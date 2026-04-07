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Le rappeur Offset blessé par balle: ce que l'on sait

Le rappeur Offset, 34 ans, a été hospitalisé après avoir été blessé par balle devant un casino emblématique de Floride.
Le rappeur Offset, 34 ans, a été hospitalisé après avoir été blessé par balle devant un casino emblématique de Floride.image: getty/watson

Ce que l'on sait de la fusillade visant ce célèbre rappeur

Le rappeur Offset, entre autres connu pour avoir appartenu au groupe Migos et été le mari de Cardi B pendant quatre ans, a été impliqué dans une fusillade lundi soir devant un célèbre casino de Floride. Blessé par balle, il a été hospitalisé.
07.04.2026, 09:3407.04.2026, 09:40

Il est environ 19h10, ce lundi, lorsqu'Offset sort prendre l'air devant le Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

HOLLYWOOD, FLORIDA - MAY 18: General view of the venue during the Sports Illustrated Swimsuit Celebration of the 2024 Issue Release and 60th Anniversary with Swimsuit Island on May 18, 2024 in Hollywo ...
Le Seminole Hard Rock Hotel, un bâtiment emblématique en forme de guitare, situé à une petite demi-heure de route de Miami.Getty Images North America

Détendu et de bonne humeur, le rappeur de 34 ans se tient près de la sortie, non loin du service de voiturier. Lorsqu’une poignée de fans l'abordent, il répond avec sourires et poignées de main. Selon un témoin auprès de TMZ, rien ne laisse alors présager quoi que ce soit d'anormal.

Quelques instants plus tard, pourtant des coups de feu éclatent à l'extérieur de la zone de voiturier, faisant deux blessés. Offset fait partie des victimes. Transporté au Memorial Regional Hospital à Hollywood, le porte-parole de l'artiste a confirmé son hospitalisation et fourni des nouvelles sur son état dans la soirée: «Son état est stable et il est sous surveillance étroite.»

A l'intérieur de la fusillade qui a laissé Rihanna «anéantie»

La police n'a pas divulgué de détails sur les circonstances de la fusillade. Aucune information officielle n'a été communiquée concernant les suspects – mais deux personnes sont actuellement détenues pour être interrogées.

Les forces de l'ordre devraient communiquer des détails supplémentaires au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. On ignore si les images de vidéosurveillance de cette zone très fréquentée du casino pourraient contribuer à l'identification des suspects.

Pas la première fusillade

Offset, de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus, s'est fait connaître au sein du groupe Migos, un trio à succès qui a marqué une nouvelle ère du rap d'Atlanta. Reconnus pour leur flow rapide et incisif, ils ont percé avec le tube Versace en 2013. Nommés aux Grammy Awards dans les catégories meilleur album rap (2017) et meilleure performance rap pour Culture, ils ont notamment collaboré avec Nicki Minaj, Drake ou Cardi B.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Offset and Cardi B are seen at a Met Gala afterparty on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
Offset et Cardi B en mai 2024, au MET Gala.GC Images

Cardi B, avec laquelle Offset partage par ailleurs trois enfants. Le couple s'est marié en secret en septembre 2017 à Atlanta. La musicienne a annoncé avoir demandé le divorce en 2024.

Cardi B a donné naissance à son quatrième enfant

La fusillade de lundi n'est pas la première à toucher les membres du groupe Migos. Cet incident effrayant survient des années après que Takeoff, membre de la bande et cousin d'Offset, ait été abattu en 2022 devant un bowling de Houston où il jouait aux dés avec son oncle. L'accusé, Patrick Clark, clame son innocence et sera jugé en novembre, selon le Houston Chronicle.

Suite à son décès, Offset a rendu un hommage vibrant à son camarade. «La douleur que tu m'as infligée est insupportable», a-t-il exprimé dans un post sur ses réseaux sociaux. «J'ai le cœur brisé et j'ai tellement de choses à dire, mais les mots me manquent. Je m'endors et me réveille en espérant que tout cela ne soit qu'un rêve, mais c'est la réalité, et la réalité est un véritable cauchemar.» (mbr)

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