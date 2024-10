A quel point les accusations dont Diddy fait l'objet affectent sa fortune? Image: watson

A quel point Sean «Diddy» Combs est-il riche?

Sean «Diddy» Combs a un jour affirmé être milliardaire. Mais est-ce vrai ? Voici ce que l'on sait de sa fortune.

Charlotte Koep / t-online

Impossible qu'une journée ne se passe sans que l'on soit happé par une news liée au Diddy-Gate. Récemment, c'est le New York Post qui a lâché une énorme bombe: le média a assuré être en possession de plusieurs vidéos compromettantes de l'ex-mogol du rap, en plein ébat sexuel. Sur l'une d'elles, l'on peut apercevoir Diddy avec «une star masculine de premier plan.»

Si les vidéos détenues par le New York Post doivent encore être authentifiées, le tabloïd assure que la mystérieuse star en question est «beaucoup plus jeune que le musicien aujourd'hui âgé de 54 ans», relaie L'essentiel.

Désormais, toutes les stars qui ont côtoyé de près ou de loin le rappeur sont également largement scrutées ou critiquées sur les réseaux. Après Beyoncé, c'est au tour de Taylor Swift d'en avoir pris pour son grade, elle qui a eu le malheur, dans une vieille interview, de répondre «Diddy» à la question: «avec quelle star voudrais-tu aller au bal de promo?». C'était en 2011, elle avait 21 ans, et elle répondait aux questions de la présentatrice Rachel Ray. Pour justifier son choix, elle avait ajouté: «Diddy a toujours été très gentil avec moi (...) C'est un gentleman adorable». Une interview qui a mal vieilli, selon le jugement des réseaux, à l'heure où l'ex-star de l'East Coast est en prison en attendant son procès.

Dans tout ce bordel extrêmement morose, il nous reste une question cruciale à démêler: à quel point le rappeur était-il riche et influent du temps de sa toute puissance? Quel a été l'impact des graves accusations dont il fait l'objet sur sa carrière et sa fortune? On fait le point.

Rap et fashion: le boom des années 90

Aujourd'hui âgé de 54 ans, Sean «Diddy» Combs a fait ses premiers pas dans l'industrie musicale en 1990, alors qu'il travaillait comme stagiaire pour le label Uptown Records. Deux ans plus tard, il a fondé son propre label, Bad Boy Records. Il a découvert des talents comme Usher ou Mary J. Blige, mais a également produit sa propre musique.

Selon un rapport de Business Insider, son label de disques a rapporté environ 130 millions de dollars US par an à son apogée. Selon le magazine Highsnobiety, sa propre musique lui rapporte 100 millions de dollars de royalties.

Mais la musique n'est pas la seule à avoir fait de lui un homme riche. Sean Combs a étendu son champ d'action au-delà de la musique et a créé en 1998 sa propre marque de vêtements, Sean John. En 2016, lorsque la majorité des parts ont été vendues au Global Brands Group, on a appris que la marque avait réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions de dollars US et que Sean Combs avait perçu un total de 70 millions de dollars US grâce à l'entreprise.

Boisson et acting

En 2007, une coopération lucrative avec le producteur de boissons Diageo a suivi. Ils ont travaillé ensemble pendant 15 ans, au cours desquels Sean Combs a gagné au total près d'un milliard de dollars. C'est ce que révèlent des documents judiciaires. L'année dernière, Sean Combs a entamé une procédure judiciaire, accusant son partenaire commercial de discrimination raciale. Il a finalement obtenu 200 millions de dollars de plus de la part de l'entreprise. En contrepartie, il a dû retirer sa plainte et se retirer de l'affaire.

Au début des années 2010, Sean Combs s'est tourné vers le métier d'acteur. Il a joué dans la comédie cinématographique Get Him to the Greek (Amenez-le au grec) et est apparu dans des séries comme Entourage, Hawaii Five-0 et It's Always Sunny in Philadelphia. Il n'existe cependant pas de rapports montrant combien Diddy a gagné avec chacun de ces deals.

«J'ai toujours rêvé de réussir dans la musique, de percer dans la mode et de devenir le plus grand entrepreneur noir qui ait jamais existé», a déclaré Combs un jour. Une chose est indéniable: au fil des années, il a su se rapprocher au plus proche de son objectif.

En 2019, Forbes a estimé sa fortune personnelle à 740 millions de dollars. Sean Combs et son équipe ont ensuite affirmé qu'il était même devenu milliardaire. L'année dernière, sa fortune nette a effectivement été estimée à un milliard de dollars. Il était ainsi le deuxième homme le plus riche de l'industrie du hip-hop derrière Jay-Z.

Villas, jets privés et art

Sean Combs a utilisé sa fortune pour faire d'autres investissements et acquérir des biens de luxe. Il possédait deux maisons à usage privé: l'une à Miami et l'autre à Los Angeles. Les deux propriétés auraient une valeur de plus de 40 millions de dollars US chacune. Il a toutefois mis en vente sa villa de Los Angeles il y a quelques mois, après qu'elle a été perquisitionnée dans le cadre de l'enquête. Il posséderait également d'autres propriétés d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

Il a également acquis un jet privé, possède des bijoux d'une valeur d'un million de dollars et acheté 20 voitures, dont une Rolls-Royce Phantom, une Maybach 57, une Ferrari 360 Modena Spider et une Lamborghini Gallardo Spyder, selon le magazine GQ.

De même, il s'est constitué une impressionnante collection d'art comprenant des œuvres d'Andy Warhol, de Keith Haring et de Jean-Michel Basquiat. En 2018, il a acheté le tableau «Past Times» de Kerry James Marshall - pour la coquette somme de 21,1 millions de dollars américains, comme l'a rapporté le New York Times.

La chute

Après cette ascension fulgurante et ces années de succès, Sean Combs semble aujourd'hui être arrivé au bout de sa carrière.

Le rappeur doit faire face à de graves accusations d'abus. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui. Dans un acte d'accusation, il lui est reproché d'avoir utilisé sa richesse et son influence dans l'industrie pour ses activités illégales. Il contrôlait ses victimes «notamment en se procurant et en distribuant des stupéfiants, en contrôlant leurs carrières, en utilisant son soutien financier et en menaçant de le supprimer», peut-on lire dans le document. Sa position dans l'industrie le rendait «immensément puissant et immensément dangereux».

La fin de sa collaboration avec le fabricant de boissons Diageo avait déjà entraîné des pertes monétaires pour Sean Combs. Lorsque Forbes a estimé la fortune nette de Combs à 740 millions de dollars en 2019, la plus grande partie provenait de cette collaboration. Sean Combs subit également les conséquences financières de ces accusations. Les partenaires commerciaux se détournent de lui, la demande pour sa personne et ses produits diminue.

Forbes estime aujourd'hui sa fortune à... 400 millions de dollars. Le glas de sa carrière semble avoir sonné. A titre d'exemple, un employé d'une des entreprises de Sean Combs a récemment déclaré: «Autrefois, travailler pour Diddy était un flex. Maintenant, ce n'est plus le cas».

