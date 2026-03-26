A la fin de sa vie, Loana était totalement isolée. Getty Images Europe

«Je n'ai plus rien»: le calvaire caché de Loana

Entre un appel de détresse passé depuis un kebab et un appartement plongé dans le silence, l'icône du Loft s'est éteinte dans un dénuement que ses proches n'ont pas pu empêcher. Comment la première star de la télé-réalité française a-t-elle pu finir ainsi, totalement isolée malgré sa notoriété? Décryptage d'une chute inexorable.

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Alors que le monde a à peine eu le temps de se remettre de la mort de la star des arts martiaux Chuck Norris, c'est au tour du petit monde de l'audiovisuel francophone d'essuyer une perte, ô combien symbolique.

Celle-ci, également, sonne comme un glas générationnel: la pionnière de la télé-réalité Loana Petrucciani a rendu son dernier souffle, ce mercredi 25 mars. Marquée par une gloire soudaine en 2001, la vie de Loana a basculé dans une spirale de violences et d'isolements avant de s'éteindre à 48 ans.

Face à l’issue fatale d’une chute entamée il y a des années, une question hante désormais ceux qui ont suivi son calvaire: dans quel dénuement Loana a-t-elle réellement passé ses derniers mois?

Une solitude béante

Le constat qui s'impose aujourd'hui est sans appel: au-delà de ses addictions, Loana était surtout prisonnière d'une solitude absolue. Ce vide affectif béant s'était creusé au fil des années, conséquence directe d'une célébrité fulgurante subie par une jeune femme un peu paumée, sans aucun accompagnement.

Le chroniqueur de TBT9 Gilles Verdez a révélé ce mercredi sur l'antenne de W9 que ce sont les voisins de Loana qui ont donné l'alerte. Inquiets de ne plus avoir de nouvelles de la quadragénaire depuis plusieurs jours, ils ont sollicité l'intervention des secours au sein de son appartement du centre-ville de Nice. Comme le rapporte Nice-Matin, les pompiers ont été contraints de passer par une fenêtre restée ouverte au troisième étage pour pénétrer dans le domicile de la star.

A leur arrivée, une scène choatique s'est dessinée: l'appartement était en grand désordre.

Ils découvrent «une femme au sol, en présence de médicaments». Son corps est en état de décomposition avancé. Son chien Titi, qu'elle aimait tant, aurait également été retrouvé sans vie sur les lieux. Il est alors 18 heures, ce mercredi 25 mars, et le décès remonterait à plusieurs jours.

Alors qu'une enquête sur les causes de la mort est ouverte, les premiers indices convergent vers un accident domestique. La présence d'une plaie à l'arrière du crâne et d'ecchymoses dans la région lombaire suggère en effet que le décès de l'ancienne star du Loft pourrait être la conséquence directe d'une chute en arrière.

Entourée de «profiteurs»

Malgré la célébrité et le bruit du crépitement des appareils photo des paparazzis, la jeune femme est donc morte «seule».

Au micro des Grandes Gueules, ce jeudi matin, Laurence Pineau, rédactrice en chef People de Paris Match, donne un éclairage sans concession:

«Loana a été très mal entourée»

«Quand elle est sortie du Loft, avec l'argent qu'elle avait touché, Loana s'est acheté un appartement dans le XVIe arrondissement, pour être à l'abri et avoir toujours un toit. Le problème, c'est que c'était quelqu'un de très généreux, qui ouvrait la porte à tout le monde. Il y a donc des gens qui sont venus se greffer, des gens qu'elle a hébergés, des profiteurs, et elle a été contrainte de vendre cet appartement parce qu'elle avait besoin d'argent.»

Ensuite, continue Laurence Pineau, l'icône déchue est repartie dans le sud, où elle a loué des appartements qu'elle a fini par ne plus pouvoir payer.

«C'était quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui se faisait avoir, qui avait des addictions aussi, ce qui coûte cher, et qui avait tellemement de hauts et de bas que c'était compliqué»

Voilà qui n'est pas sans nous rappeler un sombre épisode, datant de 2012. Un ex-compagnon de la star nommé Eryl Prayer avait tiré la sonnette d'alarme. Celui-ci avait dénoncé, déjà à l'époque, le fait que la gagnante de Loft Story était entourée de «profiteurs en tous genres.» Comme l'avait relayé le Nouvel Obs, Loana avait décidé d'héberger trois jeunes gens âgés de 25-26 ans rencontrés dans la rue. La star avait alors tout simplement confié sa carte bancaire à ses nouveaux «amis».

