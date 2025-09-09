en partie ensoleillé20°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Dwayn Johnson n'a pas fini sa folle transformation physique

Dwayne Johnson, 53 ans, était ce 8 septembre au Festival du film de Toronto pour faire la promotion de son prochain film The Smashing Machine.
Dwayne Johnson, 53 ans, était ce 8 septembre au Festival du film de Toronto pour faire la promotion de son prochain film The Smashing Machine.getty/watson

Une nouvelle transformation radicale attend Dwayne Johnson

En pleine promotion pour son dernier film, «The Rock» s'est confié sur son incroyable transformation physique qui a fait jaser – et sur son prochain objectif, tout aussi ambitieux.
09.09.2025, 16:5909.09.2025, 16:59
Plus de «Divertissement»

Après avoir estomaqué dans The Smashing Machine, où il incarne un lutteur de MMA à son apogée, Mark Kerr, en pleine lutte contre ses démons, Dwayne Johnson est sur le point d'entreprendre une nouvelle transformation physique radicale.

Mais où sont passés les muscles de Dwayne Johnson?

De passage par le Festival du film de Toronto lundi pour une rétrospective sur sa carrière, le quinquagénaire s'est confié sur son prochain rôle: celui de «Chicken Man», un septuagénaire dont le meilleur ami est un poulet pour un film intitulé Lizard Music, une adaptation d'un roman de Daniel Pinkwater.

Ce lundi, selon le magazine Variety, il avait déjà perdu une grande partie des 15 kilos de muscles gagnés pour jouer dans Smashing Mashing. Son futur rôle l'obligera à poursuivre sur cette lancée et à s'affiner davantage. «J’ai encore un long chemin à parcourir», a-t-il reconnu. «Je suis tellement exciteé d'avoir l'occasion de me transformer à nouveau, comme je l'ai fait dans Smashing Machine

«Ça signifie que je mangerai moins de poulet»
Dwayne Johnson au magazine Variety

Un énième gros changement en perspective pour «The Rock», qui a débuté sa carrière dans le show business en tant que catcheur à la WWE. Sa silhouette considérablement ciselée a suscité un véritable buzz au Festival du film de Venise.

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 08: Dwayne Johnson attends the premiere of &quot;The Smashing Machine&quot; during the 2025 Toronto International Film Festival at Princess of Wales on September 08, 2025 ...
Dwayne Johnson a perdu passablement de poids pour se glisser dans le rôle de Smashing Machine. Image: FilmMagic
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 24: Dwayne Johnson attends the &quot;Moana 2&quot; UK Premiere at Cineworld Leicester Square on November 24, 2024 in London, England. (Photo by Eamonn M. McCormack/Getty Ima ...
Il y a un an, en novembre 2024, il affichait une silhouette autrement plus massive.Getty Images Europe

Outre ralentir sur les protéines, ce nouveau rôle sera également l'occasion rêvée pour Dwayne Johnson de bousculer un peu son image de héros de film d'action.

Après avoir joué dans des blockbusters comme Jumanji et Fast and Furious, il se sent prêt à toucher à d'autres registres. «Pendant quelques années, j'ai eu l'impression d'être catalogué parce que j'avais laissé faire», a-t-il admis auprès de Variety. «Smashing Machine était fait pour moi.»

Reconnaissez-vous cet acteur?

Il ne renoncera pas pour autant aux films à gros budget susceptibles de plaire à un large public. Il a révélé qu'il retrouverait Kevin Hart pour jouer dans Jumanji 3, dont le tournage débutera en novembre. «J'adore les films que j'ai réalisés par le passé. Je recommencerai à en faire», assume «The Rock».

Pour notre plus grand régal. (mbr)

The Rock surprend des touristes faisant le tour des villas de stars

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
1
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
Cardi B s'est transformée en vendeuse de rue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
2
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Que vaut le dernier téléphone «made in Google»?
La gamme de smartphone du géant de la tech fête sa dixième bougie avec trois nouveaux appareils. Nous avons pu tester le modèle Pro.
Le géant Google sort aujourd’hui de ses fours sa toute nouvelle gamme de téléphones. Une fournée de produits tous estampillés Pixel 10. Du téléphone standard au pliable en passant par un modèle Pro, les chevaux sont lâchés, mais sommes-nous ici face à une simple évolution, ou un véritable produit révolutionnaire qui souhaite marquer au fer rouge ce chiffre si iconique?
L’article