Une vidéo de Will Smith a fait réagir. Image: Invision / Chris Pizzello

«Gênant et hilarant»: Will Smith est la risée de la Toile

Will Smith se fait épingler par les internautes en raison d'un clip publié sur sa chaîne YouTube. Certains détails semblent indiquer que les images ne sont pas complètement... naturelles.

Jennifer Ullrich / watson.de

Après une longue pause, Will Smith fait son grand retour musical avec sa tournée Based on a True Story. Mais l'acteur de 56 ans fait la une des journaux à cause d'un clip publié ce dimanche sur sa chaîne YouTube officielle.

Le court montage vidéo montre des fans en liesse avec des pancartes et des banderoles, dans le but de transmettre une ambiance euphorique. Mais sur les réseaux sociaux, le doute s'installe rapidement: les images ne sont pas authentiques.

Plusieurs personnes affirment avoir découvert des indices clairs indiquant que les images seraient générées par une intelligence artificielle. Will Smith doit donc faire face non seulement à des critiques, mais aussi à la moquerie et aux railleries.

Des détails qui sèment le doute

Des anomalies visuelles flagrantes - des visages sans contours clairs, des mains à six doigts ou encore des inscriptions erronées comme «FR6SH CRINCE», une référence ratée à sa sitcom culte Le Prince de Bel-Air - ont suscité un vif étonnement.

La vidéo en question 👇 Vidéo: youtube

Dans les commentaires du Short YouTube, de nombreux internautes se moquent de cette supposée mise en scène. «Pourquoi le public est faux?», demande un utilisateur. D'autres qualifient le clip de «gênant et hilarant à la fois», ou reprochent à Smith de simuler une proximité avec des fans générés numériquement - une proximité qui n'est, visiblement, pas réelle.

D'autres détails dans le clip renforcent les doutes: dans une scène, la cheville d'un homme se fond avec sa pancarte, tandis que dans une autre, un bandeau pour cheveux se superpose de manière peu naturelle au bras d'une femme. Une personne résume ainsi les critiques:

«C'est clairement une animation d'IA bas de gamme»

Un grand retour et une tournée

Pourtant, Smith voulait envoyer un message positif avec cette vidéo, légendée «ce que je préfère dans cette tournée, c'est de vous voir tous de près. Merci de m'avoir vu aussi». Son premier album en 20 ans, sorti en mars, a marqué son grand retour en tant que musicien.

L'ouverture de sa tournée à Las Vegas a été un moment riche en émotions. En plein concert, Will Smith a fondu en larmes en évoquant la naissance de son fils Trey et le décès de son partenaire de série, James Avery.

Malgré les moqueries et les critiques qu'il essuie depuis de nombreux mois, Smith continue de rencontrer un grand succès sur scène: ses récents concerts à Scarborough et Cardiff ont été suivis d'autres dates prévues à Manchester, Londres et Wolverhampton. Les classiques comme Men in Black, Gettin’ Jiggy Wit It et Wild Wild West font toujours chanter les fans.

Will Smith ne s'est pas encore prononcé officiellement sur son recours supposé à l'intelligence artificielle. Il reste donc à déterminer s'il s'agit d'erreurs dans le processus de production, ou si le mystère reste complet. Qui sait, à l'heure où le bad buzz semble payant, c'est peut-être de la pure provocation.