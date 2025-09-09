Dwayne Johnson, 53 ans, était ce 8 septembre au Festival du film de Toronto pour faire la promotion de son prochain film The Smashing Machine. getty/watson

Une nouvelle transformation radicale attend Dwayne Johnson

En pleine promotion pour son dernier film, «The Rock» s'est confié sur son incroyable transformation physique qui a fait jaser – et sur son prochain objectif, tout aussi ambitieux.

Plus de «Divertissement»

Après avoir estomaqué dans The Smashing Machine, où il incarne un lutteur de MMA à son apogée, Mark Kerr, en pleine lutte contre ses démons, Dwayne Johnson est sur le point d'entreprendre une nouvelle transformation physique radicale.

De passage par le Festival du film de Toronto lundi pour une rétrospective sur sa carrière, le quinquagénaire s'est confié sur son prochain rôle: celui de «Chicken Man», un septuagénaire dont le meilleur ami est un poulet pour un film intitulé Lizard Music, une adaptation d'un roman de Daniel Pinkwater.

Ce lundi, selon le magazine Variety, il avait déjà perdu une grande partie des 15 kilos de muscles gagnés pour jouer dans Smashing Mashing. Son futur rôle l'obligera à poursuivre sur cette lancée et à s'affiner davantage. «J’ai encore un long chemin à parcourir», a-t-il reconnu. «Je suis tellement exciteé d'avoir l'occasion de me transformer à nouveau, comme je l'ai fait dans Smashing Machine.»

«Ça signifie que je mangerai moins de poulet» Dwayne Johnson au magazine Variety

Un énième gros changement en perspective pour «The Rock», qui a débuté sa carrière dans le show business en tant que catcheur à la WWE. Sa silhouette considérablement ciselée a suscité un véritable buzz au Festival du film de Venise.

Dwayne Johnson a perdu passablement de poids pour se glisser dans le rôle de Smashing Machine. Image: FilmMagic

Il y a un an, en novembre 2024, il affichait une silhouette autrement plus massive. Getty Images Europe

Outre ralentir sur les protéines, ce nouveau rôle sera également l'occasion rêvée pour Dwayne Johnson de bousculer un peu son image de héros de film d'action.

Après avoir joué dans des blockbusters comme Jumanji et Fast and Furious, il se sent prêt à toucher à d'autres registres. «Pendant quelques années, j'ai eu l'impression d'être catalogué parce que j'avais laissé faire», a-t-il admis auprès de Variety. «Smashing Machine était fait pour moi.»

Il ne renoncera pas pour autant aux films à gros budget susceptibles de plaire à un large public. Il a révélé qu'il retrouverait Kevin Hart pour jouer dans Jumanji 3, dont le tournage débutera en novembre. «J'adore les films que j'ai réalisés par le passé. Je recommencerai à en faire», assume «The Rock».

Pour notre plus grand régal. (mbr)