Voici les lauréats du Nobel de physique

Photos of John Clarke, Michel H Devoret and John M. Martinis are pictured on a screen after they were announced as winners of the Nobel Prize in Physics, at the Nobel Assembly of the Karolinska Instit ...
John Clarke, Michel H. Devoret et John M. Martinis ont été primés.Keystone

Voici les lauréats du Nobel de physique

La prestigieuse distinction va à un trio franco-américano-britannique pour leurs recherches dans le domaine de la mécanique quantique.
07.10.2025, 12:1207.10.2025, 12:19

Le Nobel de physique a été décerné mardi au Britannique John Clarke, à l'Américain John M. Martinis et au Français Michel H. Devoret. Ces trois physiciens sont récompensés pour leurs recherches dans le domaine de la mécanique quantique.

Les trois physiciens se sont vu attribuer la haute distinction scientifique pour leurs travaux sur l'effet tunnel quantique macroscopique et la quantification de l'énergie dans un circuit électrique, a indiqué le comité Nobel.

Voici les lauréats du prix Nobel de médecine

Le montant du prix Nobel de physique s'élève à 11 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à environ 935 000 francs. (jzs/ats)

Développement suit

Vous allez bientôt pouvoir aller dans l'espace sans fusée
Video: watson
