sont si séduits que certains demandent sur le compte Instagram de la marque s'il est possible d'acheter les accessoires, comme le sac à main ou les boucles d'oreilles présentés sur l'une des mannequins.

Les gilets sont ornés du symbole national du pays, le Soyombo, ainsi que de la torche et des anneaux olympiques.

Les tenues ont été conçues par Michel&Amazonka, une griffe basée dans la la capitale mongole Oulan-Bator, fondée en 2015 par deux sœurs, Michel Choigaalaa et Amazonka Choigaalaa. On ne peut pas acheter les uniformes des athlètes, par contre, sur le site, il existe des sacs, des ceintures et des vêtements dans le même style.

Ce gilet est issu de la collection 2023.

Michel et Amazonka ont créé quatre tenues: deux pour les hommes et deux pour les femmes, composées de gilets brodés et de caftans faisant référence au «deel». Cet habit traditionnel mongol est étroitement lié à la manière de vivre dans la steppe - en gros, dans la cambrousse du pays. Le deel est porté pour monter à cheval ou pour s’occuper des animaux. Mais il y a aussi des deels de fête, plus ornementés avec des couleurs plus chatoyantes. D'ailleurs, ceux des JO sont rouge, bleu et jaune, les couleurs du drapeau.

Si les détails des broderies sont plus beaux que les costards Ralph Lauren de l'équipe américaine, c'est parce qu'il a fallu plus de 20 heures de travail pour chaque uniforme. Dans une interview pour Forbes en 2019, les deux sœurs expliquaient qu'elles puisaient leur inspiration des broderies confectionnées de leur mère.

«Elle aimait les choses artisanales. Nous avons hérité de son intérêt pour les objets décoratifs»

Les créatrices expliquent que pour trouver l'inspiration, elles se nourrissent de leur culture sans forcément voyager, car elles considèrent qu'à l'heure actuelle, le monde connait peu de choses de la Mongolie. Avant d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, elles veulent exploiter tout ce que leur pays a à offrir.

«Lorsque cette inspiration aura atteint son apogée, nous voyagerons peut-être à l'étranger pour trouver d'autres inspirations et d'autres idées»

Ce n'est pas la première fois que le duo conçoit les uniformes de la Mongolie pour les Jeux olympiques. Les deux sœurs ont été mandatées lors des JO d'hiver de 2022 à Pékin, ainsi que pour les Jeux d'été de 2020 à Tokyo, où le pays a remporté une médaille d'argent et trois médailles de bronze. La Mongolie excelle principalement dans des sports de combat comme le judo, la boxe et la lutte.

Et les tenues des athlètes suisses, on en pense quoi?

Le défilé Jacquemus à Capri en images 1 / 48 Le défilé Jacquemus à Capri en images Le défilé automne-hivers 2024/2025 de Jacquemus à Capri, en Italie, le 10 juin 2024 source: tagwalk