Eryl Prayer avait tenté de récupérer l'argent, non sans difficultés:

«J'ai tenté de récupérer les 400 euros qu'elle avait prêté à ces gens. Sans compter la carte de crédit qu'elle leur avait confiée, avec le code... pour faire des courses! A partir de là, j'ai reçu des coups de fil de menaces, du genre "Fils de p..., on va te casser la tête.»

Fauchée, Loana a coupé les ponts avec ses amis

Cette expérience, qui date, fait écho au vécu d'un proche de la starlette, Laurent Amar, interrogé ce jeudi par Nice-Matin. Pour lui, Loana était entrée dans une telle spirale infernale qu'elle n'était plus en mesure de donner des nouvelles régulières à son entourage. Elle avait progressivement coupé les ponts avec ses proches, non pas par choix, mais par nécessité matérielle.

La dernière fois que la starlette a contacté Laurent, le ciel semblait lui être tombé sur la tête. Elle appelait depuis le téléphone d'un kebab en bas de chez elle. Elle s'était alors écriée, catastrophée:

«Laurent, ça va très mal. Je n’ai plus de téléphone, je n'ai plus d’argent» Laurent Amar, cité par Voici.

Après cet appel, un silence radio angoissant s'était installé. Il faut dire qu'il était difficile, pour les proches de Loana, de maintenir un contact en l'absence d'une ligne téléphonique. Personne ne pouvait même être certain que la quadragénaire recevait ses SMS.

Il y a une quinzaine de jours, inquiet de son silence prolongé, Laurent s'est rendu à l'appartement de son amie accompagné de la maman de Loana. Mais les deux ont fait chou blanc; la porte est restée close. Seul Titi, le chien de Loana, a répondu par de vigoureux aboiements.

Un tel déclin, Laurent l'explique par de multiples facteurs. Entre l’alcool, la drogue et les médicaments, «des addictions dont elle ne s’est jamais débarrassée», son amie était dans un état psychique et psychologique de grande détresse. Le désintérêt grandissant des médias a également pesé négativement sur les épaules de la star déchue, qui trouvait, contre vents et marées, un maigre réconfort sous l'œil des caméras.

Elle ne voulait pas d'un emploi «normal»

Le chroniqueur et producteur Guillaume Genton, qui a réalisé deux documentaires avec Loana, partage ce triste constat.

«Elle avait tellement connu la gloire qu’elle refusait de retrouver un emploi normal» Guillaume Genton paris match

Dans une interview accordée à Paris Match, il se remémore «une femme très touchante, détruite par la célébrité et autodétruite par un terreau fertile aux addictions».

A ses yeux, la télévision a réveillé en elle plein de problèmes non-résolus, que ce soit en matière d’estime d’elle-même, avec les hommes, avec la maternité, ou encore avec ses parents.

«J’ai le souvenir d’une femme très touchante, mais à la fois d’un cas désespéré. C’est triste à dire mais on savait que ça allait se finir comme ça. La question c’était "quand"? Quand vous avez quelqu’un qui a des problèmes de drogue, qui n’a pas vraiment d’amis, qui refuse de se lever le matin, qui est rongé par ses addictions, c’était malheureusement écrit d’avance.»

Le producteur l'assure: Loana était dotée d'une âme extrêmement gentille. «Et en même temps - c’est peut-être égoïste et méchant - elle n’était plus fiable à cause de ses addictions. On ne pouvait même pas la voir.»

Guillaume Genton continue:

«Le mot qui définissait le mieux Loana les dernières années de sa vie, c’était irrattrapable. Même avec toute la bonne volonté du monde, on ne pouvait rien faire pour elle»

Maigre consolation, malgré les difficultés, le tournage des documentaires a fait à Loana le plus grand bien. «Elle avait besoin de revivre un centième de ce qu’elle avait vécu à l’époque, parce que de toute façon elle n’aurait jamais retrouvé cette médiatisation et cet amour du public. On sentait que les projecteurs la rendaient heureuse, même si je pense que c’était un leurre.»

A n’en point douter, Loana a réussi à toucher les cœurs de toute une génération. Un héritage qui n’est pas près d’être oublié, tant son destin aura oscillé entre une lumière aveuglante et une ombre dévorante, laissant le souvenir d'une icône qui, au fond, voulait seulement être aimée.

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