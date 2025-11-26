Les premières images du docu-choc de 50 Cent sur Diddy

50 Cent VS Sean «Diddy» Combs, le choc des Titans. images: getty

50 Cent tease son docu-choc sur les «sombres pulsions» de Diddy

La série documentaire explosive sur la chute de Sean «Diddy» Combs, coproduite par 50 Cent, arrive sur Netflix le 2 décembre et promet de décortiquer l'envers du décor de l'empire Bad Boy.

Plus de «Société»

Netflix a créé la surprise en dévoilant la bande-annonce et la date de diffusion de son très attendu documentaire sur la chute de Sean «Diddy» Combs. Coproduite par son rival de longue date, le rappeur 50 Cent, la série promet de lever le voile sur l'empire Bad Boy.

Le documentaire en quatre épisodes, intitulé Sean Combs: L'heure des comptes (Sean Combs: The Reckoning), sera disponible sur la plateforme de streaming dès le 2 décembre.

«Sean Combs: The Reckoning» sur Netflix 👇 Vidéo: youtube

La série retrace l'ascension fulgurante de Sean Combs, de ses débuts comme figure la plus influente du hip-hop à sa chute spectaculaire suite à de multiples accusations, notamment de coercition sexuelle, d'agression et de viol.



Il faudra patienter pour voir des images du documentaire. Pour l'heure, dans ce micro-teaser, on entend juste une voix sombre, sur fond de musique dramatique, articuler:

«Tu ne peux pas continuer à faire du mal aux gens, et que rien ne se passe jamais. Ce n'est qu'une question de temps»

50 Cent, l'ennemi juré de Diddy, aux commandes

Ce projet est d'autant plus attendu qu'il est produit par son rival de longue date dans le monde du rap, Curtis «50 Cent» Jackson, en collaboration avec la réalisatrice primée aux Emmy Awards, Alexandria Stapleton. Leur objectif: brosser un portrait exhaustif qui va au-delà de la simple biographie pour explorer l'essor du hip-hop et l'empreinte majeure que Combs a laissée sur la culture américaine des années 90.

Comme le révèle la bande-annonce, la série s'intéressera à l'image publique de l'icône «Diddy» ou encore «Puff Daddy», mais cherchera aussi à gratter sous la couche de vernis glamour, pour révéler «qui est le vrai Sean Combs».

De Bad Boy à la prison

Comme l'explique le média Hollywood Reporter, le documentaire revient sur la carrière de Combs, qui, grâce à son flair et son label Bad Boy Entertainment, a propulsé des artistes majeurs comme The Notorious B.I.G., Mary J. Blige et Jodeci.

Mais à travers des témoignages d'anciens associés, amis d'enfance et employés, la série s'attarde sur les «pulsions plus sombres» qui auraient entouré son ambition. Elle promet de diffuser des images «explosives et inédites» et des interviews exclusives de ceux qui faisaient partie de son cercle intime pour explorer «à la fois l'empire scintillant et son monde souterrain».

La libération de prison de Diddy repoussée

The Reckoning arrive quelques mois après l'arrestation de Combs en septembre 2024 et sa condamnation à quatre ans et deux mois de prison pour violations du Mann Act, une loi fédérale américaine contre le trafic sexuel et l'exploitation. Pour rappel, Diddy purge actuellement sa peine dans le New Jersey.

Si sa date de libération était initialement prévue pour le 8 mai 2028, le Bureau fédéral des prisons a discrètement mis à jour son dossier. Désormais, Sean Combs devrait passer un mois supplémentaire derrière les barreaux, sa nouvelle date de sortie étant fixée au 4 juin 2028.

La raison officielle de ce léger report serait liée à «des problèmes de comportement», selon des informations relayées par la presse américaine. Notamment TMZ, qui a rapporté que Sean Combs avait des «problèmes avec les autorités pénitentiaires» pour avoir consommé de l'«alcool fait maison» à base de sucre fermenté, de soda Fanta et de pommes.

Le rappeur aurait également passé un «appel à trois», quatre jours avant son transfert dans une prison à sécurité minimale, le 7 novembre.

Un porte-parole du rappeur a cependant rejeté ces accusations, alléguant qu'il ne s'agissait que de fausses rumeurs.

Le rappeur Curtis James Jackson, connu sous le nom de 50 Cent, est un rival de longue date de Diddy. Célèbre pour son histoire de survie (il a été blessé par neuf balles) et son style gangsta rap, il est devenu une icône mondiale en 2003 avec l'album Get Rich or Die Tryin'. Au-delà de la musique, il a bâti un empire en tant que producteur télévisuel (notamment la série Power) et entrepreneur.

Comme le rappelle le Hollywood Reporter, face à l'accumulation des accusations contre Combs, Jackson a fréquemment provoqué le magnat en difficulté sur les réseaux sociaux, attisant l'attente autour de la série à venir. Reste à savoir quelle réponse Diddy lui fournira.

(jod)

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest