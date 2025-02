Ryan et Blake étaient plus rayonnants que jamais. Image: FilmMagic

Cette blague de Ryan Reynolds ne passe pas

Blake Lively et Ryan Reynolds ont fait leur première apparition publique depuis que l'affaire Baldoni a éclaté. Reynolds a dégainé son arme favorite pour évoquer le conflit: une blague, apparemment anodine.

Blake Lively et Rynan Reynolds n'ont pas affiché une once d'anxiété en se rendant au SNL 50: The Anniversary Special, soit le 50ᵉ anniversaire de l'émission d'humour américaine Saturday Night Live. Au milieu d'une féroce bataille judiciaire l'opposant à Justin Baldoni, le couple a tenu à se serrer les coudes en refusant de faire profil bas.

Pour rappel, Blake Lively a accusé sa co-star du film It ends with Us de harcèlement sexuel. Elle a dénoncé une campagne de dénigrement orchestrée par son ex-partenaire de plateau, et dénonce avoir souffert d'une atmosphère toxique pendant le tournage.

En réponse, Justin Baldoni n'est pas resté les bras croisés. Il a déposé plainte pour diffamation et extorsion contre l’actrice et son mari, et a accusé le couple d'avoir voulu prendre le contrôle du film. Il a récemment frappé un grand coup en lançant son propre site web, sur lequel il a affiché sa plainte, ainsi que diverses sources utiles à l'enquête, dont des SMS.

Au milieu de tout ce chaos, la star de Gossip Girl et son chéri avaient renoncé à se rendre aux Golden Globes. Mais en se rendant tout sourire à l'anniversaire de SNL, Blake et Ryan tiennent à lancer un message fort: malgré la guerre qui fait rage en coulisse et dans l'arène médiatique, le couple ne compte pas être mis au ban de la vie sociale hollywoodienne en attendant le procès.

On a donc retrouvé Blake, toute pimpante dans sa magnifique robe fourreau métallisée signée Tamara Ralph, au bras de son mari, sur le tapis rouge de SNL, ce dimanche 17 février.

Blake sans fleurs sur ses robes, c'est pas vraiment Blake. WireImage

Ryan a quant à lui pris le parti d'évoquer publiquement - mais subtilement - la procédure contre Baldoni en cours, sous couvert d'humour. Cette fois-ci, il n'a pas sorti les gros muscles, comme il est soupçonné de l'avoir fait avec le personnage de Nicepool, une caricature supposée de Justin Baldoni, qui se ridiculise dans Deadpool & Wolverine. La charge s'est faite à travers un sketch préparé par Amy Poehler et Tina Fey. A un moment de la soirée, Ryan, dans le public, a levé la main. Amy et Tina l'ont interpellé, lui demandant comment il allait. Ce à quoi Reynolds a répondu:

«Super, pourquoi? Qu'avez-vous entendu?»

Derrière, le public s'est esclaffé. Blake a feint un moment d'embrassement, qui était mis en scène. Pour de nombreux fans, il était tout à fait clair que le couple a profité de SNL pour communiquer de façon indirecte autour du conflit avec Baldoni.

Le visage de la «surprise» pour Blake

Si l'interaction - six mots en anglais en tout - semble somme toute aussi courte que banale, celle-ci revêt une autre dimension en coulisse: c'est une façon comme une autre de dire: «on a des problèmes, mais on assume, et on est là».

De nombreux internautes ont critiqué cette mise en scène, qu'ils estiment largement déplacée. L'on peut notamment lire:

D'autres se sont focalisés sur la tête peu impressionnée de Kevin Costner, chewing gum dans la bouche, au moment de la punchline de Reynolds.

Kevin est saoulé.

Pour rappel, le procès est pour l'heure prévu en mars 2026. L'épisode de SNL n'est qu'une énième manche dans une guerre des influences qui risque de prendre un tournant assez sale.