Justin n'a pas souvent enfreint le code de la route. Image: watson

Justin Timberlake va négocier avec la justice



Le chanteur de 43 ans, arrêté en état d'ivresse en juin dernier et attendu ce vendredi au tribunal, devrait plaider coupable afin d'obtenir une réduction de peine.

Voilà près de trois mois que Justin Timberlake a été arrêté pour conduite en état d'ébriété le 18 juin dernier. La superstar de la pop américaine devrait trouver un accord avec le juge, selon TMZ. Apparemment, il va plaider coupable de conduite en état d'ivresse, ce qui lui permettra d'obtenir une réduction de peine, a annoncé ce mercredi le procureur du comté de Suffolk, dans l'état de New York.

La star de 43 ans, qui effectue actuellement une tournée mondiale, n'a reconnu qu'une infraction au Code de la route. Son avocat, Edward Burke Jr., a réussi à convaincre le juge d'abandonner officiellement les charges de conduite en état d'ébriété. Justin Timberlake n'est désormais confronté qu'à la conduite «avec facultés affaiblies».

Il s'agit d'un vrai changement de stratégie, puisque lors de sa première audience devant un tribunal américain, l'ancien membre du groupe N'SYNC avait d'abord plaidé «non coupable».

Un rappel des faits Le 18 juin dernier, au seuil de sa tournée mondiale, Justin Timberlake, 43 ans, quitte le American Hotel à Sag Harbor. Il a vraisemblablement bu, selon un rapport de l'officier . Après avoir grillé un feu et avoir passablement zigzagué sur la route, le chanteur se fait arrêter par des officiers. Ceux-ci lui demandent de sortir du véhicule pour effectuer un test de sobriété, mais Justin refuse de souffler dans l’éthylotest. Il finit la nuit en cellule de dégrisement, et son mugshot fera le tour de la Toile.

Une petite amende au lieu d’une peine de prison

En voyant ses charges abandonnées, la peine est donc bien moindre que prévu. Le chanteur ne risque qu’une amende de 300 à 500 dollars.

Le juge doit déterminer le montant exact de l'amende lors d'une audience le 13 septembre, lorsque l'affaire sera officiellement entendue au tribunal.

C'est donc une grande victoire pour Justin Timberlake, qui risquait une peine maximale d'un an de prison après son arrestation à Sag Harbor, sur l'île de Long Island.

Justin Timberlak s'est vu retirer son permis de conduire. Cependant, cette suspension de conduite n’est valable qu’à New York, selon Le Parisien. Comme l'explique TMZ, il s'agit d'une procédure standard puisqu'il a refusé de passer un alcootest après avoir été arrêté. Or, dans l’État de N ew York, le refus d’un alcootest entraîne une suspension automatique du permis pour un an.