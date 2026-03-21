Summer Robert peine à trouver sa place en classe économique. images: instagram

Cette Ecossaise paie 50 000 dollars pour voler avec ses seins

Summer Robert, 28 ans, souffre de macromastie, une affection qui provoque une croissance mammaire «excessive et continue». Pour prendre l’avion, elle est contrainte de sortir le porte-monnaie.

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«Le plus gros problème, c'est le confort, surtout sur les vols long-courriers. Il arrive toujours que mon voisin me touche la poitrine, et ça nous met tous les deux mal à l'aise». La mannequin OnlyFans Summer Robert le dit elle-même, sa poitrine volumineuse est à la fois un gagne-pain et un «enfer à vivre».

Cette Ecossaise de 28 ans s’est récemment livrée sur le calvaire qu’elle endure dès qu’elle veut voyager en avion.

«Le manque de place en classe économique m’empêche de manger. Même une chose aussi simple que de rabattre la tablette pour dîner est très difficile, elle ne se rabat pas complètement» Summer Robert

La seule solution qui lui reste n’est pas donnée: voler en classe affaires. Il lui arrive de dépenser 50 000 dollars pour pouvoir simplement «respirer».

Dernièrement, elle affirme avoir payé 14 686 dollars pour un aller simple de Los Angeles, en Californie, à Melbourne, en Australie, lit-on dans le New York Post. Et ça la rend folle de rage: «Il y a un véritable coût physique et financier à naviguer dans un monde qui semble de plus en plus conçu pour une norme unique», a-t-elle exprimé dans un communiqué.

Le pire, c’est quand la «cabine est bondée», car «il fait chaud et je porte un poids incroyable sur la poitrine, c’est infernal».

D’autant que Summer Robert n’a rien fait de spécial pour posséder cette poitrine particulièrement handicapante. Selon le New York Post, elle souffrirait de macromastie.

Une affection rare, touchant environ 300 personnes dans le monde, qui provoque une «croissance mammaire excessive et continue», selon la Cleveland Clinic, interrogée par le tabloïd new-yorkais.

Il n’y a d’ailleurs pas qu’en avion que Summer souffre: «Je me suis brûlé les seins il y a deux ou trois semaines. J'ai renversé du thé bouillant sur ma poitrine et je me suis complètement brûlée. Mes seins sont rouges et à vif en ce moment»

Même si elle dit aimer ses seins et son corps, elle aimerait que les gens comprennent que «ce n'est pas que paillettes et glamour». On la croit sur parole.