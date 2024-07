La finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Espagne est l'occasion de comparer leurs deux familles royales respectives. Alors, team Kate ou Letizia? getty/watson

La finale de l'Euro promet une battle royale

La finale de l'Euro à Berlin, ce dimanche, n'opposera pas seulement deux grandes équipes et nations du football. C'est aussi un face-à-face entre deux familles royales parmi les plus populaires d'Europe. L'occasion d'un point de comparaison entre la maison des Bourbons et celle des Windsor.

L'Europe toute entière regorge de familles royales. Plus ou moins célèbres, populaires, vieillissantes – nous n'irons pas jusqu'à dire «croulantes». N'en déplaise à ce bon vieux roi Carl XVI Gustaf de Suède, ou à ce cher Philippe de Belgique, les monarchies les plus médiatisées et les plus familières du grand public demeurent indéniablement celles d'Angleterre et d'Espagne.

Peut-être, aussi, parce que les plus remuantes. Les plus scandaleuses. Chacune traîne son lot de membres obscurs et peu recommandables, d'histoires scabreuses d'adultère et de fricotages politiques avec tel ou tel régime totalitaire. Sans oublier de princesses rebelles, d'histoires d'amour épiques et de palais dorés où aller chasser, roucouler et faire des roulades.

La confrontation de leurs deux pays, ce dimanche, valait bien un petit état des lieux de leurs royautés respectives.

Côté britannique

Le noyau dur de la dynastie Windsor, le 15 juin dernier, au palais de Buckingham Palace. Getty Images Europe

Membres-clés: Charles III (75 ans) et la reine Camilla (76 ans), le prince William et la princesse Kate (42 ans), leurs trois enfants George (11 ans), Charlotte (9 ans) et Louis (6 ans).

Résumé des enjeux: Depuis la mort d'Elizabeth II, en septembre 2022, les choses vont de mal en pi pour les Windsor. Après une année de règne relativement sereine, durant laquelle Charles III a entrepris de faire le ménage dans l'arbre généalogique pour ne conserver qu'une poignée de membres actifs, voilà que ce «jeune» monarque de 75 ans découvre qu'il est atteint d'un cancer. Au lieu de pouvoir se reposer sur la jeune génération, voilà qu'on apprend dans la foulée que la future reine, la populaire Kate Middleton, souffre du même diagnostic. Malgré une apparition surprise de la princesse bien-aimée le 15 juin dernier, l'institution souffre. A l'exception du prince William, le manque de relève pour distiller un peu de jeunesse et de beauté est criant. Un vide d'autant plus cruel que, pendant ce temps, le beau prince Harry et sa femme Meghan Markle vivent leur meilleure vie en Californie.

Taux de sexyattitude royale: 5/10. Pour le moment, ce n'est pas joyeux. Charles et Camilla ont beau donner du coeur à l'ouvrage, ils ont largement dépassé l'âge de la retraite. On a du mal à ne pas regretter les trépidentes années 80-90, avec une Lady Di en feu et des esclandres à répétition pour venir encanailler la monarchie. C'est donc non sans une certaine impatience qu'on attend la montée sur le trône de Kate et William - même si ces derniers, selon les rumeurs, ne sont pas particulièrement pressés.

Côté espagnol

Le roi Felipe, entouré de sa femme Letizia et de leurs deux filles, Leonor et Sofia, le 19 juin dernier. Getty Images Europe

Membres-clés: Le roi Felipe VI (56 ans), la reine Letizia (51 ans), les princesses Leonor (18 ans) et Sofia (17 ans).

Résumé des enjeux: Au contraire du Royaume-Uni, c'est du sang neuf qui campe le trône d'Espagne. Felipe et Letizia, fringants quinquagénaires, ont célébré leur dix ans de règne en juin dernier. Dix ans de dur labeur pour ce souverain fermement décidé à faire oublier les scandales qui ont entaché la fin du règne de son père, Juan Carlos, après son abdication surprise et son exil fracassant à Abu Dhabi. Si l'institution royale espagnole est encore confrontée à des sursauts abolitionnistes de temps en temps, la famille régnante reste populaire. Une survie qu'elle doit en partie à Letizia, la citoyenne devenue reine. Une véritable star sur ses terres qui, même lorsqu'elle se retrouve confrontée aux affirmations salaces d'un ex-amant dans la presse, ne perd rien de son panache ni de sa dignité.

Taux de sexyattitude royale: 9/10. Les Bourbon sont jeunes, désirables, bien fringués en toutes occasions, ainsi que très impliqués dans des causes modernes. Le roi Felipe a mis les bouchées doubles pour rendre la firme la plus transparente et irréprochable possible. Bref, ils vendent du rêve. Presque un peu trop, au fond. Les scandales, les trucs sales, n'est-ce pas aussi ce qu'on aime dans ces institutions millénaires?

Reste à savoir, désormais, quelles têtes couronnées occuperont les loges VIP de l'Olympiastadion de Berlin, ce dimanche. Si le prince William et le roi Felipe, grands amateurs de football, sont attendus à la finale, on peut aussi espérer apercevoir la bobine du roi Charles, de la reine Letizia... voire de la princesse Kate.

En attendant, que les meilleurs gagnent!