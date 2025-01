Demi Moore, Zendaya, Kylie Jenner et Timothée ont fait sensation aux Golden Globes 2025.

Ces stars ont fait sensation sur le tapis rouge des Golden Globes

Après les récompenses et les conversations de cinéphiles, place à la section «people» et «gossips» des Golden Globes 2025.

Le premier tapis rouge de l'année a déroulé son pavillon de stars campées sur leur 31, le visage encore plus tiré à quatre épingles que les tenues. L'occasion? Les Golden Globes, pardi! Le tout-Hollywood scrute et est particulièrement scruté durant ce prestigieux événement considéré comme le baromètre des nominations aux Oscars, qui se tiendront le 2 mars 2025.

Les célébrités en profitent évidemment pour communiquer sur les événements de leur vie privée de façon subtile, notamment à travers leur tenue.

Enfin, pour elles, c'est aussi l'occasion de montrer au bas peuple qu'en matière de beauté, l'on a pénétré dans l'ère de l'«Undectable era», soit le fait de passer sous le bistouri pour rajeunir de 20 ans...sans que quiconque ne puisse déceler la moindre cicatrice.

Sans plus attendre, voici les personnalités qui se sont démarquées.

Zendaya

L'actrice de 28 ans qui a fait nos plus belles heures Disney dans Shake It Up avait quelque chose en plus aux Golden Globes. La classe, l'élégance, le bagout, elle les a toujours avec elle. Mais cette grosse pierre au doigt? C'est nouveau! Avais-tu quelque chose à nous communiquer, Zendaya?

Un peu comme Dua Lipa, qui a récemment affiché un gros caillou sur un selfie, Zendaya vient-elle d'annoncer en douceur ses fiançailles avec l'acteur Tom Holland?

Image: FilmMagic

En tout cas, il semblerait qu'il s'agisse d'une bague en diamant. A l'annulaire gauche.

Image: FilmMagic

Annonce ou pas, la star de Dune était spectaculaire dans sa robe safran satinée signée Louis Vuitton. C'est encore un sans-faute pour son styliste, Law Roach, qui a su au fil des années ériger Zendaya en icône mode sur les tapis rouges.

Timothée et Kylie

Ce fut un rendez-vous galant bien plus qu'un événement mondain pour Kylie Jenner et Timothée Chalamet, qui n'ont pas hésité à afficher leur amour au grand jour.

Smouch! Image: CBS

Timothée, nommé pour son interprétation dans A Complete Unknown, le biopic consacré à Bob Dylan, était aussi élégant que sa chérie était lumineuse dans sa robe scintillante.

Image: Penske Media

On peut dire que la boucle est bouclée, rappelle Vanity Fair, puisque c'est «lors de la cérémonie des Golden Globes 2024 que le couple avait effectué sa première sortie officielle.»

Flashback: le couple en 2024. Getty Images North America

Emma Stone et sa pixie cut

Tous les yeux étaient braqués sur la coupe ultra-courte de l'actrice de 36 ans. Certains fans ont spéculé que la star s'était rasé la tête pour son prochain film, Bugonia. Dans tous les cas, Emma était rayonnante dans sa robe bustier rouge passion.

Image: FilmMagic

Angelina Jolie et sa fille

Angelina Jolie n'a pas boudé le photocall des Golden Globes, peu de temps après son divorce, finalisé ce 30 décembre 2024. Vêtue d'une longue robe noire, l'actrice de 49 ans est venue accompagnée de sa fille Zahara Jolie-Pitt. La jeune femme de 19 ans portait une très longue robe blanche à col montant.

La diva n'a pas fait cavalier seul. Image: Variety

Comme le rappelle T-Online, l'actrice est devenue mère pour la première fois en 2002: elle a adopté son fils Maddox, aujourd'hui âgé de 23 ans, qui a ensuite été adopté par Brad Pitt. Trois ans plus tard, Zahara a été adoptée, et est également devenue l'enfant de Brad Pitt.

Mère et fille en noir et blanc. Image: FilmMagic

Nikki Glaser

L'hôtesse de la soirée, la comédienne Nikki Glaser, a tancé son public avec humour, mais la sauce n'a pas toujours pris. Notamment sa blague sur Sean «Diddy» Combs et ses soirées «Freak-off». «L'after-party ne sera pas aussi bien cette année!», a-t-elle notamment lancé.

Et sinon...

Cynthia Erivo En Louis Vuitton. Image: Penske Media

On valide la tenue très Magicien d'Oz, mais moins la manucure acérée. Une arme discrète pour partir en croisade contre les voleurs de petits fours?

Image: Penske Media

Zoe Saldaña En Prada. Getty Images North America

Le film Emilia Perez a été le grand vainqueur des Golden Globes. L’actrice américaine d’origine portoricaine a reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle - c'est son premier prix majeur après 25 ans de carrière.

Nicole Kidman En Balenciaga Couture. Image: FilmMagic, Inc

Jeremy Strong En costume Loro Piana. WireImage

Cate Blanchett En Louis Vuitton. WireImage

Demi Moore En Giorgio Armani. Image: FilmMagic, Inc

Kerry Washington En Balenciaga. WireImage

Kate Winslet En costume Erdem. Keystone

Leighton Meester et Adam Brody En Versace et Prada. WireImage

Ariana Grande En vintage Givenchy. Image: FilmMagic

Anya Taylor-Joy En Dior.

Colman Domingo En Valentino.

Bonus : Blake Lively et Ryan Reynolds

Ils brillent...par leur absence aux Golden Globes cette année. Le couple est en effet pris jusqu'au cou dans des polémiques les opposant au réalisateur du film It Ends with Us, Justin Baldoni. Blake et Ryan ont donc décidé de la jouer «discret» pour éviter la mauvaise presse. Sage décision.