Des images de la caméra corporelle de la police lors de l'arrestation de Justin Timberlake, en juin 2024, ont été dévoilées vendredi. sag harbor police department

«Je suis Justin Timberlake!»: La vidéo de son arrestation enfin révélée

On l'attendait avec un soupçon d'impatience, et autant dire qu'elle n'a pas déçu. Les images de l'arrestation de Justin Timberlake par la police dans les Hamptons, en 2024, ont été dévoilées ce week-end malgré les efforts du chanteur pour les garder secrètes - et elles n'ont pas manqué de devenir virales.

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Malgré sa tentative infructueuse de bloquer la publication par voie judiciaire, la vidéo de l'arrestation très médiatisée de Justin Timberlake pour conduite en état d'ivresse, il y a deux ans, a très rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias du monde entier.

Et autant dire que la séquence d'une vingtaine de minutes est riche en moments iconiques, à peine l'acteur et chanteur interpellé par des agents pour avoir grillé un stop et zigzagué entre les voies, après une soirée entre amis bien arrosée dans un hôtel de Sag Harbor, dans les Hamptons.

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On voit notamment le quadragénaire tenter d'expliquer au jeune policier ayant procédé à son arrestation qu'il est en tournée mondiale. «Je suis en tournée mondiale», articule-t-il, non sans difficulté, au volant de sa BMW grise de location. «Une quoi?» demande l'agent.

«Une tournée mondiale», répond le chanteur.

«Faire quoi?» insiste le policier.

«Euh, c'est difficile à expliquer. Euh, euh, une tournée mondiale. Je suis Justin Timberlake», ajoute l'intéressée face à l'incrédulité de son interlocuteur, qui semble ne pas le reconnaître.

Justin Timberlake a intenté un procès à la municipalité de Sag Harbor pour empêcher la diffusion de la vidéo, avant de conclure finalement un accord autorisant sa diffusion. sag harbor police department

Une fois sortie de son véhicule, alors que la pop-star est invitée à se soumettre à plusieurs tests pour vérifier son taux d'alcoolémie, elle semble perplexe face aux instructions. «Ce sont des tests difficiles», gémit Justin, avant de trébucher à plusieurs reprises en essayant de marcher en ligne droite. «Mon cœur bat la chamade.»

Par la suite, après qu'il vient d'être menotté et placé à l'arrière d'une voiture de police, une amie arrive sur les lieux et tente de le tirer d'affaire - sans succès. «Vous êtes en train d'arrêter Justin Timberlake?» demande-t-elle aux agents, avant de supplier: «Pouvez-vous me rendre un petit service, s'il vous plaît, parce que vous avez adoré Bye Bye Bye ou Sexyback? Rendez-moi un service!»

Sa femme «pas contente»

Alors qu'Internet exulte, du côté de la famille du principal intéressé et de son épouse, Jessica Biel, l'humeur oscille entre soutien et agacement. Une source proche de l'actrice a glissé à People qu'elle n'était, naturellement, «pas contente de l'attention renouvelée» portée à cette affaire.

«Elle soutient Justin, mais elle n'hésite pas non plus à exprimer sa déception face à certaines décisions. C'était l'un de ces moments» La source de People

«Il y a une raison pour laquelle ils ont refusé que les images soient diffusées», explique la source au sujet du couple, précisant que Jessica Biel trouve l'incident «stressant et préférerait passer à autre chose». «Cela ne le met évidemment pas en valeur».

C'est peu de le dire. Même si force est de constater que Justin Timberlake, bien qu'en fâcheuse posture, peut faire preuve d'un certain sens de l'humour. Alors qu'il est invité à vérifier un formulaire avant de le signer et de passer la nuit au poste, il parvient tout de même à plaisanter sur le fait que sa race est indiquée comme «blanche».

Après avoir passé en revue le document, il lève des yeux confus vers un agent et s'enquiert: «Blanche?»

Dans une vidéo de l'incident, Justin a plaisanté sur le fait que sa race était qualifiée de «blanche» sur les documents relatifs à son arrestation. sag harbor police department

Lorsque l'agent set met à rire, Justin lâche sur le ton de la blague: «Je plaisante.»

Comme quoi, mieux vaut faire de mauvaise fortune bon cœur. Pas vrai, Justin? (mbr)

BTS fait son grand retour Vidéo: watson