Ces photos de Kim Kardashian n'ont pas plu aux anti-Musk

De nombreux internautes se sont demandé si Kim Kardashian voulait faire une déclaration politique avec sa mise en scène. «Je pense que la grande blague à propos de ce tournage avec le robot, c'est que je me sens moi-même comme un robot», a-t-elle déclaré au magazine Perfect.

«Je me sens robot»

A travers Kim Kardashian, les critiques visaient surtout le controversé patron de Tesla et partisan de Donald Trump, Elon Musk. Depuis des semaines, les gens boycottent le constructeur automobile et certains vont jusqu'à rendre leurs voitures. A l'instar de l’actrice Sheryl Crow, ou de l’homme politique Mark Kelly.

«Je ne te soutiendrai plus, c’est sûr»

Sur les clichés, l'on peut apercevoir l'influenceuse et le robot allongés au bord de la piscine. Le duo prend des selfies ou se fait des câlins sur la plage. Une franche intimité technologique!

