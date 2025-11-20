ciel couvert
Ce livre affirme que la BBC a «tué» Lady Di

La BBC a-t-elle «tué» Lady Di? Cet auteur l'affirme

Le journaliste Andy Webb jette de l'huile sur le feu avec son ouvrage, Dianarama : La trahison de la princesse Diana, qui revient sur cette triste affaire.
Le journaliste Andy Webb jette de l'huile sur le feu avec son ouvrage, Dianarama : La trahison de la princesse Diana, qui revient sur cette triste affaire.image: bbc
Dans un nouveau livre, Dianarama: La trahison de la princesse Diana, l'ancien journaliste de la BBC Andy Webb fait des révélations explosives sur la manière dont la chaîne britannique a géré la célèbre interview de la princesse, en 1995 - et ses répercussions sur sa mort, deux ans plus tard.
20.11.2025, 20:2620.11.2025, 20:32

Décidément, les temps sont durs pour la BBC, déjà au coeur d'une tempête en raison d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump - un scandale qui a poussé son directeur général vers la sortie. Dans un ouvrage paru ce jeudi, un ancien employé, Andy Webb, affirme que l'historique entretien entre la princesse Diana et la chaîne britannique aurait été obtenu grâce à des «mensonges».

Lors de cette émission du magazine «Panorama», diffusée le 20 novembre 1995 et vue par 22,8 millions de téléspectateurs, la princesse de Galles avait prononcé la célèbre phrase: «Nous étions trois dans ce mariage» – une référence à Camilla Parker Bowles, devenue depuis la femme du roi Charles III.

Dans un nouveau récit, Dianarama, Andy Webb révèle une liste choquante d&#039;actes répréhensibles commis avant et après l&#039;épisode de l&#039;interview de Diana dans Panorama de 1995.
Pour Andy Webb, si l'interview de la princesse Diana par la BBC n'avait jamais eu lieu, elle ne serait peut-être pas morte.image: bbc

D'ailleurs, selon Andy Webb, cette phrase ne faisait même pas référence à Camilla - mais à Tiggy Legge-Bourke, la nourrice d'Harry et William, qu'elle suspectait d'être la maîtresse de Charles.

Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans

Or, selon Andy Webb dans ce livre, cette interview n'a été qu'une succession de manipulations pour pousser Lady Diana dans ses retranchements. Une enquête indépendante mandatée par le groupe audiovisuel britannique avait déjà confirmé en 2021 que de faux documents avaient été montrés au frère de la princesse, Charles Spencer, pour la convaincre d'accorder cette interview - perçue à l'époque comme un grand succès pour la chaîne et son journaliste, Martin Bashir.

La BBC «savait»

Dans son livre, Andy Webb affirme que certaines personnes à la BBC savaient, quatre mois après l'interview, que Martin Bashir avait produit de faux documents, les avait montrés à Charles Spencer, et avait menti à ce sujet. Mais ils n'ont pas prévenu Diana, et l'affaire est restée secrète pendant plus de vingt ans.

Le tragique destin du yacht du «dernier été» de Lady Di

Ces faux documents laissaient croire à la princesse que des membres de son entourage l'espionnaient et étaient à la solde des services de sécurité, la faisant craindre pour sa vie. Selon lui, le frère de Diana voit un lien entre l'attitude de la princesse après l'interview et sa mort à Paris moins de deux ans plus tard, dans un accident de voiture.

Si l'interview n'avait jamais eu lieu, Diana ne serait peut-être pas morte de cette façon.
La thèse d'Andy Webb.

Après cette interview, «Diana a écarté les personnes qui l'entouraient, en particulier son secrétaire privé», a déclaré Andy Webb lors d'une interview sur la chaîne de télévision ITV. «Elle n'avait aucune confiance» dans la police et «se retrouve 18 mois plus tard dans une Mercedes avec un chauffeur saoul».

Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans

La BBC avait, en 2021, accepté les conclusions du rapport indépendant et présenté ses excuses. (mbr/ats)

Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
de Marine Brunner
Le prince Andrew va tout perdre
Le prince Andrew va tout perdre
de Marine Brunner
William s'est déjà emparé du pouvoir
2
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
Le couronnement du roi Charles III, en images
1 / 20
Le couronnement du roi Charles III, en images
Charles III et la reine Camilla, fraîchement couronnés, au balcon de Buckingham Palace, le 6 mai 2023.
source: getty images europe / max mumby/indigo
Des vététistes rencontrent le Roi Charles durant une randonnée
Video: watson
