Chuck Norris au «Wizard World Comic Con» en 2017. image: Getty

Chuck Norris a été hospitalisé d’urgence

Le monde du cinéma d’action retient son souffle: Chuck Norris a été transporté d'urgence à l'hôpital.

Plus de «Société»

Selon les premières informations rapportées par le média américain TMZ, «l’indestructible» Chuck Norris a été hospitalisé d’urgence à Hawaï ce jeudi.

L’acteur, âgé de 86 ans, a été victime d’un problème médical alors qu’il séjournait sur l’île de Kauai, nécessitant une intervention rapide des secours.

L'annonce a surpris ses abonnés, puisque la star venait tout juste de partager une vidéo sur son compte Instagram. Dans cette séquence, l'on peut voir Chuck s’entraîner avec une intensité remarquable, prouvant que, malgré son âge, il n’avait rien perdu de sa rigueur légendaire.

Il a écrit, pour accompagner sa vidéo:

«Je ne vieillis pas. Je passe au niveau supérieur»

Le parcours de Chuck Norris, marqué par des rôles cultes dans Walker, Texas Ranger ou La Fureur du dragon, a fait de lui une figure quasi mythologique de la culture populaire. Sa résilience physique a souvent été célébrée par des mèmes internet le décrivant comme un être surhumain.

Ce n'est pas Chuck, mais il sauve aussi le monde 👇

Pour l’heure, ses représentants n’ont pas encore publié de communiqué officiel détaillé, mais les sources proches indiquent que l’acteur est entouré de sa famille et reçoit les meilleurs soins possibles. La star serait de «bonne humeur» malgré l’incident, rapporte en outre le média People.

Le monde attend désormais des nouvelles rassurantes de la part des médecins.

(jod)

Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent 1 / 17 Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.