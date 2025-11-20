La BBC a-t-elle «tué» Lady Di? Cet auteur l'affirme

Le journaliste Andy Webb jette de l'huile sur le feu avec son ouvrage, Dianarama : La trahison de la princesse Diana, qui revient sur cette triste affaire. image: bbc

Dans un nouveau livre, Dianarama: La trahison de la princesse Diana, l'ancien journaliste de la BBC Andy Webb fait des révélations explosives sur la manière dont la chaîne britannique a géré la célèbre interview de la princesse, en 1995 - et ses répercussions sur sa mort, deux ans plus tard.

Plus de «Société»

Décidément, les temps sont durs pour la BBC, déjà au coeur d'une tempête en raison d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump - un scandale qui a poussé son directeur général vers la sortie. Dans un ouvrage paru ce jeudi, un ancien employé, Andy Webb, affirme que l'historique entretien entre la princesse Diana et la chaîne britannique aurait été obtenu grâce à des «mensonges».

Lors de cette émission du magazine «Panorama», diffusée le 20 novembre 1995 et vue par 22,8 millions de téléspectateurs, la princesse de Galles avait prononcé la célèbre phrase: «Nous étions trois dans ce mariage» – une référence à Camilla Parker Bowles, devenue depuis la femme du roi Charles III.

Pour Andy Webb, si l'interview de la princesse Diana par la BBC n'avait jamais eu lieu, elle ne serait peut-être pas morte. image: bbc

D'ailleurs, selon Andy Webb, cette phrase ne faisait même pas référence à Camilla - mais à Tiggy Legge-Bourke, la nourrice d'Harry et William, qu'elle suspectait d'être la maîtresse de Charles.

Or, selon Andy Webb dans ce livre, cette interview n'a été qu'une succession de manipulations pour pousser Lady Diana dans ses retranchements. Une enquête indépendante mandatée par le groupe audiovisuel britannique avait déjà confirmé en 2021 que de faux documents avaient été montrés au frère de la princesse, Charles Spencer, pour la convaincre d'accorder cette interview - perçue à l'époque comme un grand succès pour la chaîne et son journaliste, Martin Bashir.



La BBC «savait»

Dans son livre, Andy Webb affirme que certaines personnes à la BBC savaient, quatre mois après l'interview, que Martin Bashir avait produit de faux documents, les avait montrés à Charles Spencer, et avait menti à ce sujet. Mais ils n'ont pas prévenu Diana, et l'affaire est restée secrète pendant plus de vingt ans.

Ces faux documents laissaient croire à la princesse que des membres de son entourage l'espionnaient et étaient à la solde des services de sécurité, la faisant craindre pour sa vie. Selon lui, le frère de Diana voit un lien entre l'attitude de la princesse après l'interview et sa mort à Paris moins de deux ans plus tard, dans un accident de voiture.

Si l'interview n'avait jamais eu lieu, Diana ne serait peut-être pas morte de cette façon. La thèse d'Andy Webb.

Après cette interview, «Diana a écarté les personnes qui l'entouraient, en particulier son secrétaire privé», a déclaré Andy Webb lors d'une interview sur la chaîne de télévision ITV. «Elle n'avait aucune confiance» dans la police et «se retrouve 18 mois plus tard dans une Mercedes avec un chauffeur saoul».

La BBC avait, en 2021, accepté les conclusions du rapport indépendant et présenté ses excuses. (mbr/ats)