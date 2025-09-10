La couverture ultra-musclée de GQ affole la Toile

Glen Powell explore les codes de la virilité pour GQ.

Voilà pourquoi la dernière couverture ultra-musclée de GQ fait le buzz

L'acteur américain Glen Powell a-t-il soulevé du très, très lourd pour faire la couverture de l'édition du mois d'octobre de GQ? Pas vraiment, et on vous l'explique.

Plus de «Société»

Vous le reconnaissez? Pas facile, sous cette montagne de muscles. Glen Powell fait en effet sensation depuis qu'il fait la Une de l'édition d'octobre du magazine GQ, laquelle a été dévoilée ce mardi.

La cover de l'édition d'octobre.

Il faut dire qu'on a dû regarder cette couverture par deux fois, et bien se frotter les yeux, avant de décrypter quelques détails peu communs. Sur les clichés, on découvre en effet un Glen Powell gonflé à bloc, avec des quadriceps taillés dans le marbre et prêts à exploser, et une paire de mollets digne d'une statue grecque.

Pour ne rien gâcher, l'Américain porte un débardeur enroulé qui laisse entrevoir des abdos béton, et des sous-vêtements blancs Calvin Klein. On avait certes découvert le pupille de Tom Cruise dans une forme olympique en 2023 sur le plateau de Tout sauf Toi, la rom-com dans laquelle il jouait aux côtés de Sydney Sweeney. Mais le voilà désormais, semble-t-il, prêt à concourir pour le titre de Mr. Olympia. De quoi me filer quelques remords alors que j'engloutis ce dernier Blévita au chocolat derrière mon écran.

Allez, pas de panique, il ne s'agit pas de vrais muscles, mais d'artefacts. A l'approche de son film Running Man, tiré d'une adaptation du roman écrit par Stephen King, Glen Powell a choisi de miser sur la dérision. Pour GQ, il performe à l'excès et se moque des codes actuels de la virilité.

Ce numéro de GQ se penche en effet sur le rapport qu'entretiennent les hommes à la virilité à travers divers prismes, du dating aux régimes alimentaires ultra-restrictifs, en passant par la mode. Pour le bien du sujet, l'interprète du Lieutenant Jake «Hangman» Seresin n'a pas hésité à sauter dans un collant sous stéroïdes, et à faire rouler ses faux muscles de façon outrancière, faisant miroiter l'obsession de la société pour le corps du parfait «mâle». Pour mieux explorer sa part d'ombre: la vulnérabilité.

QG emmène ainsi à ses lecteurs dans «une plongée profonde dans les promesses et les pièges de la masculinité moderne». En explorant des tendances parfois dangereuses qui cartonnent auprès des jeunes hommes, comme le «looksmaxxing», cette hyper-obsession pour un physique parfait qui amène certains à se donner des coups de marteau sur le visage pour obtenir une mâchoire de «Chad». Si vous ne connaissez pas encore ce mot, sachez qu'il fait référence à l'archétype de l'homme athlétique et séduisant qui fait tomber toutes les femmes, selon des théories douteuses qui ont fleuri sur le net.

Et quoi de mieux qu'un «Chad» à la gueule d'ange pour singer le «Chad ultime»? En mettant en scène un Glen Powell se jouant d'une masculinité exacerbée, la cover de QG est rapidement devenue virale, et a fait mouche auprès des lecteurs:

«Tellement drôle!» instagram

«Enfin le retour des shootings porteurs de messages!» instagram

«Les normes sociétales touchent aussi les hommes. C'est un sujet si intéressant...» instagram

«Oh, je suis complètement fan de ce shooting. Mettre en lumière les caractéristiques de notre culture que les hommes se sentent obligés de maintenir uniquement pour la "beauté" est UNE IDÉE DE GÉNIE ! 👏❤️» instagram

Certains internautes ont évidemment posé la question de trop:

«Est-ce que ses fesses sont couvertes d'un plastron aussi?» occupez-vous des vôtres.

Il y en a aussi beaucoup trop qui ont pris cette transformation temporaire au premier degré:

«Mais quand est-il devenu si balèze? Je suis choqué» instagram

Réponse d'autres internautes:

«Je suis préoccupé par le nombre de personnes qui ne voient pas que Powell porte clairement un collant» instagram

Enfin, une petite poignée d'irréductibles n'ont pas apprécié la DA:

«Est-ce que les éditeurs vont bien?» instagram

«On peut savoir pourquoi ils lui ont fait faire ça??» instagram

«Ne venez pas me dire comment je dois me comporter»

Allez, on ne fait pas durer le suspense plus longtemps, et on vous laisse avec les images du shooting:

@gq

@gq

Boire des cocktails de jaunes d'oeuf à outrance, un trend viral sur les réseaux. Vidéo: instagram

@gq

@gq

@gq