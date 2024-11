Les femmes dénoncent les inégalités à travers leurs plateformes digitales. source: capture Tiktok

«Alors, ça sourit pas?» Cette tendance virale dénonce le sexisme

Une nouvelle tendance a émergé sur les réseaux sociaux. A travers le hashtag #womeninmalefields, les jeunes femmes dénoncent les inégalités de genre avec humour.

Une tendance pour dénoncer les inégalités entre hommes et femmes s'est emparée de TikTok ces derniers jours, mais il nous a fallu un petit peu de temps pour la cerner. Dans les vidéos qui ne font généralement que quelques secondes, des jeunes femmes semblent partager des expériences amoureuses. Mais celles-ci semblent bien peu respectueuses de leur partenaire.

«Il s'est mis à pleurer juste avant de dormir, donc j'lui ai tourné le dos et j'ai fermé les yeux. Il ira mieux demain, chiant, sinon» vu sur titkok

Bah, alors, Madame? Est-ce comme cela qu'on parle à son amoureux? Il se trouve que le message n'est pas à prendre au pied de la lettre, comme le signale le hashtag #womeninmalefields. Ce dernier a émergé pour signaler une trend dans laquelle les femmes relatent des situations qui leur sont arrivées avec un conjoint toxique. «Les femmes énoncent des phrases problématiques, en se mettant elles-mêmes à la place de la personne problématique», résume en deux mots une internaute.

Une façon de dénoncer ces comportements, mais en y ajoutant tout de même une touche d'humour - même si parfois, ça pique!

«Dire à un mec dans la rue “bah alors, ça ne sourit pas ? C’est quand même plus beau, un homme, quand ça sourit!”»

«Lui dire que c'est l'homme de ma vie en pleurant après l'avoir trompé, parce que l'autre homme ne voulait rien dire pour moi»

Certaines femmes abordent le thème de l'infidélité, tandis que d'autres relèvent les jugements physiques auxquels elles ont dû parfois faire face.

«Quand il m'a demandé pourquoi je ne voulais pas officialiser ma relation avec lui et que je lui ai répondu: "en vrai, si tu perdais quelques kilos, je pourrais grave être en couple avec toi"» source

Il n'y a pas une bande-son particulièrement symbolique pour cette trend. Par contre, plusieurs utilisatrices ont choisi le nouveau titre Alpha du rappeur Damso, qui renferme cette punchline qui a déjà fait couler de l'encre échauffé les claviers:

«C'est celui-là, c'est ce mâle alpha, infidèle mais qui aime sa femme» Damso sur Alpha

Le ton est donné! Certaines femmes ont aussi réglé leurs comptes avec le concept du «bodycount». Ce mot qui signifie littéralement «décompte du nombre de corps» fait référence, dans le langage des réseaux, au nombre de partenaires sexuels qu'une personne a eus. Dans ce registre, les femmes - bien plus que les hommes - font face à un jugement négatif en ce qui concerne le nombre de conquêtes qu'elles ont eu. Une internaute a ainsi dénoncé cette pression à l'aide du hashtag en vogue, en renversant des propos qu'elle a lus ou entendus:

L'humour permet ainsi de dénoncer certaines inégalités en faisant raisonner des propos que l'on entend au quotidien.

Diverses versions

Entre-temps, le hashtag #womeninmalefields a été remasterisé à diverses sauces, nous informe le Huffington Post. Pour commencer, certaines femmes issues des minorités ont fait part de certaines de leurs expériences stigmatisantes. Notamment les femmes noires, sous le hashtag #blackwomeninwhitefields. Les femmes asiatiques se sont elles aussi emparées du sujet, et dénoncent avec humour le racisme ordinaire auquel elles sont confrontées. «Les appeler Français même s'ils sont italiens car ils se ressemblent tous», ironise une utilisatrice TikTok sous le hashtag ad hoc.

Les garçons ne sont pas restés sans réaction, et ont lancé leur propre version. «Quand elle commence à avoir raison dans la dispute, et que je me mets à pleurer», lance un internaute en estocade.

Le trend avait pour vocation première de dénoncer les inégalités hommes-femmes. Mais comme souvent, ça a fini par une bataille rangée entre hashtags. Au risque de noyer le message?