Une panne majeure touche Internet (Canva, Snapchat, AWS...)

Panne majeure chez AWS
Un couac survenu chez Amazon Web Services était à l'origine de la perturbation.Image: DR

Une panne majeure a touché une bonne partie d'Internet

Des services comme Snapchat, Canva ou Fortnite étaient indisponibles ce lundi matin. Le problème est lié à la plateforme Amazon Web Services.
20.10.2025, 10:5120.10.2025, 12:29

Amazon, Fortnite, Venmo, Snapchat, Coinbase, Canva ou encore Playstation Network: une panne majeure a affecté de nombreux services sur la Toile ce lundi matin. Le site Downdetector faisait état de milliers de signalements concernant plusieurs grandes plateforme.

Un couac survenu chez Amazon Web Services, service mondial de cloud computing d’Amazon, était à l'origine de la perturbation. Sur son site internet, le géant américain confirmait «une augmentation des taux d’erreur et des latences pour plusieurs services AWS».

«Nous sommes activement mobilisés pour résoudre le problème et en comprendre la cause»
Amazon Web Services

Alors que certains sites étaient indisponibles depuis plusieurs heures, AWS indiquait avoir détecté des premiers ralentissements vers 09h11.

«Dysfonctionnement d'AWS»

Le logicial d'IA «Perplexity est actuellement indisponible», avait indiqué sur X Aravind Srinivas, PDG de la start-up. «Le problème provient d'un dysfonctionnement d'AWS. Nous travaillons à sa résolution», a-t-il poursuivi.

Le site de réservation de logements Airbnb, le réseau social Instagram, la plateforme de vente de jeux Steam ou encore les jeux vidéo en ligne Roblox et Brawl Stars ont été affectés. Tout comme plusieurs opérateurs de téléphonie tels que Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Des utilisateurs de sonnettes de maison intelligentes Ring Doorbell disaient également être impactés:

«Je ne vois rien à l'extérieur de ma maison, c'est vraiment effrayant»
Un internaute

Retour à la normale

Aux alentours de 11h30, Amazon Web Services a déclaré voire des «signes significatifs de reprise», laissant espérer un rapide retour à la normale.

«Nous constatons des signes significatifs de reprise. La plupart des demandes devraient désormais aboutir»
Amazon Web Services

La plupart des plateformes impactées sont en effet à nouveau disponibles. «Nous continuons à travailler à une résolution complète», a ajouté AWS.

Filiale d'Amazon, Amazon Web Services est une plateforme d'informatique à distance (cloud) qui fournit aux entreprises des services à la demande comme le stockage, les bases de données ou l’intelligence artificielle (IA). (jzs)

L’article