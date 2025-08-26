larges éclaircies22°
DE | FR
burger
Société
People

«Gênant et hilarant»: Will Smith est la risée de la Toile

«Gênant et hilarant»: Will Smith est la risée de la Toile
Une vidéo de Will Smith a fait réagir.Image: Invision / Chris Pizzello

«Gênant et hilarant»: Will Smith est la risée de la Toile

Will Smith se fait épingler par les internautes en raison d'un clip publié sur sa chaîne YouTube. Certains détails semblent indiquer que les images ne sont pas complètement... naturelles.
26.08.2025, 21:0726.08.2025, 21:07
Jennifer Ullrich / watson.de
Plus de «Société»

Après une longue pause, Will Smith fait son grand retour musical avec sa tournée Based on a True Story. Mais l'acteur de 56 ans fait la une des journaux à cause d'un clip publié ce dimanche sur sa chaîne YouTube officielle.

Le court montage vidéo montre des fans en liesse avec des pancartes et des banderoles, dans le but de transmettre une ambiance euphorique. Mais sur les réseaux sociaux, le doute s'installe rapidement: les images ne sont pas authentiques.

A Paléo, Will Smith a honoré son pays de cœur

Plusieurs personnes affirment avoir découvert des indices clairs indiquant que les images seraient générées par une intelligence artificielle. Will Smith doit donc faire face non seulement à des critiques, mais aussi à la moquerie et aux railleries.

Des détails qui sèment le doute

Des anomalies visuelles flagrantes - des visages sans contours clairs, des mains à six doigts ou encore des inscriptions erronées comme «FR6SH CRINCE», une référence ratée à sa sitcom culte Le Prince de Bel-Air - ont suscité un vif étonnement.

La vidéo en question 👇

Vidéo: youtube

Dans les commentaires du Short YouTube, de nombreux internautes se moquent de cette supposée mise en scène. «Pourquoi le public est faux?», demande un utilisateur. D'autres qualifient le clip de «gênant et hilarant à la fois», ou reprochent à Smith de simuler une proximité avec des fans générés numériquement - une proximité qui n'est, visiblement, pas réelle.

D'autres détails dans le clip renforcent les doutes: dans une scène, la cheville d'un homme se fond avec sa pancarte, tandis que dans une autre, un bandeau pour cheveux se superpose de manière peu naturelle au bras d'une femme. Une personne résume ainsi les critiques:

«C'est clairement une animation d'IA bas de gamme»

Un grand retour et une tournée

Pourtant, Smith voulait envoyer un message positif avec cette vidéo, légendée «ce que je préfère dans cette tournée, c'est de vous voir tous de près. Merci de m'avoir vu aussi». Son premier album en 20 ans, sorti en mars, a marqué son grand retour en tant que musicien.

L'ouverture de sa tournée à Las Vegas a été un moment riche en émotions. En plein concert, Will Smith a fondu en larmes en évoquant la naissance de son fils Trey et le décès de son partenaire de série, James Avery.

«C’est fou!» Will Smith a des trucs à dire sur la Suisse

Malgré les moqueries et les critiques qu'il essuie depuis de nombreux mois, Smith continue de rencontrer un grand succès sur scène: ses récents concerts à Scarborough et Cardiff ont été suivis d'autres dates prévues à Manchester, Londres et Wolverhampton. Les classiques comme Men in Black, Gettin’ Jiggy Wit It et Wild Wild West font toujours chanter les fans.

Will Smith ne s'est pas encore prononcé officiellement sur son recours supposé à l'intelligence artificielle. Il reste donc à déterminer s'il s'agit d'erreurs dans le processus de production, ou si le mystère reste complet. Qui sait, à l'heure où le bad buzz semble payant, c'est peut-être de la pure provocation.

Chaud devant! Les dernières actus people!

Justin Bieber est en vadrouille en Suisse romande: «C'est si joli»
de Marine Brunner
1
Après Genève, les Bieber partent à la conquête du canton de Vaud
de Marine Brunner
2
Ce geste de Gwyneth Paltrow en cuisine sidère les internautes
de Marie-Adèle Copin
1
Yacht, shopping de luxe: les vacs des stars, en toute simplicité
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Une violente tempête s'est abattue sur le Burning Man
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
3
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
La fusion entre humain et machine connaît une avancée importante
Il est déjà possible de déchiffrer les pensées grâce à des puces cérébrales. Pour éviter les abus, des chercheurs ont mis au point un nouveau système qui protège la lecture des pensées par mot de passe.
Le mot de passe? «Tschitti Tschitti Bang Bang». Quiconque pense à cette suite de mots active la machine à lire les pensées. Ce qui ressemble à de la science-fiction est le résultat d’une expérience menée par des chercheurs à San Francisco.
L’article