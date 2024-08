Sabrina livre ses «moments» en 12 titres. source: instagram

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le nouvel album de Sabrina Carpenter

La chanteuse Sabrina Carpenter a dévoilé ce vendredi son sixième album dont les titres Expresso et Please Please Please font déjà un carton mondial.

Sabrina Carpenter, la IT girl qui a fait vibrer notre été avec deux titres solaires et entêtants, vient de sortir son sixième album studio ce vendredi 23 août. Intitulé Short n’ Sweet, la galette était très attendue au vu du succès renversant de son titre Espresso, sorti en avril, qui a occupé le haut des charts mondiaux pendant des semaines.

Le nom du nouvel opus («court et doux» en français) n'est pas dû au hasard, loin de là. Certains médias ont d'abord soutenu que celui-ci faisait référence à la petite taille de l'artiste. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Sabrina avait expliqué dans une interview:

«Ce n’est pas parce que je suis de petite taille. C’est vraiment comme si je pensais à certaines de ces relations et à la façon dont certaines d’entre elles ont été les plus courtes et pourtant, elles m’ont le plus affectée.» Propos relayés par le média Billboard.

L'album se veut intimiste donc, et vise avant tout à transmettre des «moments» ou encore des ressentis pris de façon instantanée. L'enfant star digérée par les écuries Disney prouve une fois encore qu'elle a été à bonne école et qu'elle comprend parfaitement les mécanismes de l'industrie pop. Elle offre des balades aux mélodies captivantes dans un packaging rose bonbon acidulé qui promet d'être très léché.

A n'en pas douter, Sabrina adore revenir aux sources et à l'esthétique cinématographique. Son visage poupon qui a d'ailleurs un je-ne-sais-quoi de vintage et d'intemporel se prête bien à l'exercice. Sabrina expliquait à Variety adorer «les visages des années 60 et 90: le vieux Hollywood, séduisant et amusant.»

source: Instagram

Le style de l'opus reste tout de même à son image, celle «d'une fille au début de la vingtaine qui se cherche encore». Mais une fille qui, à 12 ans déjà, signait un contrat d'anthologie avec Hollywood Records, et qui a décidé récemment de reprendre sa carrière et son image en main.

Cette dernière production semble donc bien être celle de l'émancipation, puisque Sabrina déclarait à Glamour: «Je considère (...) cet album comme mon premier. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir pu passer ces années à explorer afin de me trouver et arriver à la personne que je suis aujourd'hui».

Short n’ Sweet fait partie de ces playlists que l'on écouterait en boucle sur la route des vacances, et qui nous embarquent au volant d'une décapotable dévorant des kilomètres sur la route 66. L'opus nous laisse un petit goût de nostalgie dans la bouche, de celle qui nous ramène à nos étés perdus.

Coincidence et Dumb und Poetic nous offrent une mélodie plus reposante au coin d'un feu, tandis que dans Bed Chem, Sabrina nous invente un nouveau mot pour décrire l'alchimie entre deux amants.

Egalement présent dans l'album, on retrouve le titre Please Please Please, sorti au mois de juin, qui avait rapidement trusté la première place du Billboard Hot 100. Dans le clip, Sabrina incarnait une femme éprise d’un bad boy, campé par son chéri Barry Keoghan.

Vous pourrez également découvrir Taste. Le clip met en scène l'actrice star de la série Wednesday, Jenna Ortega. On a déjà pu en découvrir un teaser de 16 secondes, et ça promet du loufoque. On y voit la chanteuse de 25 ans choisir un couteau sur une table remplie d'armes coupantes et se précipiter dans la salle de bain d'une maison. Jenna s'y douche, en bonne compagnie.

Vidéo: instagram

Pour promouvoir l'album, Carpenter se lancera dans le Short n' Sweet Tour, la première tournée de sa carrière, dès le mois de septembre.