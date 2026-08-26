Dolly Parton est décédée à l'âge de 80 ans. Image: keystone

Voici les 4 plus grands succès de Dolly Parton

Dans le monde entier, les fans pleurent l'icône de la musique country Dolly Parton, décédée ce mardi. Elle a touché le cœur d'un nombre incalculable de personnes, non seulement par sa musique, mais aussi par sa personnalité. Voici ses titres les plus célèbres.

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«Jolene»

Evidemment, quiconque entend le nom de Dolly Parton pense immédiatement à Jolene. Ce n'est pas sans raison que cette ballade, dans laquelle Parton supplie sa rivale «Jolene» de ne pas lui voler son homme, occupe la 63e place du classement des «500 plus grandes chansons de tous les temps» établi par le magazine musical Rolling Stone. Selon Parton, la chanson s'inspire d'une histoire bien réelle: son mari trouvait une employée de banque tellement attrayante qu'il s'y rendait plus souvent que nécessaire.

«I will always love you»

Beaucoup associent automatiquement I Will Always Love You à la reprise de Whitney Houston. Certes, celle-ci a rencontré un succès commercial plus important que l'originale de Parton, mais Dolly a elle aussi remporté un immense succès avec cette chanson d'amour. Le titre est resté en tête du classement country américain pendant 15 semaines.

«9 to 5»

Tout au long de sa vie, Dolly Parton n'a pas seulement été une icône, une légende et une personnalité adorée, mais également une véritable féministe. Cela se manifeste notamment dans son tube numéro un 9 to 5, devenu un hymne international pour les femmes actives et abordant l'égalité de traitement des femmes dans le monde du travail.

«Islands in the Stream»

Certes, Dolly Parton n'est théoriquement qu'invitée sur Islands in the Stream, mais sa contribution au succès de Kenny Rogers est tellement iconique qu'elle ne saurait manquer ici. Ce duo s'est maintenu à la première place des classements américains durant 25 semaines, et le titre est même resté 13 semaines dans le hit-parade suisse.

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(cpf)