Les membres de One Direction sont «dévastés»

«Même si tu étais plus jeune que moi, tu as toujours été plus sensé, tu étais têtu, opiniâtre et tu n'hésitais pas à dire aux gens quand ils avaient tort. Même si nous nous sommes mis en colère à cause de ça à plusieurs reprises, je t'ai toujours secrètement respecté pour cela.»

Zayn Malik instagram