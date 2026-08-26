assez ensoleillé27°
DE | FR
burger
Société
People

Voici les 4 plus grands succès de Dolly Parton

epa13191233 (FILE) - US singer Dolly Parton performs at the Pyramid Stage of the Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts 2014, held at Worthy Farm, near Pilton, Somerset, Britain, 29 June ...
Dolly Parton est décédée à l'âge de 80 ans.Image: keystone

Voici les 4 plus grands succès de Dolly Parton

Dans le monde entier, les fans pleurent l'icône de la musique country Dolly Parton, décédée ce mardi. Elle a touché le cœur d'un nombre incalculable de personnes, non seulement par sa musique, mais aussi par sa personnalité. Voici ses titres les plus célèbres.
26.08.2026, 14:5226.08.2026, 14:52

«Jolene»

Evidemment, quiconque entend le nom de Dolly Parton pense immédiatement à Jolene. Ce n'est pas sans raison que cette ballade, dans laquelle Parton supplie sa rivale «Jolene» de ne pas lui voler son homme, occupe la 63e place du classement des «500 plus grandes chansons de tous les temps» établi par le magazine musical Rolling Stone. Selon Parton, la chanson s'inspire d'une histoire bien réelle: son mari trouvait une employée de banque tellement attrayante qu'il s'y rendait plus souvent que nécessaire.

Vidéo: YouTube/DollyPartonVEVO

«I will always love you»

Beaucoup associent automatiquement I Will Always Love You à la reprise de Whitney Houston. Certes, celle-ci a rencontré un succès commercial plus important que l'originale de Parton, mais Dolly a elle aussi remporté un immense succès avec cette chanson d'amour. Le titre est resté en tête du classement country américain pendant 15 semaines.

Vidéo: YouTube/DollyPartonVEVO
Dolly Parton, légende de la country, est décédée
Dolly Parton, légende de la country, est décédée

«9 to 5»

Tout au long de sa vie, Dolly Parton n'a pas seulement été une icône, une légende et une personnalité adorée, mais également une véritable féministe. Cela se manifeste notamment dans son tube numéro un 9 to 5, devenu un hymne international pour les femmes actives et abordant l'égalité de traitement des femmes dans le monde du travail.

Vidéo: YouTube/DollyPartonVEVO
La chanteuse Bonnie Tyler est morte alors qu'elle préparait une tournée
La chanteuse Bonnie Tyler est morte alors qu'elle préparait une tournée

«Islands in the Stream»

Certes, Dolly Parton n'est théoriquement qu'invitée sur Islands in the Stream, mais sa contribution au succès de Kenny Rogers est tellement iconique qu'elle ne saurait manquer ici. Ce duo s'est maintenu à la première place des classements américains durant 25 semaines, et le titre est même resté 13 semaines dans le hit-parade suisse.

Vidéo: YouTube/DollyPartonVEVO
«Quelle est votre chanson préférée de Dolly Parton? Partagez votre avis dans les commentaires!»

(cpf)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
1
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
de Margaux Habert
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
de Margaux Habert
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
1
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
de Hilary Emmett
Pourquoi le monde est accro à Meryl Streep
Pourquoi le monde est accro à Meryl Streep
de Simone Meier
Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno
Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno
de Frédéric Nejad Toulami
Cet Américain traque sa Rolex au fond d&#039;un lac depuis 30 ans
Cet Américain traque sa Rolex au fond d'un lac depuis 30 ans
de Marine Brunner
Que vaut la série la plus sulfureuse de l&#039;été?
Que vaut la série la plus sulfureuse de l'été?
de Sainath Bovay
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Superman éteint les feux de forêt
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
D'une cabane au sommet d'Hollywood: la vie de Dolly Parton en images
La reine de la country s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Retour en images sur le parcours romanesque de Dolly Parton.
C'est une figure majeure de la musique contemporaine qui s'en va. Dolly Parton s'est éteinte mardi des suites d'un court combat contre le cancer. Elle était âgée de 80 ans.
L’article