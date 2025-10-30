en partie ensoleillé13°
Katy Perry détruit son gâteau d'anniversaire: «Zéro classe»

epa12378720 US singer Katy Perry performs on stage during &#039;The Town&#039; music festival in Sao Paulo, Brazil, 14 September 2025. EPA/Sebastiao Moreira
Katy Perry ne fait jamais rien comme tout le monde. Même pas souffler ses bougies. Keystone

Quelle mauvaise idée!

La chanteuse Katy Perry a tenté de faire un prank de mauvais goût pour son anniversaire, mais celui-ci a tourné aigre (surtout quand la Toile l'a découvert).
30.10.2025, 11:5930.10.2025, 11:59

Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? C'est la question que se posent de nombreux internautes en découvrant le geste pour le moins impulsif de Katy Perry durant une célébration.

Katy Perry et Justin Trudeau officialisent

En effet, une séquence filmée, qui devrait pourtant être joyeuse et bon enfant, fait le tour des réseaux en mode bad buzz.

Sur celle-ci, l'on peut apercevoir la nouvelle chérie de Justin Trudeau, entourée de son équipe, devant un gros gâteau d'anniversaire. Car oui, le temps file: la star vient de passer le cap des 41 ans ce 25 octobre. Elle semble avoir eu envie de célébrer l'événement dans les coulisses de sa tournée, puisqu'elle est harnachée d'un de ses affreux costumes de scène du style Superwoman du turfu.

Katy souffle d'abord sagement sur les bougies, avant qu'on l'aperçoive courir, le plateau avec l'immense pièce pâtissière dans une main, vers l'un des membres de l'équipe. Son idée de génie? Tenter de l'entarter comme durant un wedding cake crash (une super idée corporate pour resserrer les liens dans une boîte). Cependant, dans un geste qui évoque bien plus un pigeon tombé du nid qu'une rock star sur le point de détruire sa chambre d'hôtel, Katy loupe complètement son lancer, laissant le pauvre gâteau s'éclater misérablement par terre.

Le prank raté de Katy Perry👇

Vidéo: twitter

Un destin peu glorieux qui semble avoir beaucoup amusé la chanteuse, qui s'est tordue de rire. Sa bonne humeur n'était visiblement pas très communicative, puisque l'on peut apercevoir quelques membres de son équipe commencer, un peu gênés, à picorer le gâteau au sol.

Katy Perry
Oh nooOoo! image: capture
Cette personne semble étrangement satisfaite.
Cette personne semble étrangement satisfaite. image: capture

De nombreux fans n'ont pas digéré les images. Un internaute déçu commente: «Je me demande ce que ça fait d'avoir cet état d'esprit, de jeter un gâteau entier que tout le monde aurait pu apprécier… et de laisser quelqu'un d'autre nettoyer ce gâchis, parce que je sais très bien qu'elle n'aurait pas pris le balai ni la serpillière après». Des twittos renchérissent:

«Elle a gâché l'intégralité du gâteau... cette femme est vraiment pathétique»
vu sur x
«Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme, sérieusement?»
x
«Ça sent le désespoir à plein nez»
x
«Quelle gamine capricieuse... zéro classe»
x
«Dire qu'il y a quelqu'un qui a passé du temps à lui fabriquer cette surprise. Quelle diva!»
x
«Elle a l'air d'être une vraie ordure. Il y a trop d'histoires comme celle-ci, ça ne me surprend pas. Une crapule capricieuse, j'en suis certain. Elle pense qu'elle est la seule humaine sur Terre»
x
«Katy ne peut rien faire sans être terriblement gênante»
x

D'autres lancent une pique à la star en assurant que leur mère a fait le gâteau, dans des messages remplis de sarcasme: «ce gâteau, c'est ma mère qui l'a préparé. Elle était si enthousiaste à l'idée de le faire pour Katy Perry et y a consacré énormément de temps. Je suis sincèrement déconcerté et bouleversé par la raison pour laquelle elle a fait cela.»

Entre les critiques sur les nombreuses cabrioles désarticulées que la chanteuse fait durant ses concerts de tournée, et les polémiques générées par son vol suborbital à bord de la fusée New Shepard de Jeff Bezos, voilà une séquence qui ne risque pas d'améliorer son image.

Rien ne va plus pour Katy Perry

Heureusement pour elle, la star semble se ficher complètement de l'image qu'elle dégage, et peut compter sur une armée de fidèles, qui la soutiennent dans toutes ses péripéties les plus bizarres et les plus irréfléchies.

L'un d'eux cherche notamment une explication plausible: «parfois, les célébrités acceptent des gâteaux de leurs fans mais les abîment pour éviter tout risque d'empoisonnement. Les plus honnêtes essaient toutefois de faire croire à un accident.» Voilà qui nous rassure, Katy a fait preuve d'un excès d'honnêteté. Pour beaucoup, personne n'a rien à redire à son élan spontané; «la pièce sucrée a été payée, qu'elle soit dévorée ou massacrée»:

«son gâteau, son choix»

(jod)

Puisqu'on vous dit que ce n'est pas drôle 👇

Ces pranks de mariage cachent un vrai problème

Vidéo: watson
Thèmes
