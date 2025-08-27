Travis Kelce et Taylor Swift se sont dit «oui». Image: Instagram

Taylor Swift se marie: 5 choses à savoir sur son couple

Tremblement de terre sur la planète people: le phénomène de la pop et la star de NFL Travis Kelce vont se marier. Voici quelques anecdotes en vue de l'événement.

Andrew MARSZAL, los angeles/afp

C'est officiel depuis mardi: la mégastar mondiale de la musique Taylor Swift et le champion de football américain Travis Kelce vont se dire «oui».

Voici cinq choses à savoir sur l'un des couples les plus célèbres d'Amérique:

Des «bracelets d'amitié»

L'histoire commence en 2023 pendant la tournée de tous les records de Taylor Swift, le «Eras Tour». Lors d'un concert à Kansas City, ville du centre des Etats-Unis où il joue pour l'équipe des Chiefs en NFL (championnat de football américain), Travis Kelce tente de faire la connaissance de Taylor Swift en coulisses.

Il veut lui donner un des fameux «bracelets d'amitié» que s'échangent souvent les «Swifties», sur lequel il a écrit son numéro, mais fait chou blanc. Le triple vainqueur du Superbowl fait part de son dépit dans son podcast.

Mise au courant de la démarche, la chanteuse semble y trouver du charme. «On a commencé à se voir tout de suite après ça», a-t-elle raconté.

Omniprésents au Superbowl

Peu après, le couple apparaît en public à un match des Kansas City Chiefs. La Taylor mania s'empare alors de la célèbre NFL, avec des audiences télé en hausse. Mais des puristes s'énervent des multiples plans de coupe sur la chanteuse déchaînée en tribunes.

Début 2024, alors que le Superbowl, la grande finale du championnat avec ses quelque 100 millions de téléspectateurs, se profile et que l'Amérique entre en année présidentielle, des complotistes d'extrême-droite prétendent que le couple s'est formé pour faire «de la propagande pour les démocrates».

Après la victoire des Chiefs de Kelce au Superbowl, le baiser échangé sur la pelouse par les deux stars, sous les confettis, fait le tour du monde. Un an plus tard, la donne change: les Chiefs perdent la finale et la chanteuse est sifflée pendant le match.

Ils remplissent les stades

Outre leur année de naissance (1989), l'artiste et le sportif ont le point commun de remplir les stades. La dernière tournée de Swift a été un succès phénoménal. Avec deux milliards de dollars de recettes, 149 concerts et des centaines de milliers de spectateurs, son «Eras Tour» est la plus prolifique tournée musicale de l'histoire.

L'artiste qui a commencé à écrire et interpréter ses chansons dès l'adolescence, partant d'un registre «country» qu'elle a considérablement élargi au fil du temps, a aussi révolutionné l'industrie musicale en rachetant les droits de ses premiers albums et en les réenregistrant.

Elle est à la tête d'un empire pesant plus d'un milliard de dollars, d'après les estimations. Soit très largement plus que son futur mari, pourtant l'un des joueurs les mieux payés de son équipe. Ce dernier, suspendu pour usage de marijuana pendant ses années de joueur universitaire, est considéré comme un des meilleurs à son poste en NFL.

Des interactions contrastées avec Trump

Le couple ne s'est jamais aventuré ensemble sur le terrain glissant de la politique. L'an dernier, la chanteuse a toutefois apporté un soutien franc à Kamala Harris face à Donald Trump. Mais il n'y a pas eu d'effet Taylor Swift pour la démocrate.

Donald Trump lui a fait payer le prix, disant après coup la «détester» et se moquant plusieurs fois d'elle. Le président américain a toutefois souhaité «bonne chance» au couple mardi à l'annonce du mariage.

Travis Kelce, qui évolue dans un milieu assez conservateur - le football américain - est resté muet pendant la présidentielle. Mais quand Donald Trump est venu au Superbowl cette année, le receveur des Chiefs avait parlé d'un «grand honneur».

Une bague étincelante

La nouvelle du mariage a été annoncée via des photos et un message sur Instagram. L'un des clichés montre la chanteuse arborant une bague étincelante à la main gauche: un diamant rectangulaire monté sur un anneau doré.

Rien n'a filtré sur la date ni le lieu des réjouissances. Les prochaines échéances connues des fiancés sont professionnelles: Kelce entame une nouvelle saison de NFL le 5 septembre et Swift sort son 12e album, The Life of a Showgirl, le 3 octobre.