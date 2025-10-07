Voici les lauréats du Nobel de physique
La prestigieuse distinction va à un trio franco-américano-britannique pour leurs recherches dans le domaine de la mécanique quantique.
Le Nobel de physique a été décerné mardi au Britannique John Clarke, à l'Américain John M. Martinis et au Français Michel H. Devoret. Ces trois physiciens sont récompensés pour leurs recherches dans le domaine de la mécanique quantique.
Les trois physiciens se sont vu attribuer la haute distinction scientifique pour leurs travaux sur l'effet tunnel quantique macroscopique et la quantification de l'énergie dans un circuit électrique, a indiqué le comité Nobel.
Le montant du prix Nobel de physique s'élève à 11 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à environ 935 000 francs. (jzs/ats)
Développement suit
